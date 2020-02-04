2020-02-04T15:36:20+03:00
Происшествия

"Подумаешь, приседал - он из мальчишки мужика делал": друзья покрывают отчима, который издевался над пятилетним пасынком

38-летний Мурат Шхануков скрывается от следствия после жуткий кадров, которые появились в соцсетях [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тетя детей заявила следователям, что Мурат на ее глазах бил детей.Тетя детей заявила следователям, что Мурат на ее глазах бил детей.Фото: с личной страницы в соцсети.
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Кадры, на которых бородатый крепкий мужчина заставляет пятилетнего мальчика делать приседания, взорвали соцсети. Мальчишка едва держит равновесие и кажется вот-вот упадет от бессилия. Но над головой ребеночек нависает кулак отчима. Испуганный кроха, ожидая удар: испуганно закрывает голову ручками и продолжает приседать.

Кадры в сеть выложила родная сестра жены 38-летнего Марата Шханукова. Женщина уверяет, что обращалась в полицию, но толка не было, именно поэтому она решила придать видео огласке, чтобы хоть кто-то заступился за детей. Похоже, сработало. Кадры изучили следователи и вечером в понедельник, 3 февраля, нагрянули в московскую съемную квартиру, где Мурат жил с женой и тремя ее детьми. Но главы семейства дома не застали.

- Он скрывается от следствия. По нашим данным, сейчас он может находиться в Московской области, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Мальчик, над которым издевался отчим. Фото: СОЦСЕТИ

Мальчик, над которым издевался отчим.Фото: СОЦСЕТИ

Следователи уже опросили маму детей. Выяснилось что замуж за Мурата она вышла в Нальчике в 2017 году. На тот момент у нее было трое детей: две старшие дочки и сын, которому сейчас пять лет. Год назад они переехали в Москву. Совместных детей у пары - нет. На мужа восточная женщина жаловаться особенное не стала. Заявила лишь, что он был строгим и к ней, и к детям, но якобы без перегибов. В тот же день опросили и детей. По словам старших девочек, отчим был особенно строг именно с их братом.

- Оснований для изъятия детей органы опеки не нашли. Сейчас они находятся с матерью, - прокомментировали "КП" источники в следствии.

Тем временем родная тетя детей заявила следователям, что Мурат на ее глазах бил детей. По ее словам, они были запуганы настолько что в присутствии отчима боялись разговаривать и даже ходить по квартире.

- За малейшую провинность он их бил, - заявила женщина следователям.

Мурат работал по две смены грузчиком в "Ашане". Фото: СОЦСЕТИ

Мурат работал по две смены грузчиком в "Ашане".Фото: СОЦСЕТИ

Эту информацию сейчас проверяют. Тем временем друзья Мурата уверяют, что он был прекрасным отцом.

- Он ни пил, ни курил. Работал по две смены грузчиком в "Ашане". Все что зарабатывал отдавал жене. А детей он любил, особенно пацана. Говорил, что сделает из него настоящего мужика, хотел чтобы он боксером стал. Ну подумаешь, приседать заставлял, это он так тренировал его, - заступился за друга Аслан Муслимов.

Бил или не был, разберется следствие. Пока по данному факту проводится доследованная проверка. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Отчим издевался над пятилетним пасынком в Подмосковье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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