Человек больше всего доволен жизнью в 20 и 65 лет

В каком возрасте человек ощущает себя счастливее всего? Этим вопросом занялся профессор Дэвид Бланчфлауэр, экономист из Дартмутского колледжа (Великобритания). Вместе с коллегами он собрал и обработал огромный массив данных: анкеты около 500 000 человек в возрасте от 20 до 70 лет из 132 стран мира. Всем участникам исследования задавали один и тот же вопрос: «Насколько вы удовлетворены жизнью в настоящий момент?» Ответ надо было дать по 10-балльной шкале. На основе этих данных исследователи получили любопытный график: U-образную кривую счастья. Самое благодатное время это 20-летний возраст и зрелые годы, когда вам перевалило за 65 (см. схему). А пик несчастья и страданий приходится на 47,2 лет - возраст, казалось бы, вполне цветущий. Разобраться в результатах исследования мы решили с профессором кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессором кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ доктором наук Николаем Пряжниковым.

Людям полезно переписывать историю

- Николай Сергеевич, почему пик неблагополучия приходится на такой успешный возраст?

- Англичане нащупали тот самый кризис среднего возраста. Раньше кризисом середины жизни называли промежуток с от 38 до 45 лет. Но поскольку продолжительность жизни увеличилась, то произошло некий сдвиг в сторону 50 лет.

- Но разве выход на пенсию не более жестокий удар судьбы, когда в одночасье рушится привычный образ жизни, рвутся социальные связи?…

- А вы заметили, что пожилые люди далеко не всегда выглядят несчастными? Это потому что у них появляется житейская мудрость - они научились переосмысливать свои поступки и периоды жизни. Люди вообще склонны переписывать историю, в том числе историю своей жизни. Это нормально: если человек способен переоценивать свою жизнь, он развивается. Есть еще один нюанс: с возрастом меняется самооценка, если меня в 47 лет спросят довольны ли вы своей жизнью, я отвечу - нет. Но если в 60 меня попросят оценить, каково мне было в 47, я скажу - все было не так уж плохо! И объективно это на самом деле так, потому что в возрастной психологии 47 лет это возраст расцвета.

Вся власть - прекариату!

- Чем же объяснить этот парадокс, когда пик несчастья, мы ощущаем в золотое время?

- Один из самых авторитетных специалистов в области психологии развития Эрик Эриксон утверждал, что это самый ответственный возраст у взрослого, когда решается вопрос состоится его жизнь, как успешная, или нет. Молодой человек может подождать, у него еще есть надежда, что скоро все измениться. Но когда ты достиг середины жизни, ты понимаешь, что чуда уже не произойдет. Поэтому большинство людей в этом возрасте и недовольны собой. Но рефлексирующий человек всегда чем-то недоволен. Возможно, пройдет время и он будет собой гордиться.

- Когда, в старости?

- Ну, например. В современном мире появилось еще одно отягчающее обстоятельство. Мы все слышали о пролетариате, так вот сегодня появился новый социальный класс - прекариат. Дело в том, что современный человек в цивилизованных странах - он очень образован. Имеется ввиду не то образование, которое дают в университетах, а самообразование. Информация стала доступна и если у меня есть интернет, интерес и время, то я могу получить огромное количество информации и у меня в голове начнет складываться совершенно другая картина мира. А работа, которая таким людям предоставляется, во-первых, довольно примитивна. А во-вторых, многие работодатели не хотят брать высококвалифицированных специалистов на постоянную работу. Им предлагают краткосрочный контракт или работу над проектом, а что будет после его окончания - неизвестно. А значит, неуверенность в завтрашнем дне отравляет жизнь. Неудивительно, что пик психологического неблагополучия приходится на золотые годы - человек чувствует, что может себя реализовать в более интересной деятельности, а ему ее не предлагают.

Страдания «золотой молодежи» и трудоголики

- Вы все время связываете душевный кризис с профессиональными вехами, разве работа это главное в жизни?

