Певица МакSим объявила, что уходит со сцены

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, решила уйти со сцены на неопределенное время. Минувший год выдался для нее непростым: 36-летняя артистка попала в серьезную автомобильную аварию и получила травмы. По словам окружения певицы, последствия ДТП до сих пор дают о себе знать. Марина решила взять бессрочный отпуск и заняться своим здоровьем. О решении МакSим отменить все концерты на ближайшее время объявила продюсер певицы Маргарита Соколова.

В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня, - написала Маргарита Соколова в соцсетях.

По словам продюсера, решение уйти в бессрочный творческий отпуск далось МакSим нелегко, тем более, что расписание ее концертов на ближайшее время уже составлено, и певице придется отменять все выступления. Но если она не займется собой, она не сможет выходить на сцену. Продюсер попросила поклонников проявить уважение к МакSим и понимание.

Сама Марина Максимова ситуацию не комментирует. Не так давно артистка выпустила новую песню и явно не собиралась резко уходить со сцены. Но, видимо, травмы, полученные в прошлом году, действительно дают о себе знать. В аварию МакSим попала во время съемок клипа «Абонент недоступен»: в Инстаграме певица публиковала снимки с больничной койки, при этом ее тело было покрыто синяками и ссадинами.

Ходили слухи, что на самом деле проблемы со здоровьем у артистки начались из-за пристрастия к спиртному. Когда певица вновь начала выходить на сцену после травмы, зрители заметили, как она изменилась: МакSим очень поправилась, а ее лицо постоянно выглядит отечным. Кроме того, люди, купившие билеты на ее концерты, жаловались, что артистка позволяла себе выходить на сцену нетрезвой. По Сети распространились видеоролики, снятые во время выступлений МакSим: в видео певица едва стоит на ногах и явно испытывает проблемы с исполнением своих песен.

О том, что у Марины есть проблемы со здоровьем, ее концертный директор заявляла еще два года назад. Тогда, по словам продюсера звезды, у МакSим обнаружили проблемы с сосудами. Перед концертами певица чуствовала сильное головокружение и шум в ушах. Марина ушла со сцены и примерно на два года не появлялась на публике.

Артистка воспитывает двоих детей. В октябре 2008 года на индонезийском острове Бали она вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова. Это был классический служебный роман: Марина влюбилась в своего подчиненного. Через несколько месяцев у них родилась дочь Саша. Когда девочке исполнилось два года, Алексей и Марина развелись. В качестве причины окружение певицы называет банальную причину - не сошлись характерами.

Свою личную жизнь исполнительница не афишировала, тем не менее, журналистам стало известно, что она встречается с бизнесменом Антоном Петровым. С Антоном Марина познакомилась во время корпоративной вечеринки, на которой она выступала. Бизнесмен возглавляет совет директоров компании, объединяющей крупную сеть ювелирных магазинов. В октябре 2014 года МакSим родила от него свою вторую дочь Машу. Правда, Антон и Марина расстались еще до рождения девочки - бизнесмен ушел к другой. Новой избранницей гражданского мужа певицы стала Елизавета Брыксина — дочь миллионера и депутата Госдумы. Встречаться с ней муж MакSим начал, когда Марина была на седьмом месяце беременности. Когда молодожены сыграли ее, дочке МакSим и Петрова исполнилось 11 месяцев.