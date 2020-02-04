2020-02-04T14:01:07+03:00
В мире

Американский посол признался в любви к Овечкину

Джон Салливан впервые сходил на хоккей в Москве
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Джон Салливан (в центре) вышел на лед в форме клуба Washington Capitals и признался в любви к Александру Овечкину. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДжон Салливан (в центре) вышел на лед в форме клуба Washington Capitals и признался в любви к Александру Овечкину. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Прибывший 16 января в Москву новый посол США в РФ Джон Салливан - давний любитель хоккея. И не зря в дипмиссии заговорили о хоккейной дипломатии. На днях он сходил на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком», где произвел символическое вбрасывание вместе с олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР Александром Якушевым и Вячеславом Фетисовым.

Посол вышел на лед в форме клуба Washington Capitals и признался в любви к Александру Овечкину. Российский хоккеист как раз занял 8-е место среди снайперов НХЛ, забросив 695-ю шайбу.

Джон Салливан - давний любитель хоккея. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Джон Салливан - давний любитель хоккея. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб. По моему скромному мнению, Александр Овечкин - лучший игрок в мире. Я с ним еще не встречался, но надеюсь, что скоро это произойдет. Овечкин - квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18, - цитирует дипломата ТАСС. - Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится. Я видел, как он забросил первую шайбу, мне жаль, что не смогу увидеть, как он забросит 700-ю. Однажды, я надеюсь очень не скоро, он забросит последнюю, надеюсь, я буду еще жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить.

Напомним, в это Рождество Александр Овечкин побывал на приеме у Дональда Трампа и вручил ему свой игровой свитер с цифрой 8. Судя по выражению лица президента США на их совместном фото, тот был очень доволен подарком от «русской машины».

Джон Салливан впервые смотрел хоккей в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Джон Салливан впервые смотрел хоккей в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

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