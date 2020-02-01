Нефертити и Наполеон - звезды Инстаграма: Как выглядели бы исторические личности, живи они в наше время

Бюст Цезаря, портрет Наполеона, скульптура Нефертити — мы привыкли воспринимать исторические личности как образы, застывшие в камне или на холсте. Графический дизайнер Бекка Саладин решила представить, как выглядели бы великие, живи они в наши дни. Как бы они одевались, что носили, какие прически делали.

29-летняя художница из Техаса с детства увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. Так появился уникальный проект Royalty Now. С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии и публикует их в Инстаграме. Там у художницы 46 тысяч подписчиков, и их число растет с каждым днем.

Наполеон

Если бы Бонапарт был нашим современником, то наверняка снова пошел бы в политику - о его грандиозных амбициях хорошо известно. Скорее всего, он возглавил бы оппозиционную Макрону партию и ратовал бы за новые санкции против России. Чем для его карьеры закончился поход против нашей страны, мы тоже отлично помним…

Наполеон Бонапарт. Фото: instagram.com/royalty_now

Авраам Линкольн

Шестнадцатый президент США стал национальным героем после того, как отменил в Америке рабство. Его популярность не умалила даже развязавшаяся после этого война между Севером и Югом. Лицо Линкольна украшает пятидолларовую банкноту, а его профиль высечен на горе Рашмор в Южной Дакоте. В интерпретации Бекки Авраам вполне может быть успешным бизнесменом или банкиром с Уолл-стрит

Авраам Линкольн. Фото: instagram.com/royalty_now

Мадам Дюбарри

Жанна Дюбарри была официальной фавориткой французского короля Людовика XV, заняв место его первой любви - мадам де Помпадур. Внебрачная дочь швеи, родившаяся от монаха, Жанна в молодости была проституткой, модисткой и продавщицей. Казалось бы, с такой биографией девушку не пустят даже на порог королевского дворца. Но время было авантюрное, как и сама Жанна. 53-летний король познакомился с хорошенькой блондинкой в доме графа Дюбарри (к тому времени она поднялась до статуса любовницы аристократа) и совершенно потерял голову.

Очарованный монарх выдал Жанну замуж за младшего брата Дюбарри и представил новоиспеченную графиню ко двору. Народ ненавидел ее за расточительство и интриги - она меняла министров так же легко, как дворцы и наряды. Неудивительно, что после смерти Людовика Дюбарри заточили в монастырь, а во время Великой французской революции казнили на гильотине. В наши дни Жанна вполне могла бы сыграть амбициозную стерву в каком-нибудь сериале.

Мона Лиза

Исследователи до сих пор спорят, кем была Мона Лиза — женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, герцогиней Миланской или даже самим Леонардо да Винчи, якобы рисовавшим свою самую знаменитую картину с самого себя. В наши дни она была бы просто Лизой — любительницей пиццы, шопинга и соцсетей.

Мона Лиза. Фото: instagram.com/royalty_now

Нефертити

О древнеегипетской царице - жене фараона Эхнатона - мало что известно. Но то, что она была привлекательной, можно сказать наверняка: имя Нефертити означает «красавица пришла». Так бы оно и кануло в забвение, если бы в 1912 году ее скульптурный портрет не обнаружили на раскопках в Египте немецкие археологи. С тех пор бюст царицы - главное украшение Нового музея в Берлине. Наверняка Нефертити кружила бы головы мужчинам и в наши дни: перед такими глазами невозможно устоять.

Нефертити. Фото: instagram.com/royalty_now

Анастасия Романова

Четвертая, самая младшая дочь Николая II была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года вместе со всей царской семьей в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Но почему-то именно ее народная молва упорно воскрешала, уверяя, что Анастасии удалось уцелеть. Вера в чудо была настолько велика, что после ее смерти объявилось 30 лже-Анастасий. Самозванок разоблачили, но Анастасия все равно продолжала жить - теперь уже как героиня дамских романов, и даже студия Диснея сняла мультфильм о ее чудесном спасении. Современники писали, что младшая Романова была самой живой из сестер - выдумщица и хохотушка, и, пожалуй, в современной версии ее характер проявляется особенно ярко.

Анастасия Романова. Фото: instagram.com/royalty_now

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь. Фото: instagram.com/royalty_now

Великий полководец присоединил к Римской империи почти всю современную Европу от Атлантического океана до Рейна и сосредоточил в своих руках огромную власть. Бекка Саладин наделила его густой шевелюрой, однако, по свидетельствам современников, Цезарь с возрастом полысел. Именно поэтому император с таким удовольствием пользовался правом носить лавровый венок победителя - тот маскировал его плешь.