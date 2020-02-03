Ремонт по ночам может подорожать до 50 тысяч рублей: депутаты готовят новые штрафы

Шум ночью, если он мешает соседям, может стать весьма дорогим. В Кодекс об административных нарушениях и Жилищный кодекс предлагается внести поправки: нарушение ночной тишины должно караться штрафами от 5 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 150 тысяч — для организаций (это, например, кафе и рестораны в жилых домах). Такой законопроект разработала группа депутатов.

Сейчас у нас уже есть федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где в том числе записано, что граждане имеют право ночью спать спокойно. А конкретика - с какого по какое время шуметь нельзя и какие санкции за это полагаются - устанавливается региональными законами. И везде по-своему. Например, в Москве в квартирах запрещается слушать громкую музыку, петь, играть на музыкальных инструментах — и вообще производить любой шум свыше 45 децибел — с 23.00 до 7.00. Для ремонта — особые правила: шумные работы разрешены по будням и субботам с 9.00 до 19.00 с перерывом на тихий час с 13.00 до 15.00, а в выходные и праздники вообще запрещены (новостройки - исключение, для них особые правила). В других регионах рамки «ночной тишины» могут быть своими — например, нельзя шуметь с 22.00 до 8.00.

Вала желающих этими законами воспользоваться, правда, не наблюдается. Штрафы за нарушения в основном низкие. Да и алгоритм действий — не самый простой и удобный (см. ниже «Комментарий адвоката»).

Конечно, есть прецеденты, когда особо задолбанные соседями граждане звали санэпидстанцию (измерить уровень шума и составить протокол), подавали в суд и «наказывали» соседей на относительно серьезные суммы. Так, в Красноярске был случай, когда гражданин подал в суд на соседа, слушавшего слишком громкую музыку, - и получил с того 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Но для этого пришлось дойти до Верховного суда. Не каждый гражданин на это способен — даже если сильно достанут.

Новые поправки предполагают гораздо более высокие суммы штрафов — аж до 50 тысяч для граждан. Но главный вопрос, как говорят эксперты, не суммы — а неотвратимость наказания. Сейчас-то его в абсолютном большинстве случаев вполне удается избежать.

- Подобные законодательные инициативы уже обсуждали ранее, но в федеральном масштабе ситуация не разрешена, - констатирует Татьяна Манакова, руководитель отдела юридического бюро "Падва и Эпштейн". - А разрозненные нормы регионального законодательства, в зависимости от региона, позволяют по-разному реагировать на нарушение тишины, либо вообще не реагировать никак.

Теперь законодательство хотят подправить так. Граждане смогут обращаться с жалобами на нарушение тишины в свои управляющие компании. Их обяжут заниматься еще и этим. Сомнительно, что это будет проще, чем дозваться участкового. Но предполагается еще и шаг номер два. Если разовые обращения толку не дают, надо написать в управляющую компанию совместное (не меньше чем от трех квартир) письменное заявление. Тогда УК будет обязана передать его в жилищную инспекцию, а инспектора, проверив факты, сами передадут дело в суд. Альтернативное предложение — дать больше полномочий полицейским. Сейчас они, собственно, не всегда могут чем-то помочь. Чтобы точно установить источник шума, надо в эту квартиру войти — а перечень случаев, когда полицейский может ворваться в жилище без спросу и без решения суда, такие ситуации не включает.

Законопроект пока на стадии обсуждения идеи. По сведениям из комитета по труду и социальной политике Госдумы, его предполагается внести в нижнюю палату до окончания весенней сессии.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Как призвать соседа к ответу сейчас

- Если соседи ночью нарушают покой и тишину, надо вызвать полицию. Должностное лицо ОВД составляет протокол. Санкции за такое административное нарушение, например, в Москве — предупреждение или штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, - объясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - Но иногда бывает очень сложно определить, откуда раздается шум, так как не все собственники квартир впускают представителя полиции и соседей к себе в квартиру.

Кроме того, уровень шума (в любое время суток) должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. С жалобами на их нарушение можно обращаться в Роспотребнадзор. Штрафы — небольшие, в пределах 1000 руб. Чтобы доказать, что уровень шума превышен, надо его измерить. Для чего требуется обратиться в аккредитованную на такие работы организацию.

Также жильцы многоэтажек, чей покой и тишину нарушают соседи, вправе подать иск в суд — с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Понадобится опять-таки экспертное заключение о том, что уровень шума превышен и это приносит вам моральные страдания. Затраты на экспертизу можно взыскать с соседа, но это удастся лишь в случае, если вы выиграете суд.