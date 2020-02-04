2020-02-04T15:36:43+03:00
Общество

Хочешь пошевелить кармашками с Алексеем Воробьевым, Анатолием Вассерманом и Ольгой Бузовой?

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo запустили танцевальный челлендж #шевели_кармашками
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Вы уже наверняка видели видео с зажигательными танцевальными движениями «левый кармашек – правый кармашек» в сети? Это новый челлендж, который запустили торговая сеть «Пятёрочка» и компания PepsiCo. Первый ролик с призывом поддержать этот челлендж включаться в баттл уже выложил в своем Instagram–аккаунте Алексей Воробьев. Он всего за сутки набрал более 250 тысяч (!) просмотров. Танцевальные движения действительно заводят с первых аккордов. Запомнить и повторить их не составит большого труда. Поэтому, и не нужно стесняться! Танцуй, пока молодой! А молодость, как известно, является состоянием души.

«Мы призываем всех начинать каждый свой день с зажигательного танца, отличного настроения и вкусного полезного завтрака, а наши звёзды своим примером покажут, как это сделать. Мы вновь разрываем шаблоны и заряжаем на креатив и творчество, приглашая всех присоединяться к нашему баттлу и получить возможность станцевать вместе со своими кумирами!» - прокомментировала запуск акции директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

До 31 марта любой желающий может выложить видео своего варианта танца «левый кармашек – правый кармашек» в социальную сеть Instagram или Tik Tok. И не забудьте поставить хештег #шевели_кармашками. Самые крутые видео пользователей выберут звёзды ставшей уже безумно популярной акции «Битва завтраков в «Пятёрочке». А потом… они станцуют вместе с тройкой победителей в одном из магазинов сети! Кроме того, финалисты получат в подарок жилетки – точно такие же, как у звёзд в рекламе «Битвы завтраков» и много других призов.

А звездами акции «Битва завтраков» в «Пятёрочке», напомним, являются известная телеведущая Ольга Бузова, актер и исполнитель Алексей Воробьев и легендарный знаток всего на свете Анатолий Вассерман. Они снялись в рекламной кампании, где представляют свои завтраки – бодрый (Бузова), быстрый (Воробьев) и умный (Вассерман).

Совсем скоро в баттл включатся Ольга Бузова и Анатолий Вассерман. У Ольги почти 20 миллионов (!) подписчиков только в Instagram. Это значит, что челлендж наверняка станет по-настоящему всенародным.

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