Новые правилах получения посылок из-за рубежа: Таможня дает добро, но берет себе 15%

С начала года в России действуют новые правила интернет-покупок. Норма беспошлинного ввоза снизилась. Поэтому риск попасть на уплату пошлины повысился. «Комсомолка» попросила Федеральную таможенную службу и Почту России ответить на наши наивные вопросы.

1. Как изменился беспошлинный порог?

Он упал с 500 до 200 евро. По весу остался таким же (31 кг). Все, что свыше, облагается таможенной пошлиной. Но есть две хорошие новости. Во-первых, сама пошлина снизилась с 30% до 15% по сумме и с 5 евро до 2 евро за килограмм - по весу. Во-вторых, теперь можно совершать любое число покупок в месяц. В прошлом году суммы посылок суммировались за месяц и пошлину надо было платить с общего превышения.

Кто в плюсе (по сравнению с прошлым годом):

- Те, кто заказывает недорогие посылки, но часто.

- Те, кто покупает дорогие вещи - дороже 800 евро.

Пример: раньше, если вы заказывали смартфон за 1000 евро, пошлина составляла 150 евро. А сейчас - 120 евро. Платить в рублях - по курсу ЦБ на день прихода товара в Россию.

Кто в минусе:

- Те, кто покупает вещи стоимостью от 200 до 500 евро.

2. Как можно заплатить пошлину?

Самый удобный способ - онлайн. В этом случае электронное декларирование и таможенное оформление происходит автоматически. Но эту услугу предоставляют не все интернет-площадки. Договоры с нашей таможней и почтой заключили пока только китайские маркетплейсы AliExpress и Joom. Покупатели могут оплатить пошлину либо на сайте интернет-магазина, либо на сайте или в мобильном приложении Почты России. На посылки из Китая приходится львиная доля отправлений - около 90%.

3. Я не могу оплатить пошлину онлайн. Что делать?

К сожалению, далеко не все онлайн-магазины заключили подобный договор с таможней и почтой. Многие площадки находятся в процессе внедрения этой услуги, скоро онлайн-оплата будет доступна почти для любых покупок за рубежом.

А пока оплатить пошлину можно двумя другими способами:

- В отделении почты, куда придет посылка.

- В руки курьеру, который принесет посылку на дом и квитанцию.

4. Нужно ли приплачивать что-то сверху?

Да, есть небольшая комиссия Почты России. Она выступает агентом Федеральной таможенной службы. То есть собирает деньги с получателей посылок и направляет их в ФТС (а та передает в бюджет).

5. что делать, если посылку отправили на таможенный пост?

Значит, у таможенного инспектора возникли к ней вопросы. Например, подозрения, что сумма покупки была специально занижена в декларации. Тогда придется ехать на таможенный пост (в Москве - Варшавское шоссе, 37). С собой нужно взять паспорт, ИНН, выписку из банка с суммой покупки или скриншот экрана с заказом в онлайн-магазине.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если товар заказан через частных экспресс-перевозчиков?

Если вы заказываете товар через частных экспресс-перевозчиков (UPS, DHL и др.), пошлина будет рассчитываться так же. Но возникнет дополнительная комиссия - таможенный сбор в 250 рублей. Это плата за оформление декларации. Почта России его не платит. При этом частные перевозчики могут устанавливать любые расценки за растаможку. В Москве услуга стоит около 1000 рублей.

КСТАТИ

Самолетом - выгоднее всего

Низкие лимиты действуют только для тех посылок, которые доставляются почтой и различными курьерскими службами. Для тех, кто путешествует самостоятельно, лимиты не изменились. Поездом без пошлины можно провезти товары на 500 евро (не больше 25 кг), а в самолете - на 10 тысяч евро (не больше 50 кг). Но эта рекомендация скорее для продвинутых путешественников и тех, кто часто летает в зарубежные командировки.

СПРАВКА «КП»

По данным ФТС, в 2019 году число «платных» посылок увеличилось в пять раз - до 234 тысяч. Объем таможенных платежей составил 895 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2018 году.