Импортозамещающий стартап Александра Удодова за год удвоил выручку

Сельхозпредприятие резко нарастило финансовые и производственные показатели.

«ГРИБНАЯ РАДУГА» УКРЕПИЛА ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Александр Удодов и губернатор Курской области Роман Старовойт открывают новую производственную очередь агрокомплекса

Расположенное в Курской области агропредприятие «Грибная радуга» доминирует на национальном рынке шампиньонов последние два года. В 2018 году по показателям выручки (1,072 млрд рублей), и собранному урожаю (6,74 тысяч тонн свежих грибов) компания уверенно опередила всех конкурентов.

На днях агрокомплекс Александра Удодова опубликовал итоги 2019 года, которые значительно превзошли показатели 2018 года и упрочили позиции сельхозпроизводителя на отечественном рынке. В прошедшем году было выращено 13,76 тысяч тонн шампиньонов, выручка вместе с НДС превысила 2,32 млрд рублей.

Основной владелец «Грибной радуги» Александр Удодов объясняет быстрый успех своего грибного стартапа «грамотной стратегией развития, использованием самых передовых технологий и новейшего оборудования, а также ставкой на вертикально-интегрированную структуру производства полного цикла».

«Грибная радуга» остается единственной российской грибоводческой компанией, которая практически не зависит от импортных поставок. Сейчас курский комплекс закупает за рубежом только мицелий (грибницу), на который расходуется менее двух процентов от конечной себестоимости продукции. Агрокомплекс первым в стране начал производить для собственных нужд крайне дефицитный в РФ компост, а с прошлого года еще и покровную почву. Примечательно, что мощность цехов по производству покровной почвы такова, что способна обеспечить этим востребованным и пока импортируемым товаром все российские грибоводческие хозяйства. Также в прошлом году компания ввела в эксплуатацию цех по производству транспортной тары.

В 2019 году в «Грибную радугу» инвестировано 2,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в агрокомплекс, запущенный летом 2017 года, превышает 5,1 млрд рублей.

РОССИЯ МОНЕТИЗИРОВАЛА ПОЛИТИКУ КОНТРСАНКЦИЙ

Компания Александра Удодова первой в отрасли получила сертификат «Росэкостандарт»

Аналитики отмечают, что последовательная реализация политики контрсанкций позволила российскому агросектору выйти из кризиса и в некоторых сегментах продемонстрировать ускоренный рост. Грибоводчество является одним из наиболее ярких примеров грамотного импортозамещения. Если в досанцкционный период Россия ежегодно выращивала менее 10 % потребляемого объема шампиньонов, то сейчас уже более 60 %. По данным национального плодоовощного союза, в 2019 году российские хозяйства вырастили 60 тысяч тонн шампиньонов, еще 37 тысяч тонн было закуплено (в основном в Белоруссии).

Между тем прогнозируется дальнейший рост производства грибов. По информации главреда журнала «Школа грибоводства» Александра Хренова, в стадии запуска находятся три крупных комплекса, - в Московской, Калужской и Ленинградской областях, - каждый рассчитан на ежегодное производство 10 тысяч тонн шампиньонов. «После выхода всех новых агропроектов на максимальные мощности объём сбора грибов в РФ составит 120 тысяч тонн, и мы расположимся в тройке лучших европейских грибных производителей, - после Польши и Голландии», — с энтузиазмом заявляет Александр Хренов.

Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов констатирует, что сейчас заявлено около двух десятков проектов, из них семь — с высокой вероятностью реализации. Их совокупная мощность составляет 51,5 тысяч тонн. «Учитывая это, в 2020—2021 годах мощности российских грибоводов могут превысить 100 тысяч тонн», — полагает Андрей Голохвастов.

Между тем в компании «Мое лето» объявили о том, что отложен на неопределенный срок ввод новых мощностей. Компания расположена в Тульской области в особой экономической зоне «Узловая». Анонсировался общий объем инвестиций в 9 млрд рублей, но пока запущена только первая очередь, рассчитанная на производство 10 тысяч тонн грибов, проектная мощность предприятия — 25 тысяч тонн. В 2019 году компания вырастила 8 тысяч тонн продукта. По словам гендиректора «Моего лета» Алексея Курнбаева, развитие проекта было перенесено из-за «усиления конкуренции на отечественном рынке и снижения торговыми сетями закупочных цен».

Соучредитель «Грибной радуги» Олег Логвинов отметил, что «финансовые показатели 2019 года превзошли все ожидания». «Мы довольны результатами прошедшего года, но мы на этом не останавливаемся. В планах дальнейшее развитие компании. В рамках воплощения стратегии развития компании, мы начали строительство четвертой очереди производства, что позволит компании увеличить производственную мощность более чем в полтора раза», - поделился перспективами агропредприятия Олег Логвинов.

АЛЕКСАНДРУ УДОДОВУ УДАЕТСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Современное оборудование стало фактором успеха агрокомплекса Александра Удодова

Александр Удодов инвестирует не только в сельскохозяйственные проекты. Он владеет несколькими региональными и московскими торгово-развлекательными центрами, одной из крупнейших в РФ бальнеологических здравниц «Термы» в Краснодарском крае. Кроме того, Удодов с 2004 года является основным акционером немецкой логистической компании VG Cargo, занимающей доминирующее положение в хабе Франкфурт-Хана (Германия).