Криминальная ворона

В интернете можно найти сообщества, где желающие пишут случаи из жизни. Рассказывают и веселые, и странные вещи.

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«Во дворе на стене трансформаторной будки перед лобовым стеклом одной из машин прочитала: «Костя, пристегнись!» Вот она, настоящая любовь, а не эти ваши нежности».

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«У нас на даче бродячая кошка родила четырех котят. Маленькие совсем еще. Она весь день обреченно лежит, а они по ней ползают. Нас к себе не подпускает, шипит и рычит грозно. Но каждый вечер, когда все ложатся спать, она выходит одна, сидит целый час на дорожке и пустым взглядом смотрит вдаль. Как же я ее понимаю! Видимо, у кошек те же проблемы, что и у нас».

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«Бабушка рассказала, что дедушка из командировки привез ей в подарок (1958 год был) капроновые колготки. До этого она их не видела никогда, внешне они были очень маленькие. Она реально думала, что он над ней издевается. Не могла поверить, что они растягиваются».

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«Дочку назвали Вероника. Фамилия Скворцова. От врача в поликлинике узнала, что так зовут министра здравоохранения (теперь уже другой). Все детские врачи, узнав имя и фамилию, отпускали всякие шуточки-прибауточки. Один педиатр выдала: «О! А вот и владычицу нашу принесли!» А во время осмотра: «Министр министром, а попец-то диатезом обсыпало!»

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«Мой брат шел через двор, на него напала ворона. Поцарапала ему кожу на голове. В травмпункте врач долго сомневался, но в итоге сделал прививку, а в справке написал «колотая рана». Ночью часов в 12 звонок в дверь. На пороге - участковый. Говорит: «Поступила информация о колотом ранении». Рассказываем, как было дело. Не верит. Он задает вопрос: «Сколько их было?» Говорим: «Ну одна ворона, может, там еще были, а какая разница?» Он посмотрел на нас и говорит: «Если много, то это уже групповое нападение». На полном серьезе заполнил протокол и ушел».

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«Бесит, когда варишь дома пельмени и спрашиваешь жену: «На тебя варить? Сколько?» - «Да, свари мне пять штучек». Ок. Ты кидаешь пельмени в кастрюлю себе на порцию и докидываешь пять штучек. И тут начинается. Поедание моих пельменей! Я же спросил! Варить и сколько? Я не жадный, я просто хочу съесть свою порцию!»

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«Вчера парень предложил сходить в загс и подать заявление. Сегодня проснулись, он долго собирался, хотя загс во дворе дома, и в итоге срочно сорвался на работу. Сегодня вечером уезжает в командировку. Так обидно не было еще никогда...»