Звезды перестраховались из-за коронавируса: Лобода носит маску, Пескова отменила поездки в магазины, Судзиловская моет нос

Новости о коронавирусе заставляют звезд изменить привычки и соблюдать рекомендации докторов. Светлана Лобода передвигается по аэропорту в стильной черной маске: «В аэропортах желательно ходить именно так: неудобно, но приходится. Берегите себя!». Как берегут себя звезды и меняют привычки, испугавшись новостей о вирусе, артисты рассказали kp.ru. Несмотря на то, что артисты стали реже ходить по магазинам, гастроли и съемки никто не отменяет.

Анна Пескова, звезда сериала «Татьянин день», продюсер

Звезда сериала «Татьянин день» Анна Пескова отменила поездки и походы по магазинамФото: Из личного архива

«Этой зимой вся наша семья переболела простудой, - рассказывает kp.ru Анна Пескова. - Конечно, были доктора и постельный режим. Для того, чтобы не заболеть ещё раз мы ввели меры предосторожности (тем более, что появилась информация о коронавирусе): отменили все занятия. Дочь Настенька перестала ходить на балет. Мы не ездим в торговые центры: продукты я теперь покупаю на уличном рынке, чтобы избегать нахождения в закрытых помещениях с большим количеством людей. И, разумеется, перенесли свои запланированные ранее путешествия. В том числе из-за того, что аэропорты и самолёты с их неидеальной системой очистки воздуха - места повышенной опасности с точки зрения опасности заразиться вирусом. Мы отменили нашу с мужем поездку в Сочи. И как раз в минувшую пятницу сообщили о переносе Сочинского экономического форума (куда мы и должны были поехать с мужем) из-за опасности вируса.

Женя Малахова, актриса и певица

Женя Малахова не верит, что марлевая маска - панацеяФото: Из личного архива

«Поддерживаю иммунитет с помощью правильного питания, фруктов и овощей, спорта, - рассказывает нам Евгения. - Походам в торговые центры и массовым мероприятиям предпочитаю прогулку на свежем воздухе. В общественных местах хожу в перчатках, обязательно ношу с собой спиртовой раствор и салфетки для обеззараживания рук. Тщательно промываю все продукты. Для профилактики делаю все то же самое, что обычно в сезон простуд. А вот в том, что марлевая маска панацея - все же сомневаюсь. Во-первых, менять их нужно каждые пару часов. Во-вторых, скорее они нужны для тех, кто уже простыл, но вынужден выйти в люди. Так они снизят количество передаваемой инфекции. Но, опять же, это не стопроцентная гарантия».

Янина Мелехова, актриса

«Поддаваться панике из-за коронавируса я не собираюсь! Мы живём, как жили. – сообщила нам Мелехова. - В этом году никто из нашей семьи не болел, и надеюсь нас это не коснётся. Когда дочь Анна-Мария была маленькой, она часто кашляла, и я ставила ей силиконовые баночки. Помогает молниеносно, и дочка обожает эту процедуру, называет её «антистресс». Поэтому, как только чувствуем першение, проводим эти манипуляции. Прекрасно влияет на организм, не причиняя никакого вреда».

Олеся Судзиловская, актриса

Олеся Судзиловская для защиты от инфекций промывает носФото: instagram.com

«От нескольких друзей получила информацию, которую вечером подтвердил и супруг, имеющий медицинское образование. Делюсь с вами той информацией, о которой вчера узнала: простейшим способом защиты от заболеваний, передающихся воздушно-капельными путём. По версии академика Бургасова Петра Николаевича, который был главным санитарным врачом СССР, есть действенный способ предохранения от гриппа и ОРЗ, о котором он узнал на фронте, и с тех пор ни разу не болел даже ОРЗ, хотя прожил более 90 лет, занимаясь особо опасными инфекциями. Итак, приходя вечером домой, после контактов с людьми, на работе, в магазине, в общественном транспорте, вымойте руки с мылом. Высморкайтесь и намыленными пальцами тщательно протрите ноздри изнутри. – делится полезным опытом в инстаграме Судзиловская. - Мыло любое - чем проще, тем лучше. У данного метода есть серьезное научное обоснование: капельки мокроты, содержащие вирус, имеют размер от 50 до 100 микрон, поэтому они застревают в носовых ходах. И пока вирус не вызвал инфекцию его нужно просто «вымыть» из носовых ходов, так как он боится мыла».