Россияне рекордно приуныли

Составляется этот индекс из разницы двух показателей - количества тех, кто чувствует себя счастливым и наоборот. В результате опроса 45000 человек в 46 странах в 2019 году выяснилось, что это 59 и 11 процентов соответственно. Получается, 48 пунктов, что примерно соответствует предыдущим измерениям.

В России же, судя по данным этой международной ассоциации исследовательских агентств, опубликованным «Ведомостями», этот «радостный» индекс упал до шестилетнего минимума. Счастливыми себя чувствуют 42 процента наших сограждан, 18 - несчастными.

Вот и выходит, что наш показатель - 24 пункта - вдвое ниже мирового. И последний раз мы так сильно приуныли в 2013-м. Зато в 2014 году наш индекс счастья взлетел до 59 пунктов, и следующие три года - до 2017-го держался в районе 50-ти. Зимняя Олимпиада в Сочи, крымская эйфория, которая спустя пару лет начала развеиваться, благодаря введенным санкциям и упавшему уровню жизни.

Можно себя порадовать, к примеру, тем, что у нас этот показатель хотя бы положительный, в отличие от лидеров «несчастного» рейтинга - Иордании, Ливана и Сирии. Там индекс счастья - отрицательный, то есть тех, кто радуется жизни, значительно меньше тех, кто грустит. А в десятку «несчастных стран», наравне с Россией, попали, к примеру, Германия и Великобритания.

Примечательно, что в конце прошлого года свое исследование по России на эту же тему опубликовал ВЦИОМ. И его результаты кардинально расходятся с западными. По опросу Центра 81 процент россиян в разной степени ощущали себя счастливыми, против 17-ти несчастных. А это 64 пункта, что, впрочем, на 7 пунктов ниже по сравнению с показателями 2018 года.