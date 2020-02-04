2020-02-04T19:23:16+03:00
Недвижимость

Жюри выбрало 8 финалистов на разработку концепции парка «Тучков буян»

Организатором конкурса выступил ДОМ.РФ
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге выбрали восемь компаний, которые займутся разработкой концепции парка «Тучков буян».

Напомним, 15 ноября 2019 был объявлен международный архитектурный конкурс по созданию проекта концепции будущего парка. Инициатором проведения конкурса выступило Правительство Санкт-Петербурга, а организатором — ДОМ.РФ. Оператором станет КБ Стрелка.

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит.

Жюри проанализировали портфолио всех конкурсантов - архитектурных бюро, решившие поучаствовать в воплощении масштабного проекта, и через сайт отправивших свои работы через сайт.

За два дня, 3 и 4 февраля члены жюри просмотрели все портфолио. Надо отметить, что работу они провели масштабную, на конкурс подали 229 заявок из 50 стран мира. Из них 59 российских. Команды из Петербурга подали 23 заявки. Конкурсантов разделили на две группы: шесть команд опытных архитекторов и 2 молодых коллектива.

Во второй тур вышли среди опытных команд: архитектурное бюро «Студия 44» (Петербург), Herzog & de Meuron Architekten (Швейцария), Michel desvigne Paysagiste (Франция), Bjarke Ingels Group (США), «Kengo Kuma & Associates» (Япония).

В число начинающих талантов вошли архитектурное бюро «Хвоя» (Петербург) и Praxis Landscape and Urban Design (Франция).

Финальная концепция и победитель будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, компания ведет проекты развития городской среды в более чем 60 городах Российской Федерации, и ДОМ.РФ готов и рад поддержать Правительство Санкт-Петербурга, которое пригласило провести конкурс на парк «Тучков буян».

«Мы видим много примеров появления по-настоящему талантливых и актуальных проектов благодаря проведению международных конкурсов. Масштабный открытый конкурс – это инструмент привлечения тысяч специалистов и получения большого количества идей. Мы с большим интересом ждем, кто сможет выдержать этот профессиональный вызов. И судя по высокому уровню восьмерых финалистов, которых мы сегодня выбрали, решение насчет проекта-победителя будет непростым. При этом важно подчеркнуть, что для нас в приоритете не только общая концепция парка, но и ее экономическая реализуемость – мы ожидаем проект, который в ближайшие годы станет частью городской среды Санкт-Петербурга», - подытожил Денис Филиппов.

В процессе разработки концепций конкурсанты будут ориентироваться на Техническое задание, которое опубликовано на сайте конкурса: https://park-spb.ru. 17 февраля участники конкурса соберутся в Санкт-Петербурге, чтобы изучить площадку проектирования парка. 28 и 29 мая 2020 года состоится второе заседание жюри, где будет выбрана лучшая концепция и отмечены команды, занявшие второе и третье места.

По словам главный архитектор Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, это, безусловно, будет очень важный проект и для горожан, и для городской власти, и для представителей международного сообщества ландшафтных архитекторов.

«Нам в очень короткие сроки удалось подготовить очень серьезный международный конкурс. Сейчас наступает самый драматический период, в рамках которого восьми отобранным конкурсантам предстоит разработать концепции нового парка. На сегодняшний момент «Тучков буян» — это единственная площадка в центре Санкт-Петербурга, требующая архитектурного, ландшафтного и градостроительного осмысления», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк ДОМ.РФ получил около 1700 заявок на «Ипотеку под 2%» в Дальневосточном федеральном округе
По состоянию на 14 января в Банк ДОМ.РФ поступило около 1700 заявок от потенциальных заемщиков на оформление «Дальневосточной ипотеки» под 2%. Общий объем заявок составил 6,7 миллиарда рублей
Новости 24
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым
"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводов
Первый самолёт российских ВКС приземлился в аэропорту Уханя
Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский