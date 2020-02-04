Митрополит всей Америки и Канады Тихон: Москве и Вашингтону могут помочь духовные лидеры!

История православия в Северной Америке ведется с 1794 года, когда на тогда еще российский остров Кадьяк (штат Аляска) прибыла православная миссия из Российской империи. Первопроходцы из Валаамского монастыря и их последователи взращивали в Новом Свете православную веру в то время, как Россия продавала Аляску, переживала революции, а затем и вовсе надолго утратила связь с американскими епархиями. В 1970 году Русская православная церковь даровала Православной церкви Америки (ПЦА) автокефалию, и в этом году та будет отмечать 70-летие своей независимости. Митрополит всей Америки и Канады Тихон лично пригласил на торжества в США Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но официального публичного ответа пока нет...

ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ПРИГЛАСИЛИ В США

- Ваше Блаженство, в декабре вы прилетали с визитом в Москву. С какими целями?

- В первую очередь, это было празднование 25-летней годовщины основания церкви святой Екатерины, подворья Православной церкви в Америке в Москве. Это был важный визит, потому что подворье представляет наши связи и единство, которые существуют уже много лет. Мы посетили много святых мест - например, Покровский монастырь, где поклонились мощам святой Матроны. Вместе с Патриархом Кириллом мы отслужили праздничную литургию в храме святой Екатерины, а затем встретились с Его Святейшеством в его резиденции и обменялись мнениями по очень важным вопросам. За обедом мы смогли поговорить уже в менее формальной обстановке. Я также посетил храм в честь иконы «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, принял участие в симпозиуме в Свято-Тихоновском университете, где сказал несколько слов о жизни ПЦА и нашем видении будущего. Туда пришло много людей, звучали интересные вопросы.

- Что обсуждали с Патриархом, если не секрет? Ведь вы пригласили его приехать в США, где он с момента интронизации до сих пор так и не был.

- Он говорил о реконструкции нашего подворья, я ему очень благодарен за то, что он оказывает в этом процессе большую поддержку. Мы также обсуждали некоторые внутренние и внешние вопросы, но в первую очередь у меня была возможность выразить благодарность РПЦ за дарование нам независимости в 1970 году. Мы обсуждали возможность отметить это важное событие вместе. Говорили о том, как мы можем взаимодействовать через обмены клириками, студентами, и возможные принесения святынь. Мы продолжим диалог по этим темам и в дальнейшем. Это большая возможность для наших церквей работать сообща и выразить наше единство, которое сегодня так важно.

- Как будете отмечать юбилей в этом году?

-Мы составили программу, у нас много местных событий. Первое мероприятие пройдет в Пенсильвании. В августе отметим 50-летие канонизации святого Германа на Аляске, где он жил и молился. Для нас это святое место. Широкие празднования будут в ноябре, в заключении сессии Священного Синода, в соборе святого Николая в Вашингтоне. Представим, в частности, исторический сборник семинарии святого Владимира, который включает документы по дарованию нам автокефалии.

Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон. Фото: Сергей Власов

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА США - ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОЖАНИН

- Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона в последние годы переживают тяжелый период. Могут ли религиозные лидеры помочь там, где не справляются политики и дипломаты?

- Я твердо верю в то, что религиозные лидеры не только могут помочь, но только у них есть на это «полномочия» от Бога. Религиозные лидеры несут ответственность за принесение мира. Христос не заставлял человечество быть в мире силой, он дал нам свободу выбора. Это сложно - принести примирение, но Господь показал нам это великим способом, он преодолел собственную смерть. Во всем мире должны понять, что у христианской церкви есть опыт единения, который принес нам Христос. Он разрушил разделения в сердцах, разделения между людьми. Церковь, особенно ее лидеры, епископы, клирики, монашествующие - все мы должны в первую очередь молиться за исцеление нашего мира, а также предлагать пути, благодаря которым светские власти могли бы поучиться у Христа смирению.

- Голос церкви в российском обществе весьма сильный. А как в Северной Америке?

-И в США, и в Канаде православная церковь, возможно, не столь сильна, как в России. Мы представляем меньшинство населения. Но в то же время мы заметны во многих делах. Многие люди видят и знают православную церковь. Мы часто говорим то, что отличается от протестантов или католиков, от подходов, с которыми, возможно, знакомо большинство американцев. Хоть мы и маленькие, но у нас есть определенный голос. Многие люди понимают, что православная церковь - древняя церковь, они переходят в православие и просят нас указать направление, поделиться мудростью, советом. Это происходит нечасто, но такое случается. У меня нет регулярных контактов с правительством США, но у меня сложились отношения на личном уровне с членами правительства, один из них даже наш прихожанин. Пусть у нас и небольшое влияние, но мы являем собой свидетельство древней церкви на земле современной западной культуры. Люди сегодня ищут быстрых удовольствий, быструю информацию, и это вызов - предлагать миролюбие и «медлительность» церкви этому очень быстрому социальному слою.