- Нет, семейная, личная, интимная жизнь - все это тоже влияет, но крутится вокруг главного дела. Если человек себя нигде не реализует, у него кризисы могут проходить гораздо тяжелее. Такая ситуация возникает нередко у представителей «золотой молодежи». Иногда родители дают им хорошее образование и чувствуя в себе мощный потенциал, который растрачивается только на развлечения, молодой человек начинает страдать, проклинать себя и переживать. Если он сам не соберется и не посвятит себя какому-то достойному делу - будет плохо. Но в работе тоже важно знать меру. «Трудоголизм» в среде психологов это ругательство, хотя многим работодателям такое слово нравится. Но, может быть вы слышали, что в некоторых фирмах, причем в странах Юго-Восточной Азии, где старательность - чуть ли не главная добродетель, после 18.00 в офисах отключают компьютеры, чтобы люди не задерживались. Потому что боссы начинают понимать, что производительность труда особо не повышается, а человек изматывается. Сегодня у людей катастрофически не хватает времени на семью, детей, секс… Отсюда сложности в супружеской жизни, обиды друг на друга. И дети недовольны, что в наиболее важные моменты их жизни родители не дают должной поддержки. Может быть, кроме финансовой.

Кризис - движущая сила развития

- А сколько кризисов в среднем испытывает человек на протяжении своей жизни?

- Даже появление ребенка на свет некоторые возрастные психологи связывают с кризисом. Кто-то выделяет кризис 5 лет, 7 лет. Подростковый кризис считается самым острым в жизни, подросток же оказывается в полной растерянности: идет гормональная перестройка организма, мир вокруг меняется, он входит в среду взрослых и вдруг обнаруживает что в ней много фальши... Я бы добавил сюда кризис, связанный с ЕГЭ, который переживают многие выпускники школы. А дальше кризис трудоустройства после окончания университета. Учитывая примитивный российский рынок труда, не факт, что ты с хорошим образованием удачно устроишься. На самом деле кризисов в жизни человека даже больше, чем пишут в учебниках по возрастной психологии. Пока они плохо изучены.

- Такое ощущение, что вся жизнь человека это сплошной кризис. Есть ли от них кроме мучений, хоть какая-нибудь польза?

- В этом месте мои коллеги обычно цитируют Выготского: если бы кризисов не было, их надо было выдумать специально, иначе нельзя объяснить развитие личности. Недовольство, внутренний дискомфорт являются той основой, на которой происходит переосмысление себя, своей жизни, окружающего мира. Кризис дает толчок к дальнейшему развитию. Психологи рассматривают это явление скорее позитивно. Но только при условии, когда человеку помогают семья, товарищи, коллектив. Ну, и психологи, конечно. Ведь кризис может разрушить человека, а в крайних случаях привести к суициду. Особенно тяжело жителям крупных городов. Гораздо проще людям, которые живут в национальных регионах или внутри этнических общин, где сильны патриархальные традиции. Там сильнее ощущается социальная поддержка. Горожане же очень одиноки.

- Как можно быть одиноким в большом городе, когда вокруг миллионы людей?

- Да, здесь у людей большое количество контактов, но они все поверхностные. Одиночество можно испытывать даже в семье, когда этап романтических отношений закончился, а затем возникает пустота и люди не знают, чем ее заполнить.

- Как нужно правильно преодолевать кризис? Наглотаться антидепрессантов? Собрать друзей и поговорить по душам? Сменить жену, работу или машину? Записаться на прием к психоаналитику?

- Что-то из этого перечня может помочь. Что бы я еще сюда добавил? Есть знаменитая пирамида потребностей Маслоу. На вершине этой пирамиды стоит самореализация. Сразу оговорюсь, что не всем это надо или не всем интересно, но попробуйте реализовать себя в каком-нибудь творчестве. Это может быть живопись, фотография или даже волонтерство. Современная бытовая техника позволяет снимать и монтировать небольшие домашние фильмы.... Если в эту деятельность войти, да еще и найти единомышленников, то она может стать опорой в жизни, поможет обрести новый круг общения. И это может во многом компенсировать труд, который, к сожалению, все чаще не дает человеку полноценной самореализации.