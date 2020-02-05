2020-02-04T13:39:24+03:00
Анекдоты

Криминальная ворона

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

В интернете можно найти сообщества, где желающие пишут случаи из жизни. Рассказывают и веселые, и странные вещи.

***

«Во дворе на стене трансформаторной будки перед лобовым стеклом одной из машин прочитала: «Костя, пристегнись!» Вот она, настоящая любовь, а не эти ваши нежности».

***

«У нас на даче бродячая кошка родила четырех котят. Маленькие совсем еще. Она весь день обреченно лежит, а они по ней ползают. Нас к себе не подпускает, шипит и рычит грозно. Но каждый вечер, когда все ложатся спать, она выходит одна, сидит целый час на дорожке и пустым взглядом смотрит вдаль. Как же я ее понимаю! Видимо, у кошек те же проблемы, что и у нас».

***

«Бабушка рассказала, что дедушка из командировки привез ей в подарок (1958 год был) капроновые колготки. До этого она их не видела никогда, внешне они были очень маленькие. Она реально думала, что он над ней издевается. Не могла поверить, что они растягиваются».

***

«Дочку назвали Вероника. Фамилия Скворцова. От врача в поликлинике узнала, что так зовут министра здравоохранения (теперь уже другой). Все детские врачи, узнав имя и фамилию, отпускали всякие шуточки-прибауточки. Один педиатр выдала: «О! А вот и владычицу нашу принесли!» А во время осмотра: «Министр министром, а попец-то диатезом обсыпало!»

***

«Мой брат шел через двор, на него напала ворона. Поцарапала ему кожу на голове. В травмпункте врач долго сомневался, но в итоге сделал прививку, а в справке написал «колотая рана». Ночью часов в 12 звонок в дверь. На пороге - участковый. Говорит: «Поступила информация о колотом ранении». Рассказываем, как было дело. Не верит. Он задает вопрос: «Сколько их было?» Говорим: «Ну одна ворона, может, там еще были, а какая разница?» Он посмотрел на нас и говорит: «Если много, то это уже групповое нападение». На полном серьезе заполнил протокол и ушел».

***

«Бесит, когда варишь дома пельмени и спрашиваешь жену: «На тебя варить? Сколько?» - «Да, свари мне пять штучек». Ок. Ты кидаешь пельмени в кастрюлю себе на порцию и докидываешь пять штучек. И тут начинается. Поедание моих пельменей! Я же спросил! Варить и сколько? Я не жадный, я просто хочу съесть свою порцию!»

***

«Вчера парень предложил сходить в загс и подать заявление. Сегодня проснулись, он долго собирался, хотя загс во дворе дома, и в итоге срочно сорвался на работу. Сегодня вечером уезжает в командировку. Так обидно не было еще никогда...»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заголовком по мозгам: Чиновники бесплатно не умеют
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Перепись голубей и тату-батл «Сталинградская битва»
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Охранник Дэвида Камерона спровоцировал панику в самолете, забыв пистолет в туалете
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
В Турции лавина накрыла микроавтобус с людьми, погибли четыре человека
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию
Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии
Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, и весь мир понимает это
Game Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавируса
Выполняя просьбу Гранина: Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки в стране
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с РФ
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс
В России за 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде
Минобороны РФ: Первый самолет с 82 россиянами на борту вылетел из Уханя в Россию
Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой и обвинить польский народ
В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой
Летняя манера вождения - самый беспощадный аспект: в Госавтоинспекции назвали основные факторы риска для движения зимой
"Будут мешать строительству": Журналисты узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока-2"
Врач назвал самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Умер Хосе Луис Куэрда: Испанский режиссер и сценарист киноленты "Живой лес"
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым