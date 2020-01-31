2020-01-31T17:00:21+03:00
Спорт

Александр Кокорин - Вячеславу Фетисову: Смотрел вас в СИЗО. Поэтому и согласился поговорить!

Свое первое интервью после выхода из тюрьмы скандальный футболист дал программе "Фетисов" [видео]
Константин ИВАНОВ
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Футболист Александр Кокорин, сосланный «Зенитом» во вторую команду за отказ уезжать в аренду в «Сочи», заговорил.Футболист Александр Кокорин, сосланный «Зенитом» во вторую команду за отказ уезжать в аренду в «Сочи», заговорил.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболист Александр Кокорин, сосланный «Зенитом» во вторую команду за отказ уезжать в аренду в «Сочи», заговорил. Форвард дал комментарии программе Вячеслава Фетисова («Фетисов») на телеканале «Звезда» (эфир в воскресение, 1 февраля в 23:00). Напомним, Кокорин тренировался на сборах с "Зенитом", когда ему сообщили, что клуб хочет отдать его в аренду в "Сочи" до конца года. Кокорин, как и главный тренер команды Сергей Семак, категорически от этого варианта отказались. В итоге Кокорин пока будет играть за "Зенит-2".

В интервью Кокорин дал понять, что был обескуражен той формой, в которой его отправили в аренду в «Сочи», не спросив даже мнения. А заодно упомянул, что с владельцем южного клуба Борисом Ротенбергом у него были переговоры, но касались они совершенно других дел. Как именно, футболист не рассказывает.

Тем не менее, в футбольных кругах ходят слухи, что со времен выступлений Кокорина в «Динамо», которым в то время руководил Борис Ротенберг, перед игроком образовались долги, не погашенные до сих пор. Это подтверждал и сам бизнесмен: «Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы».

- Нежелание ехать в «Сочи» — принципиальная позиция, - спрашивал Фетисов у Кокорина.

- Не то чтобы принципиальная. Так просто сложились обстоятельства. Если бы все это было по-другому, то и выйти могло по-другому. Но я возвращался в «Зенит», у меня были свои планы и амбиции.

- Тебе не хотелось уйти в аренду и доказать, чего ты стоишь, как когда-то сделал Артем Дзюба?

- Понимаю, о чём вы. Но, повторюсь, у меня была цель, и я придерживался своего плана. У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я им не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом 2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я буду спокойно принимать решение.

- Вы же проговорили условия, когда вернулись в «Зенит»?

- Да, но я так понимаю, что президент «Зенита» (по всей видимости речь о гендиректоре Алексее Медведеве) передавал информацию. Он меня услышал. Между сборами я улетел в отпуск и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше у нас разговоров не было. Было два разговора лично с президентом. Мы больше договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому.

- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг говорил, что вы обо всем договорились.

- У меня был с ним разговор, но, думаю, всё было решено до этого. И там была другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить. Но узнал об аренде я из прессы. Я почему согласился с вами поговорить - смотрел вашу программу пару раз в СИЗО.

Кокорин прокомментировал свой отказ переходить в команду «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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