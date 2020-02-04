Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью

Милла Йовович стала мамой в третий раз: 44-летняя голливудская звезда родила дочку в «красивую дату» - 02.02.2020. Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме. Спустя сутки на связь с поклонниками вышла и сама Милла. Счастливая мамочка поделилась в соцсети новыми фотографиями новорожденной дочки и рассказала, почему она дала ей необычное имя. Оказывается, девочку зовут не Озиан, как все подумали вначале, а Ошин – как объяснила Милла, это валлийское имя, и оно произносится именно так. К слову, имя это пришло из ирландского языка и в переводе означает «олененок».

- Вчера Эва без моего ведома рассказала всем о рождении сестры, так что я опоздала с новостью. 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин – это валлийское мужское имя, и произносится оно «О-шин». Сейчас я понимаю, что имя получилось длинным, но наша семья никак не могла определиться. Эва и моя мама (актриса Галина Логинова – Ред.) хотели Ларк, Дэшиел (средняя дочь Йовович и Андерсона – Ред.) и я настаивали на Эллиот. Потом мой муж Пол снова проголосовал за Ларк… По крайней мере, у ребенка будет из чего выбирать, если дочь во взрослом возрасте захочет отбросить некоторые имена.

millajovovich Hey Everyone!!! So without my knowledge @evergaboanderson spilled the beans on the new baby yesterday

В Инстаграме Милла показала, как она кормит дочку грудью, и рассказала, что Ошин немного отличается от сестер.

- Она такая красивая! У нее волосы светлее, чем у других наших дочерей, и она очень сильная, - поделилась актриса. - Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит. Она наше маленькое чудо, и мы все так благодарны, что она у нас есть, мы совершенно без ума от нее! Я опубликую еще больше фотографий, но позже, потому что мы все устали, последние несколько ночей были сумасшедшими.

Милла показала, как она кормит дочку грудью. Фото: Инстаграм.

На снимках старшие дочери актрисы Эва и Дэшиел бережно касаются новорожденной сестренки. Муж Милы, режиссер «Обители зла» Пол Андерсон на одном из кадров держит малышку на руках и укачивает ее.

Муж Миллы Йовович режиссер Пол Андерсон.

Милла не скрывала, что ее беременность была незапланированной. Актриса рассказала о том, что беременна, в Инстаграме в августе прошлого года. Милла признавалась: когда она узнала, что ждет ребенка, то была очень счастлива и напугана одновременно. Предыдущая беременность звезды закончилась трагически, у нее случился выкидыш. После этого актриса впала в депрессию и долго не могла прийти в себя.

Старшая дочь Миллы Эва. Фото: Инстаграм.

Актриса рассказывала, что на раннем сроке старалась не привязываться к ребенку, опасаясь, что что-то снова пойдет не так, и ей опять придется пережить боль утраты. Всю беременность она была очень осторожной - перестала заниматься спортом и избегала всего, что могло бы привести к трагическим последствиям.

- Я суперпараноик и очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу, - рассказывала она в Инстаграме.

Средняя дочь актрисы Дэшиел. Фото: Инстаграм.

Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году, до свадьбы они встречались семь лет. До Андерсона актриса еще дважды была замужем. Ее первый брак с актером Шоном Эндрюсом продлился всего несколько месяцев – с октября по ноябрь 1992 года. С 1997 по 1999 годы она была замужем за французским режиссером Люком Бессонном, их роман разгорелся после съемок фильма «Пятый элемент».