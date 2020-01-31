Financial Times: России нужно бояться не новых санкций, а отмены действующих

Ведущее мировое бизнес-издание Financial Times выпустило статью о том, как Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. «Комсомолка» пересказывает ее содержание.

5 лет назад российская экономика балансировала на грани. Западные страны наложили на Москву мощные экономические санкции, которые в сочетании с резким снижением цен на нефть могли поставить Кремль на колени. Но сейчас российская экономика, похоже, в лучшей форме, чем была тогда.

Некоторые аналитики считают, что Москве следует опасаться скорее резкой отмены санкций, а не введения дополнительных.

- Самая большая опасность для российской экономики заключается в том, что США могут однажды проснуться и снять все санкции, - приводит FT слова высокопоставленного чиновника, консультирующего Центральный банк РФ. - В таком случае в стране обеспечен большой приток капитала, валюта взлетит, а вся политика правительства окажется подорвана. Это было бы катастрофой.

Абсурдное положение России является результатом осмотрительной фискальной политики Кремля, экономической адаптации к санкциям и большой удачи.

Ответные меры России на санкции были сосредоточены в трех ключевых областях. Во-первых, она затянула пояс, сократив государственные расходы. Во-вторых, она потратила триллионы рублей на программы импортозамещения, при том что поставки продуктов из Евросоюза запрещены, что стимулирует местных производителей. В-третьих, власти стали по-другому распоряжаться доходами от продажи нефти и газа. Выручку выше определенного уровня стали направлять в фонд национального благосостояния. Теперь госраходы и курс рубля не привязаны к ценам нефть. Результаты оказались впечатляющими: бюджет России был профицитным в 2018 и 2019 годах, а государственный долг составляет около 15% ВВП. Для сравнения в Евросоюзе это в среднем 80%.

С конца 2015-го валютные резервы России выросли почти в полтора раза, достигнув самого высокого с 2011 года уровня. Сельское хозяйство на подъеме — урожай пшеницы в 2017 году был самым большим за всю историю, на нем страна заработала вдвое больше, чем на экспорте вооружения.

И все же экономический рост еще намного ниже уровня надежд Кремля. Путин приказал своему правительству найти пути ускорить рост ВВП. К тому же некоторые санкции еще не сказались в полной мере. Например, ограничения, касающиеся энергетического сектора. Но судя по всему, Кремль влияния этих мер не страшится, по крайней мере публично. Он активно ищет новых друзей в Азии и Африке, чтобы частично компенсировать сокращение торговли с Западом. Товарооборот с Китаем за последние три года вырос на 53%, а в недавнем саммите, проведенном Путиным, приняли участие 43 главы государств и правительств Африки.