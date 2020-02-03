О чем звучит музыка московских птиц

Эту необычную фотографию сделала на свой телефон москвичка Елена Пономарева. Снимок голубей, рассевшихся на металлических конструкциях, словно толстые ноты на нотном стане, уже разлетелся по сети тысячей перепостов. Автор назвала свою работу "Музыка московских голубей", а пользователи ломают копья: не фотошоп ли. Ведь все на снимке похоже на обрывок нотного листа. И черные ноты, и аккорды : ноты расположенные группой, друг под другом. Есть и вертикальные палочки, разделяющие нотный стан на такты. И даже - черные прямоугольники пауз. Да и тональность определяется легко: без сомнения, соль мажор!

- Кадр абсолютно реальный, без фотошопа. На нем запечатлен ТЦ, что у метро "Речной вокзал", - рассказала Елена корреспонденту "КП".

Вот что значит взгляд художника! Вокруг торгового центра в несколько ярусов расположены декоративные конструкции. Именно они стали идеальным насестом для голубей. Птиц там можно видеть постоянно. Но вот почему-то никто прежде никакой музыки в пейзаже не усмотрел. Или, может быть, просто поленился сделать кадры.

По словам женщины, она и сама держала в голове этот снимок целый год:

- Видела давно, но все не доходили руки сфотографировать. Обычно я бегу, спешу, нет времени остановиться. А в прошлую пятницу - сделала снимок. И очень удачно.

Елена фотографирует уж 45 лет, начинала с черно-белой пленки. Сейчас - снимает на телефон. Специальность накладывает отпечаток на все фото. Географ по образованию, Елена, в основном, снимает природные сюжеты. Фотографии Пономаревой участвовали в выставках, их используют в оформлении блогов про медитацию. Некоторые работы опубликованы на ее страничке в фейсбуке. Но еще ни одна из них не получала такую популярность, как "Музыка московских голубей", сделанная в последний день января 2020 года.

- Сама не могу поверить, что это самая лучшая фотография из всех, которые я здесь выкладывала. Судя по реакции, это так, - удивляется Елена.

Можно ли сыграть "птичью музыку"? Мнения пользователей разделились. Кто-то считает, что на фотографии - обычная какофония. Кто-то уверен, что голуби изобразили джаз. А музыкант и участница хора клоунов Людмила Бачурина не поленилась и, переписав мелодию при помощи программы MusicScore, исполнила партию на фортепиано .

Получившийся результат вызвал новое удивление.

"Это же музыка про то, как птицы клюют зерно", - воскликнули первые слушатели.

Музыка вышла хотя и модерновой, в духе того, что пишут современные композиторы, но абсолютно гармоничной и никакой не какофонией. Причем, звук "клевания пшена" задает повторяющаяся нота "соль". (Почему-то ноты-голуби облюбовали самую верхнюю строку нотного стана).

- Впечатляет, что голуби изобразили собой определенные длительности нот, - говорит Людмила. - Есть четверти, есть восьмушки, есть целые аккорды. И даже две неожиданные и очень красивые паузы, обозначенные специальным значком.

Музыкант отметила, что будет использовать получившийся саундтрек в цирковом номере:

- Это замечательный пример того, как вдохновляет настоящее искусство. Сколько у меня было случаев, когда нужно что-то сделать, написать музыку, а все лень. А здесь - села, разобралась с программой, все сделала. Просто удивительно!