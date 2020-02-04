Украина официально разрешила снести памятник Жукову

Утром во вторник соцсетях был опубликован радостный вопль лидера украинской националистической организации «Свитанок» Вадима Позднякова. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включать памятник Жукова в Харькове в реестр недвижимых памятников Украины. То есть, бюст теперь может сносить кто угодно, наказания не будет. Даже милиция не приедет. Ответ был официальный, на бланке министерства. В «Свитанке» начали справлять неслыханную перемогу, благо в целях и задачах этой организации указано «защита прав украинского Харькова и украинизация во всех областях, декоммунизация». Пока у них все получается.

Напомню, что памятник Жукову в Харькове первый раз «украинизировали» в июне 2019 года. В сносе участвовали «Ветераны АТО», «Фрайкор» (украинская реинкарнация германской полувоенной организации, из которой в итоге и получилось то, что победил маршал Жуков в 1945 году), «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и прочее добро, использующееся властями Украины для реализации непопулярных решений. Активистов пыталась разогнать харьковская милиция, но после Майдана она боится связываться бандеровской «улицей». Мэр Харькова Кернес тут же пообещал памятник восстановить, но теперь, никакого смысла в этом нет.

Узнав о победе харьковских украинизаторов, практически сразу же подтянулись и одесские укроактивисты. Они сорвали со стены Одесского национального университета барельеф Жукову и потоптали его ногами под телекамеры. В самом университете были не против - еще в декабре там заявили, что барельеф не находится на у них балансе и вообще - кому принадлежит - неизвестно.

Все таки Украине стоит определиться, хотя бы к 9 мая - они победители фашизма во Второй мировой или потерпевшая сторона? Рано или поздно, но даже «Свадьба в Малиновке» имеет обыкновение заканчиваться.

Так все-таки, что вам любо: гитлеровская дивизия СС «Галичина» или 1-й и 2-й Украинские фронты Красной Армии?