2020-02-02T14:46:46+03:00
Звезды

Памела Андерсон рассталась с мужем всего через 12 дней после свадьбы

Актриса объяснила, почему их брак дал трещину
Ирина СУХАНОВА
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Брак Памелы Андерсон и продюсера Джона Питерса оказался недолгим.Брак Памелы Андерсон и продюсера Джона Питерса оказался недолгим.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Памела Андерсон объявила о расставании с кинопродюсером Джоном Питерсом, за которого она вышла замуж всего 12 дней назад. 52-летняя актриса и 74-летний кинопродюсер тайно поженились 20 января. Но, видимо, их семейная лодка разбилась об что-то более серьезное, чем быт. Сегодня Памела сделала заявление для поклонников и прессы, в котором довольно туманно объяснила причины расставания с мужем. Актриса призналась, что они с Питером до сих пор официально не оформили свидетельство о браке. И, похоже, не собираются делать это и в будущем.

- Я тронута тем, как тепло вы отнеслись к нашему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторые время раздельно, чтобы понять: что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь, - написала Памела в обращении, которое опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Разрыв был внезапным и, видимо, довольно болезненным: опубликовав это сообщение, Памела села в самолет и улетела из США в свою родную Канаду. Джон Питерс пока никак не комментирует их расставание.

Известный киномагнат и голливудская блондинка были знакомы давно, 30 лет у них уже был краткосрочный роман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный киномагнат и голливудская блондинка были знакомы давно, 30 лет у них уже был краткосрочный роман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памела и Джон поженилась на тайной церемонии в Малибу, на которой присутствовали все их дети - сыновья Памелы и три дочери Питерса. И у Джона, и у Памелы за плечами по четыре брака. Тем не менее, им предсказывали долгую и счастливую семейную жизнь, ведь молодожены знают друг друга уже давно. 30 лет назад у них даже случился кратковременный роман, который теперь вспыхнул снова. Питерс и Андерсон встречались до свадьбы несколько месяцев и держали свои отношения в тайне.

Памела Андресно была замужем четыре раза. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли, сейчас ему 23 года, и Дилана Джаггера Ли – ему 22 годf. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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