Семья миллионера Игоря Рыбакова отдаст половину состояния на развитие образования

Игорь и Екатерина Рыбаковы - невероятно трогательная пара. Даже во время вручения премии Rybakov Prize на сцене в Доме Пашкова они без стеснения обнимали друг друга. Игорь время от времени подходил и целовал супругу. Они были едины. И они были счастливы и искренни - потому что затеяли дело, исходящее из сердец обоих.

Вот уже пять лет Рыбаковы вкладывают деньги, которые они заработали, создав с нуля компанию «Технониколь» (сейчас это один из крупнейших в мире производителей изоляционных материалов), в развитие системы образования, в тех людей, которые занимаются самыми разными его формами.

На этот раз в Доме Пашкова Рыбаковы вручали «Нобелевскую премию» для меценатов и филантропов в области образования - Rybakov Prize.

Кто ее удостоился - чуть позже.

Сначала о том, чем завершился вечер. Потому что аккорд получился чувствительным.

Многодетные родители (четверо ребятишек) Рыбаковы заявили, что половину семейного состояния - 100 миллионов долларов - отдают на развитие системы образования в России и в мире. Деньги будут потрачены в течение ближайших десяти лет.

Сооснователь корпорации "Технониколь" и основатель благотворительного фонда "Рыбаков Фонд" Игорь Рыбаков, его жена Екатерина (слева) и дочь Полина (справа). Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А первый миллион из этой сотни получил Абдулжелил Абдулкеримов - бизнесмен и меценат из Дагестана. Он создаёт на своей малой родине сеть просветительских центров Luminary. Идея принадлежит его отцу Махмуду Адбулкеримову, полвека проработавшего сельским учителем.

Luminary - это «хаб» для доступа к передовым знаниям, технологиям, опыту лучших практик в познании мира, образовании, просвещении для детей в отдаленных горных поселениях. Его задача — вдохновлять детей к получению знаний и дать возможность расти в выбранной области, обеспечить ребят всем необходимым для учебы, помочь интеграции в общество.

Посещение центров бесплатное для детей и родителей. Первый центр был построен в селе Хрюг в Дагестане. Он открылся 15 мая 2018 года. Объем инвестиций в создание центра - около 80 млн рублей. Семья Адбулкеримовых хочет открыть подобные центры просвещения во всех районах Дагестана и в других регионах, чтобы создать единое информационно-просветительское пространство!

Ещё по 100 тысяч долларов получили:

Ольга Зубкова, президент ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы». Она создает пространства для совместной деятельности детей с ограниченными возможностями с их здоровыми сверстниками.

Борис Булаев американец русского происхождения, соучредитель и исполнительный директор некоммерческой общественной организации Educate. Она дает знания, навыки и компетенции для работы в области экономики молодым людям в Африке.

Мне же кажется не менее важным, что и среди финалистов международной премии было много россиян. Это:

Олег Беляев из Москвы (глава Столичной ассоциации выпускников),

Алина Гоникман (инвестирует в образовательные проекты «Московский педагогический театр подростков» и «ЛиС»)

Сергей Гутцайт (учредитель Школы имени А.М. Горчакова в

Павловске под Санкт-Петербургом, школа наследует традиции Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин),

Ольга Зубкова из Перми (глава ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы»),

Вадим Клет из Белгорода (создатель образовательного комплекса «Алгоритм Успеха»),

Сергей Нугаев из Москвы (сооснователь образовательного проекта «Кружок»),

Арам Пахчанян, сооснователь знаменитой российской it-компании Abbyy, на свои деньги открывший в Армении физико-математическую школу «Айб» и ставший ее директором,

Евгения Тюрикова и Марат Шайдаев (сооснователи фонда «Село»).

Это только те, кто подал заявки на конкурс. А есть у нас немало состоятельных людей, которые ни в каких конкурсах не участвуют. Но вкладывают свои деньги в школы, детские садики, в систему дополнительного образования. Просто про них далеко не всегда известно публике. Люди занимаются благотворительностью не ради того, чтобы быть знаменитыми. И в этом смысле, я точно знаю, российские миллионеры не уступают богачам из других стран. У нас немало людей, которые понимают, что такое социальная ответственность. Ну а канализаторы таких важных процессов - конечно, семья Игоря и Екатерины Рыбаковых. Молодцы! Что ещё сказать?