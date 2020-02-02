«Русалка»: 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким снимком в купальнике

Ирина Безрукова в свои 54 года восхищает поклонников неизменной элегантностью и красотой. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста и для многих остается эталоном женственности. Нелавно Ирина вернулась из отпуска, который она провела на Бали. На индонезийском острове артистка встретила Новый год. Едва вернувшись с отдыха, Безрукова решила поднять себе и своим подписчикам настроение красивым отпускным снимком. В Инстаграме Ирина поделилась редкой фотографией в купальнике.

Снимок сделан в бассейне отеля, в котором отдыхала актриса. Ирина решила искупаться на рассвете и сфотографировалась, стоя в воде. Безрукова позирует в слитном купальнике, демонстрирующем ее обнаженную спину.

- Совсем ещё недавно… Вы любите купаться в море на рассвете, ночью? Или на закате? – спросила она подписчиков.

irina_bezrukova_official Совсем ещё недавно )) Вы любите купаться в море на рассвете, ночью)) ? Или на закате?)) #иринабезрукова #бали #отпуск

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы: «Русалка», «Меня там в воде не хватает, я тоже люблю купаться на рассвете», «Ирина, вы такая женственная», Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!», «Сказочно красиво — вы, море, пальмы», - пишут они в комментариях.

В прошлом году Ирина снялась в телепроекте «Последний герой». Вместе с другими участниками экстремального телешоу она жила в тропических джунглях. В проекте она старалась опекать других и создавала уют для себя и для остальных «последних героев». Когда Ирина выбыла из телешоу, другие участники признавались, что скучают по ней. Актриса называет участие в шоу интересным опытом, на котором она словно перезагрузилась – например, у нее на две недели отобрали мобильный телефон, и она оказалась отрезанной от новостей и соцсетей.

Накануне Нового года Ирина улетела на Бали.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После отпуска Безрукова снова вернется к работе – она по-прежнему числится в труппе Губернского театра, которым руководит ее бывший муж Сергей Безруков. Хотя Ирина не скрывала, что она очень обижена на Сергея, супруги смогли сохранить цивилизованные отношения. Ирина утверждает, что сейчас она не держит обиды на бывшего мужа – она отпустила прошлое.

- Я, если честно, планировала прожить с Сергеем всю свою жизнь до самой смерти. Но так не получилось. И, наверное, высшее проявление любви – отпустить человека, который хочет уйти, - рассказывала актриса в одном из интервью.

Сейчас Сергей Безруков счастлив с новой женой – режиссером Анной Матисон. Пара воспитывает двоих детей, дочь Машу и сына Степана.