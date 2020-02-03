Сергей Собянин: строящийся по программе реновации дом на Базовской улице сдадут в мае 2021 года

На Базовской улице ведется строительство стартового дома по программе реновации в Западном Дегунино. В нем будет 585 квартир. Переехать смогут жители нескольких пятиэтажек, расположенных в 150-600 метрах от новостройки. С жителями старых домов 3 февраля встретился мэр Москвы Сергей Собянин и рассказал, как ведутся работы по строительству нового жилья.

- Будут переселены все 45 домов, жильцы которых проголосовали, чтобы переселиться в новые дома вместо пятиэтажек. Мы нашли шесть площадок, на трех уже идет строительство. Будут дополнительно построены школа, детский сад, поликлиника. Работа большая, но мы все сделаем - переедете в хорошие дома, - сказал Сергей Собянин. - С транспортом тоже удобно будет, мы построили станцию метро "Ховрино", планируем продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный.

Жилой дом на Базовской улице строят высотой 15-16 этажей, в нем будет 114 однокомнатных, 389 двухкомнатных и 82 трехкомнатных квартир. Для жильцов построят подземную автостоянку на 350 мест. На первых этажах будут расположены помещения для магазинов, служб быта, аптек. Сдать дом планируют в мае 2021 года.

На Базовской улице ведется строительство стартового дома по программе реновации в Западном Дегунино.Фото: Алиса ТИТКО

Каким будет жилье?

В доме будут квартиры "комфорт класс". Балконы и лоджии - не менее 1 метра с остеклением и дополнительным защитным ограждением. Система отопления будет поквартирная, что позволит жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях и экономить на расходах на отопление. Во дворе будет детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, а также площадка для отдыха, удобные тротуары и пешеходные дорожки. После завершения работ двор озеленят - высадят 28 деревьев, 1 129 кустарников.

- Завершаются работы по кладке наружных стен дома, ведутся отделочные работы в подземной части, монтаж внутренних инженерных сетей и оконных блоков, - говорит о работах застройщик.

В районе Западное Дегунино в программу реновации попали 45 пятиэтажных домов. Из них в новые квартиры переедет 9500 жителей района.

Шесть стартовых площадок для первой волны переселения уже подобраны, начато строительство трех "стартовых" домов по адресам: Ангарская улица, вл.33 (ориентировочный срок ввода – до конца 2020 года), Базовская улица, вл.15, корп.16 (ориентировочный срок ввода – II квартал 2021 год), Талдомская улица, напротив вл.1 (ориентировочный срок ввода – до конца 2022 года).

В Западном Дегунино появятся также новая поликлиника, школа на 650 мест, детский сад на 150 мест, торговый центр, спортивный комплекс, храм, объект социального обслуживания, общественный центр, а также построят наземный паркинг.

В планах на 2020 год начать переселение еще более 15 тысяч жителей. Сейчас в Москве активно строят дома и для тех участников программы, кто будет переезжать в 2021-2022 годах.

С жителями старых домов 3 февраля встретился мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Первые итоги программы реновация:

По данным 2019 года около 22 тысяч участников Программы реновации переехали в новые дома (либо находятся в процессе переезда).

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены:

- 5 173 дома;

- около 350 тысяч квартир,

- общая площадь квартир - 16,4 млн кв.метров,

- порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Если нужна помощь по переселению, то можно обратиться в Центры информирования, где можно получить консультацию многих специалистов (Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика).