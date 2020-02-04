2020-02-03T23:33:53+03:00
Здоровье

Главный онколог назвал четыре фактора риска развития рака, которые зависят только от нас самих

Врач-онколог, академик РАН Андрей Каприн рассказал о последних новостях с фронтов борьбы против болезни века
Анна ДОБРЮХА
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Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.
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4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака. Как выглядит ситуация с заболеваемостью, диагностикой и лечением этой болезни в нашей стране, рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По последним данным (за 2019 год):

57,9% онкозаболеваний выявляется в России на ранней стадии. Именно на ранних стадиях наиболее высоки шансы успешного лечения болезни.

55% онкопациентов состоят на учете 5 и более лет. Как правило, это означает, что болезнь успешно лечится и взята под контроль.

21,3% больных погибают в течение 1-го года после постановки диагноза (в большинстве случаев - когда рак обнаруживается на поздней стадии).

Показатель 5-летней выживаемости очень важен еще и потому, что у пациента повышается шанс дожить до еще более эффективного лечения, новых передовых технологий, подчеркнул академик Каприн.

Также главный онколог сообщил, что показатель заболеваемости раком на 100 тысяч населения в России вырос. Так, в 2015 году это было 402,57 на 100 тысяч, в 2017-м - 420,3, а в 2018 (последние данные) - 425,46. Пугаться не стоит, на самом деле это говорит об улучшении охвата и качества диагностики, подчеркнул Андрей Каприн. А чем лучше диагностика, тем больше шансов на эффективное лечение.

ФАКТОРЫ РИСКА, КОТОРЫЕ СОЗДАЕМ МЫ САМИ

На сегодня дефицит врачей-онкологов в нашей стране составляет 1 987 человек, сообщил глава НМИЦ радиологии. В то же время не все зависит от медицины. Есть факторы, которые доказанно повышают риск развития и прогрессирования рака. И при этом зависят исключительно от нас самих. Академик Каприн перечислил четыре основных и самых распространенных фактора:

1. Курение. Однозначно доказано, что у курильщиков риск развития разных видов рака, включая рак легкого, мочевого пузыря и др. возрастает в среднем в 30 (!!) раз.

2. Ожирение. Исследования показали, что избыточный вес связан с хроническим воспалением. А оно, в свою очередь, служит благоприятной почвой для появления опасных мутаций.

3. Злоупотребление алкоголем. С этим пагубным пристрастием связано развитие не только рака печени. Доказано, что частое и неумеренное употребления алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, поджелудочной железы. А также других видов онкологических заболеваний.

4. Избыточное употребление жирного красного мяса. Какое именно количество считать «избыточным» - на сегодня данные противоречивы. Многие эксперты склоняются к тому, что 150- 200 граммов красного мяса 2 раза в неделю можно считать безопасной «дозой».

СЕМЬ ВАЖНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Также главный онколог напомнил, что на сегодня в рамки бесплатной диспансеризации входят 7 видов онкоскрининга. То есть обследований, позволяющих обнаружить на ранней стадии наиболее распространенные виды онкологических заболеваний. Это:

- ПАП-тест (исследование мазка с поверхности шейки матки). Проводится женщинам с 18 до 64 лет раз в три года.

- Маммография. Проводится женщинам 40 - 75 лет раз в два года.

- Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Проводится мужчинам в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года.

- Анализ кала на скрытую кровь. Проводится мужчинам и женщинам 40 - 64 лет - раз в два года; 65 - 75 лет - раз в год.

- Эзофагогастродуоденоскопия (для диагностики рака пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки). Проводится в 45 лет всем, сроки проведения в другом возрасте определяются врачом по медпоказаниям.

- Рентген легких или компьютерная томография легких (для выявления рака легкого). Назначается врачом по медпоказаниям.

- Колоноскопия. Назначается врачом по медпоказаниям.

Напомним, начиная с 40 лет, бесплатная диспансеризация в поликлинике по месту жительства полагается гражданам России ежегодно. С 18 до 40 лет - раз в три года. Чтобы уточнить, входите ли вы в «группу проверки» в текущем году, позвоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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