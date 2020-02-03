Американский политолог: Трамп искренне хочет поладить с Россией. Но на своих условиях

Видный американский эксперт, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс рассказал в студии Радио «Комсомольская правда» о перспективах импичмента главы Белого дома, целях политики США на Украине и о том, приведет ли обострение отношений Вашингтона с Тегераном к большой войне.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

- Господин Саймс, как вы полагаете, президент Трамп готов к улучшению отношений с Россией, как он обещал это в своих предвыборных заявлениях? Или же он, будучи связан с внутренними проблемами, не сможет вывести эти отношения из тупика?

- Я абсолютно не сомневаюсь, что Трамп искренне заинтересован в улучшении отношений к Россией. Он про это неоднократно говорил. Кстати, его первая внешнеполитическая речь в апреле 2016 года была у меня в Центре национальных интересов в Вашингтоне. И я видел, как он до последнего момента дорабатывал ее сам. Трамп тогда сказал: «Улучшение отношений с Россией - это важная часть моей повестки дня. И я обращаюсь к американскому избирателю с просьбой это поддержать». Но, будучи американским националистом, он конечно хочет улучшать отношения с Россией на своих условиях.

- Он националист?

- Он с гордостью говорит о себе как об американском националисте. Другое дело, что, действительно, очень большое давление на президента идет от истеблишмента, да и из его собственной администрации, где не все сотрудники с ним согласны. И пока добиваться результатов о сотрудничестве с Россией ему очень трудно.

- Если у Трампа так связаны руки, стоит ли Москве вообще выступать с некими инициативами? Получается, они заранее обречены на провал...

- Почему же? Есть сферы, где интересы однозначно совпадают. Вот, например, борьба с новым вирусом - тут я вижу потенциал для сотрудничества. Второй пример - стабилизация в Сирии. Хотя позиции Москвы и Вашингтона различны, там тоже никто не хочет серьезной эскалации.

- Будет ли продлен Договор о стратегических наступательных вооружениях? Ведь это краеугольный камень международной безопасности.

- В его сегодняшнем виде - вряд ли. Потому что в Пентагоне существует убеждение, что этот договор безнадежно устарел. Начнем с того, что возникли новые системы вооружений, которые этим договором не покрыты. Необходимо дополнить пролонгирование какой-то принципиальной договоренностью о том, что мы будем делать с этими вооружениями. И очень трудный вопрос - как быть с китайскими ракетами. Сейчас у КНР имеется две тысячи ракет, которые могут достичь острова Гуам и даже Гавайских островов. Соединенным Штатам очень трудно сегодня согласиться на продление договора, который позволяет Китаю вооружаться без возможности американского ответа.

ИМПИЧМЕНТ - ЭТО ВРЯД ЛИ

- Что с импичментом Трампа? Отрешат американского президента от власти или нет?

- Знаете, Трамп в ходе слушаний в по импичменту в Конгрессе, подчас выкидывает такие провокационные номера, что до последнего момента было ничего нельзя исключать…

- Что за номера?

- Говорил, например, что по Украине у него с самого начала были планы не только добиваться хороших отношений с Киевом, но и одновременно давить на него по линии борьбы с коррупцией. Хотя первоначально он это абсолютно отрицал. Но под это дело потребовал провести расследование в отношении действий вице-президента Джо Байдена и его сына на Украине (мол, там были коррупционные схемы). Демократы заподозрили, что тем самым он пытался нанести ущерб кампании Байдена - своего главного соперника на президентских выборах осенью. А Трамп говорит: на Украине большая коррупция, займитесь расследованием и не делайте исключение ни для кого. В том числе - для Байдена.

У обеих сторон есть свидетели, готовые под присягой дать показания по этому вопросу. Но я все-таки предвижу, что республиканцы, у которых в Сенате большинство, проголусуют за то, чтобы не вызывать на слушания никаких свидетелей. (Беседа с Д. Саймсом состоялась до голосования, но его прогноз полностью оправдался: Сенат перевесом в два голоса отказался от заслушивания свидетелей. - Ред.) Тогда следующим этапом станет почти немедленное голосование по поводу того, что делать с импичментом. Я полагаю, Трамп будет оправдан и станет триумфатором. (Голосование назначено на 5 февраля. - Ред.)

УКРАИНА - ПРОКЛАДКА МЕЖДУ НАТО И РОССИЕЙ

- А зачем вообще Америке Украина? Это форпост возможного будущего натиска на Россию?

- Президент Трамп, еще когда был кандидатом, неоднократно говорил, что его Украина не особо интересует. Она, мол, более важна для Европы и, исходя из этого, европейцы должны тратить на нее больше денег. Но президент попал под мощное внутреннее давление. Во-первых, в Америке есть сотни тысяч бывших украинцев, и это люди, настроенные весьма антироссийски. Украинские эмигрантские организации (в отличие, кстати, от подобных русских структур) играют реальную роль в ключевых штатах, где Трампу важно победить. Во-вторых, в США до сих пор многие мыслят в терминах холодной войны. Они уверены, что хорошо иметь между традиционным НАТО и Россией такую прокладку как Украина. А многие считают, что еще лучше, если это будет не прокладка, а часть НАТО. Хотя понятно, что чем ближе ты двигаешь границы НАТО к России, тем больше объективно повышается угроза для Москвы.

