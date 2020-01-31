Учителей не хватает по всему миру, и компьютеры их не заменят

Завершилась крупнейшая международная выставка, посвященная технологиям в образовании – BETT-2020 в Лондоне. Разработчики смогли представить новейшие программы и сервисы в помощь учащимся и преподавателям, а педагоги рассказали о своем собственном опыте использования технологий. И оказалось, что тема эта противоречивая для всех стран, а не только для России.

БЫТЬ СМАРТФОНАМ В КЛАССЕ ИЛИ НЕТ?

Вопрос о том, нужны гаджеты в классе или нет, больше не стоит – учителя всего мира однозначно выступают за технологии. Это подтверждает и недавнее исследование компании Microsoft, в котором приняли участие более тысячи педагогов из разных стран. Проблема лишь в том, как всё это выглядит на практике и к чему приводит.

- Мы спросили учителей, какой они видят свою профессию через 10 лет, в 2030 году, - рассказывает Барбара Холзапфел, главный менеджер Microsoft Education. – Абсолютное большинство педагогов уже сейчас сталкиваются с новыми вызовами. Этническое и языковое разнообразие классов растет. Дети всё больше времени проводят в гаджетах, а традиционные навыки, такие как устный счет или письмо от руки, постепенно теряются. Сама роль учителя меняется с развитием интернета и IT (информационных технологий). И почти 38 процентов опрошенных нами учителей признаются, что не чувствуют себя достаточно готовыми к таким изменениям.

При этом нехватка хороших педагогов (да и вообще учителей!) ощущается все острее – и не только у нас в России, но и в других странах. Дело в том, что в школы пришло поколение Z, самое многочисленное за всю историю человечества. К 2030 году понадобится свыше 69 миллионов новых педагогов, чтобы учить их. И без использования технологий обеспечить детям качественное образование просто не получится.

СОСТАВИТ АНАЛИТИКУ ОЦЕНОК И РАЗРАБОТАЕТ ПРОГРАММУ

В прошлом веке фантасты были уверены, что в будущем учить детей будут машины. Но сегодня становится ясно, что заменить человека в таком тонком деле невозможно. Однако, девайсы и технологии могут сделать процесс обучения более эффективным – как для ребёнка, так и для педагога.

- 70 процентов учеников, которых мы опрашивали, уверены, что могут учиться эффективнее, - уверен Марк Спарвелл, старший менеджер Microsoft Education. – Детям важен контекст и цели учебы – если они не видят, как применить полученные знания в реальном мире, им неинтересно это учить. И чтобы обеспечить прорыв в образовании, нужно начинать не с покупки девайсов, а со встраивания во все школьные дисциплины технологий, которые позволят упростить получение знаний. Например, инструменты для иммерсивного чтения (чтения с полным погружением - прим. ред.) помогут в учебе детям с дислексией и СДВГ. Сервисы для групповой работы позволят распределить учебные задачи и развить навыки сотрудничества. А искусственный интеллект позволит автоматизировать проверку домашних заданий и даст развернутую аналитику по прогрессу каждого ученика.

Проблема ещё и в том, что помимо традиционных знаний, школам теперь нужно учить детей навыкам нового типа – умению работать в группах и общаться с другими людьми, стрессоустойчивости и эмоциональной гигиене, критическому мышлению и креативности.

- Содержание урока не уходит на задний план – меняется линза, через которую мы смотрим на занятие, - объясняет Барбара Холзапфел. – Даже самые привычные примеры можно использовать для получения навыков нового типа. Например, исторические персоны могут послужить примерами лидерства, а естественные науки - привить экологическое мышление.

УЧИТЕЛЯМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА И ОТДЫХ

Сами учителя открыто признают, что не успевают следить за всем, что происходит даже в соседней школе. В результате им приходится заново изобретать велосипед - самим искать интересные сервисы, новые техно-фишечки, и думать, как встроить всё это в свой урок. На это уходит много времени, и без того высокая нагрузка растет ещё больше, а ответственность за свою работу никуда не девается. Такая ситуация способствует не только эмоциональному выгоранию учителей, но и напряженной атмосфере в классе.

- Учителя не могут учить детей эмоциональным и социальным навыкам, если они сами постоянно находятся в стрессе, - говорит Марк Спарвелл. – Поэтому страны, которые заботятся о росте качества образования, делают ставку на школьный климат и стараются обеспечить эмоциональное благополучие учеников и педагогов. В конце концов, то, что происходит в учительской, бывает даже важнее того, что происходит в классе. Директора школ в этом плане даже ещё более уязвимы и нуждаются в поддержке – ведь именно им потом предстоит идти к своим работникам и говорить им, что и как сделать. И важно, чтобы они чувствовали поддержку сообщества и уверенность в своих действиях.

Получается, что здоровая атмосфера в школе идет рука об руку с профессиональным развитием. И если психолога искусственный интеллект заменить не может, то выкроить свободное время для отдыха, творчества и саморазвития сумеет запросто. В конце концов, главное не то, сколько в школе компьютеров и умных досок, и разрешены ли ученикам смартфоны на уроках. А то, как все эти гаджеты и технологии используются на самом деле, за пределами формальных отчетов.

В ТЕМУ

Пять технологий Microsoft в помощь педагогам

1. Живые субтитры в блокноте OneNote. Новая опция автоматически конспектирует все, что говорит преподаватель - в прямом эфире! А если в классе есть ученики с неродным русским, то нейросеть может сразу делать перевод и вести для них текстовую трансляцию и на других языках.

2. Живой перевод Translator live. Он поможет перевести как текст, так и устную речь, хоть при живом общении, хоть при просмотре видео и онлайн-курсов на других языках.

3. Онлайн-трансляция занятий в Stream. Этот сервис позволяет записывать видео с экрана параллельно с аудио-комментариями. Обычно им пользуются блогеры, чтобы записывать, как они проходят компьютерные игры. Но для учителей он куда полезнее – видео-уроки могут посмотреть те, кто пропустил урок по болезни, или просто решил освежить в памяти какие-то темы с прошлых занятий. Кроме того, сервис распознает речь в видео и позволяет искать нужные моменты по произнесенным словам.

4. Лайки в презентациях PowerPoint. Материалы к уроку можно расшарить ученикам – тогда те, кто сидят на задних партах, не будут щуриться в попытках разобрать мелкий шрифт на слайде, а смогут просто посмотреть презентацию на своем телефоне и увеличить изображение. Ещё сервис позволяет ученикам оставлять вопросы к слайдам и ставить лайки. Если детям что-то показалось интересным или осталось непонятным, учитель получит обратную связь и сможет доработать эти моменты. Ну и конечно, живые субтитры работают и тут, поэтому кроме самой презентации ученик сможет получить и конспект урока.

5. Режим иммерсивного чтения в Word. Он позволяет разбить любой текст по слогам и подсвечивает нужную часть слова, чтобы ребенку было проще на нем сосредоточиться. Для каждого слова можно тут же посмотреть его значение, а функция “Чтение вслух” позволит проверить правильное произношение.