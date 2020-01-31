С новым штрафом: как изменятся административные наказания по новому КоАП

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем некоторые статьи отменены, в других - увеличились штрафы, а третьи - и вовсе не существуют в действующей редакции. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

«КП» собрала в таблицу основные изменения по сравнению с нынешней версией Кодекса.

1.Нарушение 2.Наказание сейчас 3.Наказание с 2021 года (проект)

Дорожное движение

Пьяное вождение с ребенком (до 16 лет) в машине не было 50 000 р. + лишение прав на 3 года

Превышение скорости на 20-40 км/ч 500 р. 3000 р.

Превышение скорости на 40-60 км/ч 1500 р. 4000 р.

Превышение скорости на 60 и более км/ч 2500 р. 5000 р.

Нарушение правил проезда ж/д-путей 1000 р. 5000 р.

Попытка скрыться после требования полиции об остановке не было лишение на 3 года

Опасное вождение новое 5000 р.

Езда без ОСАГО 800 р. 1000 р.

Тонировка 500 р. 1000 р.

Общественный порядок

Мелкое хулиганство 1000 р. 5000 р.

Мелкое хулиганство на воздушном транспорте не было 300 000 р. или 15 суток

Распитие алкоголя в общественном месте 1500 р. 2500 р.

Нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения 1500 р. 3000 р.

Выгул опасных собак без намордника не было 5000 р.

Другое

Недолив топлива на заправке не было 1% от годовой выручки

Незаконное занятие народной медициной 4000 р. отменена

Несоблюдение сроков хранения рекламных материалов 200 000 (для юр. лиц) отменена