- Адам Шифф, глава комитета по разведке нижней палаты Конгресса, недавно вдруг заявил, что Россия собирается напасть на континентальную Америку. Насколько эта позиция отражает мнение истеблишмента да и простых американцев?

- Адам Шифф - человек специфический. Я его воспринимаю очень лично. Потому что, когда были слушания в Конгрессе по поводу российского вмешательства в американские выборы, Шифф активно требовал, чтобы меня вызвали и допрашивали в качестве свидетеля.

- И что - вызвали?

- Республиканцы заблокировали это, потому что не видели никаких оснований. Но демократы по этому поводу выразили решительный протест. Шифф не обвинил меня в том, что я русский агент. Но он сказал, что есть многие русские эмигранты, которые меня таковым считают. Вот и тут он прямо не говорит, что Россия собирается вторгаться на территорию Америки. Если ему скажут: послушай, нет доказательств, это чепуха! Он ответит: я прямо так не говорю, я обсуждаю такую возможность.

КРЫМ НЕ ОТБЕРУТ, НО ДАВИТЬ БУДУТ

- Как вы думаете, санкции из-за Крыма - это навсегда? Ведь полуостров стал неотъемлемой частью России. Есть ли в американском Конгрессе большинство, которое думает, что Соединенные Штаты могут реально отнять у нас Крым?

- Такого большинства нет. И цель этих санкций - не заставить Россию отступить. Такой наивности нет. А есть желание на Россию надавить. Есть желание Россию ослабить. И есть то, что называется политикой сдерживания. Ты не надеешься, что враг отступит, но ты не даешь ему продвигаться дальше и ослабляешь его в этом процессе. И дальше надавливаешь на него по каким-то другим вопросам, которые на самом деле могут быть для тебя более важными.

- Вы лучше знаете американский менталитет. Нет ли здесь у Вашингтона какого-то психологического раздражения тем, что Россия ослушалась «директора планеты» и, мол, эту «выскочку» надо заставить вернуться на свое место?

- Я думаю, это корень проблемы. Вы использовали такие выражения, которые американские политики не примут. Давайте я сформулирую то же самое, но немножко по-другому. Кондолиза Райс, бывшая госсекретарь, говорила: в результате холодной войны победили Соединенные Штаты и их союзники. Кроме того, победила демократия и мир во всем мире. И что нет никакой необходимости иметь геополитический плюрализм. А вполне адекватно иметь один центр силы, которым готовы быть Соединенные Штаты. Это не только в интересах Соединенных Штатов, но и в интересах международного мира. А вы, Россия, на это замахнулись. Конечно, это вызывает разочарование и раздражение в подобного рода кругах.

США-ИРАН: ТРАМП ЗНАЕТ, ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

- Говоря о том, как США возомнили себя гегемоном мира, что вы думаете о «сделке века» Израиля и США по Палестине, где США выступили посредником?

- Сделки пока никакой нет. Проблема в том, что на нее не согласна одна из сторон - палестинцы. Пока это предложение века, которое, надеюсь, приведет к сделке. В современном мире международное право, резолюции ООН играют все меньшую роль. Все большую роль играет сила. Под силой я не имею в виду только силу военную, но и силу экономическую, силу союзов. В прошлом у палестинцев были очень влиятельные союзники. Ну, например, за ними стоял великий Советский Союз, основные арабские страны. Сейчас за ними нет никого. Отчасти потому, что изменился арабский мир, и сегодня многие считают главной угрозой арабским режимам Иран, а не Израиль. Во-вторых, потому что нефть стала не таким важным фактором международной политики, и у арабов нет того политического влияния, как раньше. Думаю, что десять лет назад тот вариант, который предложили США и Израиль, был бы смехотворен. А сейчас он может стать основой какой-то договоренности. Но, конечно, не завтра.

- Иран категорически против этой сделки. Отношения Тегерана с Вашингтоном резко обострились в начале года. Американцы по прямому указанию Трампа убили видного иранского военного деятеля Сулеймани. В ответ иранцы ударили ракетами по базе США. Можно ли опасаться, что следующий подобный конфликт приведет не только к локальной войне, но и к мировой?

- В ту ночь меня разбудило сообщение от Джавада Зарифа - иранского министра иностранных дел, который согласился встретиться в Нью-Йорке с небольшой группой экспертов, связанных с моим центром. Он вынужден был срочно отменить свой приезд. Ситуация с Сулеймани очень сложная для меня. Иранец был открыто признан террористом по американскому законодательству, вместе со своей организацией «Корпус стражей исламской революции». По приказу Сулеймани были нападения на американских военнослужащих в Ираке. Было ли оправданно его уничтожение? Это другой разговор. Осложнения в американо-иракских отношениях могут показать, что цена была слишком велика.

- Чего ждать дальше - заискрит опять?

- Ситуация крайне опасная. С другой стороны, обе стороны - и Тегеран, и Вашингтон - проявили очень большую сдержанность. Американцы уничтожили Сулеймани, но на этом остановились. Они приняли контрудар с иранской стороны. Трамп очень жесткий, крутой руководитель. И видит себя в качестве такого сильного мужика. В этом плане ему импонирует президент Путин. Но Трамп, как и Путин, является прагматиком и умеет подсчитывать. Его инстинкт в подобного рода ситуациях - настоять на своем, ударить кулаком по столу, а иногда и не просто по столу. Но он знает, где остановиться.