Улетели за дипломами в Лондон: сколько стоит учеба в Англии детей Фоменко, Малинина, Орбакайте

Певец Александр Малинин поделился радостной новостью: «Устинья поступила в Лондонскую консерваторию. Королевская Академия музыки официально дала подтверждение!» В этом учебном году 19-летняя Устинья Малинина заканчивает школу в Баварии: вместе с братом Фролом она учатся в 12-м классе. А потом двойняшки расстанутся: Фрол Малинин продолжит образование в Художественном училище при Академии искусства и живописи, а Устинья, сдав экзамены улетит в Академию музыки в Лондон. Интересно, что именно в Англии получают образование многие наследники российских звезд.

Дочь и сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко

golubkina1973 Сын Голубкиной и Фоменко

«Раньше думала, что только мои дети учатся в Англии, но оказалось, что там много русских: из тех семей, которые могут за это платить. Вкладывать в образование: самое правильное, это знают уже все родители моего возраста. И почти все они так или иначе на него копят», - рассказывает об английском образовании своих детей Мария Голубкина.

Дочь Марии Голубкиной и Николая Фоменко учится в Лондоне в университете, специализация 21-летней Анастасии - менеджмент, продюсирование. 16-летний сын Иван, отучившись четыре года, теперь прилетел заканчивать школу в Россию, чтобы сдать ЕГЭ и иметь возможность выбрать вуз не только в Англии, но и в России. Анастасия Фоменко также сдавала ЕГЭ в России.

Мария Голубкина говорит, что инициатором обучения детей за границей был ее экс-супруг Николай Фоменко.

Сын Кристины Орбакайте

orbakaite_k Сын Кристины Орбакайте

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров в прошлом году окончил университет в Лондоне, где изучал основы бизнеса и международной экономики. Дени, получив диплом бакалавра, продолжил обучение – перешел на следующую ступень, и теперь учится на магистра.

Наследники Стаса Михайлова

У Стаса и Инны Михайловой подрастают дочки школьницы. Но в семье есть взрослые наследники – от предыдущих отношений супругов. Семья живет дружно, и у известного певца прекрасные отношения с сыном и дочкой жены от первого брака. Сын Инны Михайловой Андрей Канчельскис, окончив Оксфорд, остался в Лондоне, где работает агентом по спортивной рекламе и консультантом по футболу. Сестра Андрея Ева Канчельскис (падчерица Стаса Михайлова) два года назад поступила в Королевский колледж Лондона (King’s College London). Этот колледж претендует на звание третьего старейшего университета Англии после Оксфордского и Кембриджского университетов.

Дочь Нонны Гришаевой

grishaevanonna Дочь Нонны Гришаевой

24-летняя дочь Нонны Гришаевой Анастасия окончила факультет графики и иллюстрации в университете Кембриджа. Актриса очень скучала по дочери, поэтому часто летала к ней в Лондон, но доверяла ей, так как Настя росла ответственным ребенком.

Вместе с другими студентами девушка арендовала дом, у каждого своя комната с отдельным санузлом, а кухня и гостиная в коттедже общие. Теперь дочь Гришаевой вернулась в Москву, работает по специальности. А сын актрисы планирует поступать в МГУ на экономический факультет.

ЦЕНА ВОПРОСА

Год обучения в престижных университетах Лондона стоит от 17 тыс. фунтов стерлингов (1,4 млн. руб.) до 35 тыс. фунтов стерлингов (2,9 млн. руб.) в зависимости от факультета. К примеру, год обучения в столичном престижном МГИМО по направлению «международные отношения» на платной основе стоит 576 тыс. руб.