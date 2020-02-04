Жюри выбрало 8 финалистов на разработку концепции парка «Тучков буян»

В Санкт-Петербурге выбрали восемь компаний, которые займутся разработкой концепции парка «Тучков буян».

Напомним, 15 ноября 2019 был объявлен международный архитектурный конкурс по созданию проекта концепции будущего парка. Инициатором проведения конкурса выступило Правительство Санкт-Петербурга, а организатором — ДОМ.РФ. Оператором станет КБ Стрелка.

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит.

Жюри проанализировали портфолио всех конкурсантов - архитектурных бюро, решившие поучаствовать в воплощении масштабного проекта, и через сайт отправивших свои работы через сайт.

За два дня, 3 и 4 февраля члены жюри просмотрели все портфолио. Надо отметить, что работу они провели масштабную, на конкурс подали 229 заявок из 50 стран мира. Из них 59 российских. Команды из Петербурга подали 23 заявки. Конкурсантов разделили на две группы: шесть команд опытных архитекторов и 2 молодых коллектива.

Во второй тур вышли среди опытных команд: архитектурное бюро «Студия 44» (Петербург), Herzog & de Meuron Architekten (Швейцария), Michel desvigne Paysagiste (Франция), Bjarke Ingels Group (США), «Kengo Kuma & Associates» (Япония).

В число начинающих талантов вошли архитектурное бюро «Хвоя» (Петербург) и Praxis Landscape and Urban Design (Франция).

Финальная концепция и победитель будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, компания ведет проекты развития городской среды в более чем 60 городах Российской Федерации, и ДОМ.РФ готов и рад поддержать Правительство Санкт-Петербурга, которое пригласило провести конкурс на парк «Тучков буян».

«Мы видим много примеров появления по-настоящему талантливых и актуальных проектов благодаря проведению международных конкурсов. Масштабный открытый конкурс – это инструмент привлечения тысяч специалистов и получения большого количества идей. Мы с большим интересом ждем, кто сможет выдержать этот профессиональный вызов. И судя по высокому уровню восьмерых финалистов, которых мы сегодня выбрали, решение насчет проекта-победителя будет непростым. При этом важно подчеркнуть, что для нас в приоритете не только общая концепция парка, но и ее экономическая реализуемость – мы ожидаем проект, который в ближайшие годы станет частью городской среды Санкт-Петербурга», - подытожил Денис Филиппов.

В процессе разработки концепций конкурсанты будут ориентироваться на Техническое задание, которое опубликовано на сайте конкурса: https://park-spb.ru. 17 февраля участники конкурса соберутся в Санкт-Петербурге, чтобы изучить площадку проектирования парка. 28 и 29 мая 2020 года состоится второе заседание жюри, где будет выбрана лучшая концепция и отмечены команды, занявшие второе и третье места.

По словам главный архитектор Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, это, безусловно, будет очень важный проект и для горожан, и для городской власти, и для представителей международного сообщества ландшафтных архитекторов.

«Нам в очень короткие сроки удалось подготовить очень серьезный международный конкурс. Сейчас наступает самый драматический период, в рамках которого восьми отобранным конкурсантам предстоит разработать концепции нового парка. На сегодняшний момент «Тучков буян» — это единственная площадка в центре Санкт-Петербурга, требующая архитектурного, ландшафтного и градостроительного осмысления», - заявил он.