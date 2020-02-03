Цифровизации поможет опыт «Просвещения»

Одной из самых актуальных задач внутренней повестки дня в России является диджитализация большинства сфер жизни общества. Технологический прорыв воспринимается как необходимое условие для обеспечения стабильного социально-экономического развития и достижения целей, заявленных в нацпроектах и майских указах президента. Не случайно именно на внедрении новейших информационных технологий, как уже сейчас понятно, в значительной степени будут сконцентрированы усилия нового российского правительства. Образовательная сфера - не исключение. По мнению специалистов национального образовательного интегратора ГК «Просвещение», вторая значимая для отрасли задача сейчас – преодолеть разобщенность существующих информационных систем.

«Вторая волна» набирает силу

Согласно нацпроекту «Образование», напомним, к 2024 году наша страна должна значительно повысить глобальную конкурентоспособность в этой сфере и войти в десятку лучших мировых практик по качеству общего образования. И цифровизация является тем самым инструментом новых, еще не раскрытых, возможностей отрасли.

Определенных успехов на пути технологического совершенствования российскому образованию уже удалось добиться. В столичном регионе, например, реализован проект «Московская электронная школ», как элемент системы цифровых госуслуг города, который располагает большим набором цифровых продуктов и сервисов. Достаточно масштабный опыт работы с цифровыми образовательными и смежными ресурсами в последние годы продемонстрировал, что усилия по их созданию рационально синхронизировать в части интеграции систем и обмена данными.

«Разрозненные и не систематизированные ресурсы, как правило, не находят массового пользователя, - говорит заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова – Поэтому текущая вторая волна цифровизации российского образования направлена на синхронизацию всех систем, создание единых точек входа». По ее словам, сегодня изменения запущены не только национальным проектом «Образование», в частности, федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», но также и мероприятиями, предусмотренными в национальной программе «Цифровая экономика».

Участие самой группы компаний «Просвещение» и процессе цифровизации российского образования, как отмечают эксперты, в первую очередь, может способствовать формированию качественного контента, который будет транслироваться через новые технологические форматы. Кроме того, богатый опыт взаимодействия группы с образовательными организациями и партнерами может послужить основой для понимания, какие именно цифровые продукты и сервисы востребованы сегодня учительским, ученическим и родительским сообществами.

Бесшовная интеграция - незаменимые сервисы

«Пользоваться цифровыми продуктами и сервисами только потому, что их создателям решение представляется уникальным, не будет сегодня ни один человек, - напомнила Серебрякова. – В полной мере это относится и к учителям, и к ученикам. Поэтому, безусловно, цифровые продукты для них должны быть разработаны в ответ на запрос и с учетом готовности аудитории».

В частности, эксперт привела злободневный пример избыточного количества времени, уходящего у педагогов на заполнение планов и отчетов, проверку однотипных домашних заданий. Как отмечают в «Просвещении», учителя сегодня максимально хотели бы упросить это процесс - прежде всего, в части оформления и документооборота. И поэтому какой-то программный продукт, направленный на решение этой проблемы, был бы интересен всему педагогическому сообществу. Или, например, много споров сегодня возникает относительно мотивирующих детей к обучению игровых программных продуктов. «Полагаю, поэтому обучающие игры до сих пор не появились в нормативно регулируемом образовательном поле, хотя обсуждались как один из инструментов, наряду с цифровыми учебно-методическими комплексами, тренажерами, симуляторами, виртуальными лабораториями, - отметила заместитель главного редактора издательства «Просвещение». – Опыт свидетельствует о том, что все-таки к тотальной образовательной геймификации надо относиться осмысленно. Прежде всего, потому, что уровень остаточных знаний, который фиксируется после того, как ребенок обучился в игре – как правило, ниже, чем в условиях традиционного обучения. Вместе с тем отрицать возможность включения отдельных ее элементов, как инструмента мотивации, нельзя».

Сегодня образовательное сообщество ожидает появления новой информационной системы федерального масштаба – маркетплейса образовательного контента и услуг. «В будущем в нем может быть доступно многое: верифицированный цифровой образовательный контент, достижения учеников, услуги дополнительного образования, инструменты планирования и коммуникации для детей, родителей и администрации школ, - поделилась ожиданиями Серебрякова. – И это все - с каждого пользовательского планшета или смартфона, в интуитивно понятном представлении».

По мнению эксперта, наиболее успешным примером уже свершившейся цифровизации в настоящее время можно назвать платформы системы здравоохранения. «Предполагается, что в образовании также появятся эффективные сервисы, которые позволят федеральному и муниципальному уровню обмениваться данными в режиме бесшовной интеграции и повысить управляемость системы, а пользователям – существенно экономить время и получить доступ к широкому спектру услуг», - отмечает Татьяна Серебрякова.

В целом же, в ближайшие годы цифровизация образовательной отрасли будет основываться на двух основных технологиях: сбора и аналитики больших данных, а также технологиях машинного обучения, алгоритмах искусственного интеллекта. С их помощью и возможно будет создать новейшие продукты и услуги - такие как, например, предиктивный анализ усвоения материала учащимися или планирование индивидуальной образовательной траектории. Новые инструменты помогут российскому образованию выйти в мировые лидеры.