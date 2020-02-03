2020-02-03T17:31:23+03:00
В мире

Президент Эстонии выдвинула претензии на российскую Нарву и Печоры

Спикер МИД РФ Мария Захарова заметила, что у политических элит прибалтийской страны "проблемы не с прошлым, а с будущим"
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Таллине - национальный праздник. Ровно век назад, 2 февраля 1920 года, между Эстонией и молодой Советской Россией был подписан Тартуский мирный договор. Тем самым РСФСР стала первым государством, признавшим независимость прибалтийской соседки. Хотя, не будь революции, гражданской войны и разрухи, вряд ли эта бывшая часть Российской империи вообще смогла бы отделиться.

Нынешний президент республики Керсти Кальюлайд отрабатывает юбилей по полной:

- Тартуский мирный договор был, есть и остается свидетельством о рождении Эстонского государства. Он действует (до сих пор), - сообщила 50-летняя женщина-политик.

Правда, разделы в Тартуском договоре имелись очень интересные. Он, например, устанавливал границы между РСФСР и Эстонией. Последней отходили Нарва и Печоры (часть территории нынешних Ленинградской и Псковской областей соответственно). А когда в ходе Великой Отечественной Эстония была освобождена от гитлеровцев, эти земли передали России, ведь подавляющее большинство местных жителей - русские. Но если Кальюлайд называет тот договор «действующим», значит, де-юре она претендует и на восточные границы в конфигурации 1920 года.

На эту, как говорят дипломаты, инсинуацию уже ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

- Заявления типа «Тартуский договор действует» и «мы должны требовать репараций» - свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития: нечем привлекать электорат, - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действительно, следующие выборы президента Эстонии ожидаются уже через год, и Керсти Кальюлайд явно метит на второй срок. Вот и набирает очки в глазах националистического электората, на фоне того, что других «побед» у официального Таллина не заметно.

В ТЕМУ

Мария Захарова: В какому году потерялись эстонские политики, если они вспоминают договор вековой давности?

Официальный представитель МИДа России в прямом эфире «Радио «Комсомольская правда» жестко ответила на прибалтийские претензии на наши территории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе
Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале
Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили
Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус
«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы
«Меры абсолютно адекватные»: Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках распространения коронавируса
Американский самолет провел многочасовую разведку вблизи российских баз в Сирии
Опрос: на Украине рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%
Китай выделил штаммы коронавируса, на основе которых можно создать вакцину
Путин включил в состав Совбеза Краснова и Чуйченко
Рост ВВП России составил 1,3% за 2019 год
Бывший генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о малазийском Боинге МН17
Косачёв ответил на слова МИДа Польши о победе над Россией в «историческом споре»
В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда
Полеты чартерных самолетов с Хайнаня в Россию приостановлены
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
ВОЗ о китайском коронавирусе: не паникуйте, но помните о риске заразиться
В Российских поликлиниках не хватает 2000 онкологов
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань
Начинающий бармен сломал клиенту позвоночник при подаче «экстремального коктейля»
В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации
Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС
Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет