На сайте kp.ru в третий раз стартует фотоконкурс «Лица труда»

Читатели «Комсомолки» - все, кто так или иначе умеет фотографировать, - присылали в редакцию свои снимки, воспевающие созидательный труд и людей рабочих профессий. Тема труда и Человека Труда вызвала новый, почти забытый всплеск массового интереса. Видно, время пришло. Видно, граждане России устали от разрушений и потерь и готовы снова своими руками отстраивать новую страну. Лишь бы не мешали. И желательно бы помогли власть имущие.

Партия Дела – за Человека Труда. Он является нашей главной ценностью, на его благополучие и развитие должны быть направлены усилия государства и общества.

Индустриальное фото - особый жанр фотоискусства, отображающий величие труда человека и инженерной мысли, потенциал и мощь промышленных предприятий. И мы предлагаем совместными усилиями вернуть нашей стране ее лицо - лицо России-труженицы, честное, открытое, мудрое, сильное и радостное лицо рабочего человека, без которого нет ни страны, ни народа.

Мы призываем рабочие кадры в кадры!

Присылайте фотографии с портретами рабочих и фермеров, строителей и комбайнеров, виноградарей и доярок на сайт kp.ru и становитесь участником конкурса!

Победитель фотоконкурса получит главный приз в 100 тысяч рублей, а победители в четырех номинациях – смартфон Samsung Galaxy.

Главный приз - «Лучший портрет Человека труда».

Номинации: «Портрет Наставника труда», «Любимая работа», «Лучший молодой специалист» и специальная номинация к Дню 75-летия Победы - «Мой ветеран».

Читатели «Комсомолки» также выберут лучшие фотоснимки. Авторы портретов, которые наберут наибольшее количество лайков, получат памятные призы от «Комсомолки».

Читайте об условиях в Положении о конкурсе.

Прием работ с 3 февраля до 15 апреля!