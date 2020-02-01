Бывший муж Пелагеи перестал скрывать отношения с любовницей

О том, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин расстались, стало известно в декабре прошлого года. О разводе с 27-летним спортсменом 33-летняя артистка рассказала в Инстаграме, добавив, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Правда, при этом стало известно, что развод случился не из-за банального «не сошлись характерами»: у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар уже съехались и живут под одной крышей. До сих пор Иван предпочитал не светить их отношения. Но теперь начал открыто появляться с Марией на публике. Телегин и его избранница провели вечер в популярном московском заведении – клубе-ресторане «Чайка», где любят проводить время многие знаменитости. Судя по всему, Иван уже познакомил Марию с друзьями.

Иван и его новая избранница Мария Гончар провели время в ресторане вместе с друзьями хоккеиста. Фото: Инстаграм.

На днях Иван вернулся из Мюнхена, куда он вынужден был отправиться на операцию. Хоккеист получил травму и теперь восстанавливается после хирургического вмешательства. Новая возлюбленная не оставляет его ни на минуту: в столицу Баварии Мария поехала вместе с ним.

Вернуться из Германии в Москву Телегин поспешил аккурат к дню рождения дочки. 21 января дочери Пелагеи и Ивана Таисии исполнилось три года. Певица и хоккеист устроили для девочки веселый праздник, на котором они очень мило общались. Артистка и ее экс-супруг действительно остались в хороших отношениях и не собираются устраивать судебные баталии из-за дочери и совместно нажитого имущества. Как объявила Пелагея во время праздника Таисии, хоккеисту остается их шикарный дом за городом, а ей и дочке – их квартира в Москве.

Новая избранница хоккеиста родом из Нижневартовска. Фото: Инстаграм.

Между тем, сразу после разрыва певица признавалась, что на самом деле расставание дается ей нелегко.

- Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы – это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились, - рассказала Пелагея в программе «PROновости» телеканала Ю. - Слова мы оба умеем держать. Самое главное, что у нас есть – это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно.

Новая избранница хоккеиста родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей. Мария Гончар - владелица турфирмы, поговаривают, что именно она помогала Пелагее и Ивану устраивать совместный отдых.

Мария - владелица турфирмы. Фото: Инстаграм.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем тогда удалили свои аккаунты из Инстаграма. На решение пары временно исчезнуть из соцсетей, вероятно, повлиял тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью – это бурно обсуждалось в Интернете. В начале февраля 2016 года бывшая девушка Телегина Евгения родила от него сына Марка.