2020-01-31T18:01:27+03:00
Общество

Цифровизации поможет опыт «Просвещения»

Российское образование выходит на новый технологический уровень через диджитализацию и преодоление системных несоответствий
Елена МЕЛЬНИКОВА
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Одной из самых актуальных задач внутренней повестки дня в России является диджитализация большинства сфер жизни общества. Технологический прорыв воспринимается как необходимое условие для обеспечения стабильного социально-экономического развития и достижения целей, заявленных в нацпроектах и майских указах президента. Не случайно именно на внедрении новейших информационных технологий, как уже сейчас понятно, в значительной степени будут сконцентрированы усилия нового российского правительства. Образовательная сфера - не исключение. По мнению специалистов национального образовательного интегратора ГК «Просвещение», вторая значимая для отрасли задача сейчас – преодолеть разобщенность существующих информационных систем.

«Вторая волна» набирает силу

Согласно нацпроекту «Образование», напомним, к 2024 году наша страна должна значительно повысить глобальную конкурентоспособность в этой сфере и войти в десятку лучших мировых практик по качеству общего образования. И цифровизация является тем самым инструментом новых, еще не раскрытых, возможностей отрасли.

Определенных успехов на пути технологического совершенствования российскому образованию уже удалось добиться. В столичном регионе, например, реализован проект «Московская электронная школ», как элемент системы цифровых госуслуг города, который располагает большим набором цифровых продуктов и сервисов. Достаточно масштабный опыт работы с цифровыми образовательными и смежными ресурсами в последние годы продемонстрировал, что усилия по их созданию рационально синхронизировать в части интеграции систем и обмена данными.

«Разрозненные и не систематизированные ресурсы, как правило, не находят массового пользователя, - говорит заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна СеребряковаПоэтому текущая вторая волна цифровизации российского образования направлена на синхронизацию всех систем, создание единых точек входа». По ее словам, сегодня изменения запущены не только национальным проектом «Образование», в частности, федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», но также и мероприятиями, предусмотренными в национальной программе «Цифровая экономика».

Участие самой группы компаний «Просвещение» и процессе цифровизации российского образования, как отмечают эксперты, в первую очередь, может способствовать формированию качественного контента, который будет транслироваться через новые технологические форматы. Кроме того, богатый опыт взаимодействия группы с образовательными организациями и партнерами может послужить основой для понимания, какие именно цифровые продукты и сервисы востребованы сегодня учительским, ученическим и родительским сообществами.

Бесшовная интеграция - незаменимые сервисы

«Пользоваться цифровыми продуктами и сервисами только потому, что их создателям решение представляется уникальным, не будет сегодня ни один человек, - напомнила Серебрякова. – В полной мере это относится и к учителям, и к ученикам. Поэтому, безусловно, цифровые продукты для них должны быть разработаны в ответ на запрос и с учетом готовности аудитории».

В частности, эксперт привела злободневный пример избыточного количества времени, уходящего у педагогов на заполнение планов и отчетов, проверку однотипных домашних заданий. Как отмечают в «Просвещении», учителя сегодня максимально хотели бы упросить это процесс - прежде всего, в части оформления и документооборота. И поэтому какой-то программный продукт, направленный на решение этой проблемы, был бы интересен всему педагогическому сообществу. Или, например, много споров сегодня возникает относительно мотивирующих детей к обучению игровых программных продуктов. «Полагаю, поэтому обучающие игры до сих пор не появились в нормативно регулируемом образовательном поле, хотя обсуждались как один из инструментов, наряду с цифровыми учебно-методическими комплексами, тренажерами, симуляторами, виртуальными лабораториями, - отметила заместитель главного редактора издательства «Просвещение». – Опыт свидетельствует о том, что все-таки к тотальной образовательной геймификации надо относиться осмысленно. Прежде всего, потому, что уровень остаточных знаний, который фиксируется после того, как ребенок обучился в игре – как правило, ниже, чем в условиях традиционного обучения. Вместе с тем отрицать возможность включения отдельных ее элементов, как инструмента мотивации, нельзя».

Сегодня образовательное сообщество ожидает появления новой информационной системы федерального масштаба – маркетплейса образовательного контента и услуг. «В будущем в нем может быть доступно многое: верифицированный цифровой образовательный контент, достижения учеников, услуги дополнительного образования, инструменты планирования и коммуникации для детей, родителей и администрации школ, - поделилась ожиданиями Серебрякова. – И это все - с каждого пользовательского планшета или смартфона, в интуитивно понятном представлении».

По мнению эксперта, наиболее успешным примером уже свершившейся цифровизации в настоящее время можно назвать платформы системы здравоохранения. «Предполагается, что в образовании также появятся эффективные сервисы, которые позволят федеральному и муниципальному уровню обмениваться данными в режиме бесшовной интеграции и повысить управляемость системы, а пользователям – существенно экономить время и получить доступ к широкому спектру услуг», - отмечает Татьяна Серебрякова.

В целом же, в ближайшие годы цифровизация образовательной отрасли будет основываться на двух основных технологиях: сбора и аналитики больших данных, а также технологиях машинного обучения, алгоритмах искусственного интеллекта. С их помощью и возможно будет создать новейшие продукты и услуги - такие как, например, предиктивный анализ усвоения материала учащимися или планирование индивидуальной образовательной траектории. Новые инструменты помогут российскому образованию выйти в мировые лидеры.

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