Саакашвили предрек Украине распад на пять частей

Исчезнувший было с политического небосклона Украины экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили вновь напомнил о себе громким телеинтервью. В нем Саакашвили дал эмоциональный и неутешительный прогноз будущего Украины. По его словам, главная угроза в стране исходит от коррумпированных чиновников на местах.

- Воры продолжают работать в системе! В местных органах власти - полный беспредел! Просто через выборы это не исправить, - считает Михаил Николозович. - Не выгонят люди этих мэров, они привыкли, они думают, что так должно быть. Им прокурор покажет: «Смотри, бюджет 100 миллиардов. Он потратил только 10, а 90 своровал». А они скажут: «Ну хоть 10 потратил. Я его еще раз изберу. Будем дальше его терпеть».

По словам Саакашвили, если не «скорректировать политическую систему», Украине просто развалится.

- Украина будет распадаться, - уверен экс-президент Грузии. - Эти люди обросли деньгами, у Труханова (мэр Одессы, - ред.) есть частная армия, у Кернеса (мэр Харькова, - Ред.) есть свои молодчики. Эти люди никуда просто так не уходят. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась еще в пять Украин. Еще и внешние силы задействуют.

По мнению Саакашвили, избежать этого поможет только чистка власти и резкий экономический рост. Ведь за 28 лет незалежности украинцы не увидели ни одно примера успеха. Саакашвили даже сравнил Киев советский и Киев нынешний.

- Я в Киеве с 1985 года. Никогда города Украины не были в такой плохой форме! - констатировал он. - И с каждым годом все хуже и хуже! Дороги, фасады, больницы, доходы - все хуже. Киев и Украина сейчас - намного хуже, чем при Советском Союзе. Хотя у меня никакой ностальгии по СССР нет.

Странно, но говоря о «частных армиях» Саакашвили упомянул далеко не самых «милитаризированных» политиков Украины. Потому что если кто и обладает реальной военной силой, так это его давний «друг» - глава МВД Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.

Впрочем, эксперты полагают, что причиной распада Украины может стать отнюдь не коррупция.

- В первую очередь угроза раскола Украины - в слабости власти, в ее ориентациии на внешнее управление и запуск реформ, которые бьют по населению, - считает политолог Родион Мирошник. - Это и продажа земли, и продажа госмонополий, таких как железная дорога, водопровод, электроэнергия. Это все даст толчок к формированию мощных кланов, заинтересованных взять под контроль отдельные регионы. Еще одна причина возможного распада Украины - попытка Зеленского натянуть западенскую идеологию на всю Украину. Целые регионы просто не приемлют это. Даже Закарпатье, которое будет тяготеть к Венгрии, а Буковина - к Румынии. Не принимается это и центральной Украиной. И Юго-Востоком - Херсонская, Николаевская, Одесская области. Все это может разодрать страну на части.

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