- Кто на сегодня ваша паства?

- Это сложный вопрос. Паства очень разнообразная. История православия здесь началась с миссии РПЦ на Аляске, поэтому многие имеют русское и восточноевропейское происхождение. Это эмигранты как XIX-XX веков, так и наших дней. У нас также большое число тех, кто перешел в православие из другой веры. Я сам из таких. Я вырос в Англиканской церкви, но после колледжа я искал истинную церковь и нашел ее в святом православии. Среди членов Священного Синода - 60-70% поменявших веру. В наших семинариях таких тоже около 60%. Среди нас есть румыны, болгары, албанцы.

Большая часть населения в мире и особенно в Америке вообще не верует, они смотрят в сторону дальневосточных религий, буддизма или философий нового века. Интересно, что многие из них разочаровываются и приходят к нам, видя в православии истинное христианство. Мы рады, когда они возвращаются к нам. И наш долг - быть примером терпимой веры.

ОТКУДА ПОШЛА ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ

- Мы часто слышим о дехристианизации Запада: пустые или отданные под другие цели храмы, размывание семейных ценностей, радикальные феминистки и гей-браки...Какова ситуация на вашей канонической территории?

- Конечно, мы сталкиваемся со всеми этими проблемами в Северной Америке. Некоторые полагают, что многие эти проблемы как раз родом из Америки. Полагаю, что сложно сказать, кто за это ответственен - европейцы или другие отвернувшиеся от Бога. Все эти явления - сложная задача и большой вызов для нас. Многие молодые люди жаждут чего-то действительно подлинного, но в то же время даже не знают, чего они ищут. Мы возлагаем надежду на то, что с милостью Божьей люди найдут это во Христе, в церкви. Многие вообще не заинтересованы в религии и хотят жить собственной жизнью, зарабатывать деньги и строить планы на пенсию. У нас много возможностей достучаться до людей, но должно быть и их желание прийти к нам. Мы не можем привести людей ко Христу силой. Мы только можем предложить пример его любви и пригласить их.

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном. Фото: Сергей Власов

ВОПРОС РЕБРОМ

Надо ли ехать Патриарху в США?

Московская Патриархия приглашение в США в 2020 году, когда страну ждут новые президентские выборы, не комментирует. «КП» попросила поделиться своим мнением на этот счет главу Комитета Госдумы по международным делам и православного мецената Леонида Слуцкого. В сентябре он сам должен был отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в составе официальной делегации, но вместе с рядом коллег остался без визы.

- Патриарх Кирилл - выдающийся деятель и в международном измерении. Святейший имеет колоссальный опыт международного сотрудничества: долгие годы он был представителем нашей церкви при Всемирном совете церквей в Женеве, затем с 1988 года возглавлял Отдел внешних церковных связей РПЦ. Необходимо относиться к этому вопросу очень осторожно. Уверен, что Отдел внешних церковных связей примет по этому вопросу мудрое и взвешенное решение, - уклончиво ответил депутат.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»:

Митрополит ТИХОН (в миру Марк Моллард) родился 15 июля 1966 года в Бостоне в семье ученого. Его родители были прихожанами Епископальной церкви США. После переезда в Чикаго впервые посетил службу в местном православном храме и в 1989 году поступил в Свято-Тихоновскую духовную семинарию в Южном Ханаане (штат Пенсильвания). В 1995 году принял постриг и был наречен Тихоном. В 2012 году был избран предстоятелем Православной церкви в Америке, в 2013 году состоялась его интронизация.

СПРАВКА «КП»

Православная церковь в Америке (неофициальное название - Американская православная церковь в Америке) - Поместная православная церковь, вторая по численности после Константинопольской православная церковь в США. Получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Константинопольский патриархат и другие греческие церкви этот томос не признают. Однако это не мешает им находиться с ней в евхаристическом общении (совместном участии в литургии).

Имеет 14 епархий, более 600 приходов, 19 монастырей, 3 семинарии. Каноническая территория - США и Канада, а также под ее юрисдикцией ряд приходов в Латинской Америке и в Австралии. Богослужения проводятся на английском, церковнославянском, греческом языках.