«Я готова к серьезным отношениям»: Диана Арбенина — об уходе со сцены, отце своих детей и любви в 45

14 февраля «Ночные Снайперы» отыграют свой главный в этом году концерт на стадионе «ВТБ Арена», чтобы потом на время пропасть с радаров. Куда и зачем уходит Арбенина, что происходит в ее личной жизни, и чему она научила юных ребят в реалити-шоу «Место под солнцем», «Комсомолка» узнала у нее самой.

Год без фестивалей

- Диана, вы работаете без продюсеров, без «крыши», за все платите сами. Предстоящий концерт «Невыносимая легкость бытия» вроде не юбилейный, могли бы скромно отыграть. Ан нет – ожидается с вау-эффектом.

- Да, могу без «крыши», могу без продюсеров. А вот скромно не могу. Этот концерт будет, мягко скажем, не проходной, а если сказать конкретно – то, пожалуй, покруче, чем «Олимпийский» в 2018-м, когда мы отмечали 25-летие группы. Мне нравятся все идеи, которые я решила воплотить, но не нравится смета. Смета просто сойти с ума! Но ни от чего, ни от одной детали не могу отказаться. Начиная с того, что сцена у меня будет посередине – я давно хотела сыграть на 360 градусов. В общем, приходите, и поймете, о чем я говорю. Только не пропускайте начало – будет очень мощное вступление.

- Вам не тяжело одной за все отвечать? Не завидуете в моменты усталости женщинам, которые не работают и сидят у мужа на шее?

- Мне повезло: я работаю собой 24 часа в сутки. У офисных людей пятидневная рабочая неделя, и в пятницу, вымотавшись, они идут в бар, чтобы расслабиться, в субботу у них, конечно же, похмелье, в воскресенье выдыхают и начинают готовиться к работе. Для меня такая жизнь - это кошмар. Хуже, наверное, только сидеть дома и быть на иждивении у мужа.

- На юбилейном шоу вы две свои песни исполнили совместно со Светланой Сургановой. Сейчас будет только ваш концерт, без приглашенных гостей?

- Я тогда пригласила ее, чтобы сказать «спасибо» прошлому. Мы же никогда не играли так громко, и поскольку 25-летие было широким действом, я позволила себе этот шаг. Спели несколько песен, и это было важно. Но я поняла, что все-таки мы не зря расстались и столько лет были порознь, - мы очень разные. Музыка разная, воздух разный… Здорово, что остались при этом друзьями. Это даже главнее, чем то, что когда-то начинали делать вместе.

- В этом году вы решили отказаться от всех летних фестивалей, даже «Нашествия»…

- Да, такого я никогда себе не позволяла. Я не участвую ни в одном фестивале, пропускаю их все. Точнее, возможно, приму предложение одного фестиваля, но это будет не в России. 1 - 2 июня отыграю в «Поколении Маугли» у Хабенского и уеду писать книгу. Я каждый год грожусь я ее написать – пришло время проверить, насколько состоятельно это желание. Да и публику не стоит собой пресыщать.

В День всех влюбленных "Ночные Снайперы" отыграют свой главный в этом году концерт на "ВТБ Арене". Фото: личный архив

- О чем будет ваша книга?

- Это беллетристика по сути. Откуда мне в голову приходят сюжеты, я не знаю. Но пишу я быстро, лаконично, и с большим упоением. Я не знаю, что во мне первым родилось – нота или буква. Если бы я в себя не верила, это был бы опрометчивый шаг – отказаться от всех предложений летом и уйти в небытие, а потом ничего не написать. Но уже есть идеи, есть предложение издательства – все нормально. Думаю, результат представим в конце года.

- А о себе, как многие звезды, не думали написать?

- Боже упаси, это должны делать очень пожившие люди! Мне всего ничего – 45. В этом возрасте заниматься писаниной о себе должен тот, кто решил, что уже все сделал, либо тот, кому больше нечего делать. Правда, так называемая авторизованная книга – про меня и группу – выйдет на днях. Но ее писал Миша Марголис, известный журналист, инициатива полностью исходила от него, мы имели несколько продолжительных бесед, и что касается моей прямой речи в этой книги, я безусловно за нее отвечаю.

Миллион увядших роз

- Хорошо, тогда 45 – для чего это идеальный возраст?

- Ой, для всего! Сил еще много, разума прибавилось, ты знаешь все свои плюсы и минусы. Ты еще не старая, у тебя хорошее тело. Ты понимаешь, что тебе нужно в сексе. Понимаешь, кто свой, кто чужой, не тратишь свое время на какие-то легкомысленные занятия, как в 30-35. У меня ведь сначала был рок-н-ролл и все его составляющие: наркотики, алкоголь, все, о чем вы подумали. Детей я родила почти в 36, а впервые задумалась о них случайно. До сих пор помню этот момент. Мы сидели за столом большой компанией, я опустила глаза - а до этого я всегда смотрела либо прямо, либо наверх - и вдруг вижу: ребенок. Он так меня заинтересовал, я весь вечер за ним наблюдала! И тут во мне как щелкнуло, сработал материнский инстинкт. Я заболела этой идеей. И дети, кстати, привели меня в форму. Омолодили, сделали более женственной. Выстроилась система координат: что такое семья, что есть незыблемое, правильное. Поэтому 45 – это когда ты зрелый, а не зеленый.

Детям Арбениной - двойняшкам Марте и Артему 4 февраля исполнилось 10 лет. Фото: личный архив

- Какой человек вам нужен, чтобы захотелось разделить с ним все, что имеете?

- Это должен быть щедрый и сильный человек, стена. Потому что я могу выглядеть очень самодостаточно, но на самом деле ранимая, и я устаю, мне нужна защита. Мне нужен человек, с которым можно идти параллельно, потому что быть вместе – это смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Человек с чувством юмора. И еще я хочу, чтобы он умел готовить.

Знаете, два года назад я впервые в жизни захотела серьезных отношений. Тот, кого я любила, классно готовил – у него был самый вкусный в мире рис… (улыбается) Но у нас, к сожалению, ничего не получилось.

- Почему?

- Просто, наверное, тот человек не придавал нашим отношениям такого значения. Ну что ж, у него будет своя хорошая жизнь, у меня – своя. И классно, что мы пересеклись в какой-то момент, и жаль, что ничего не вышло. Но значит, что-то такое должно быть впереди. Я оптимист.

- Что происходит, когда Арбенина влюбляется?

- О!.. (улыбается загадочно) меня выносит по полной программе. Я совершаю самые безрассудные поступки. Раньше, например, была готова слетать на пару часов в Лос-Анджелес, но теперь такими штуками меня не проберешь вообще. Ну и что? Слетаешь, и что дальше? Кого ты хочешь удивить? А вот сказать: «Я хочу быть с тобой всегда и разделить старость» - к такому я раньше была не готова. Это намного серьезнее, чем миллион алых роз, которые в итоге завянут.

«Детям еще рано знакомиться с папой»

- Дома у вас тоже «невыносимая легкость бытия»… Какие вопросы вам приходится решать как главе семьи?

- Да все: плавание у детей, большой теннис, бокс, репетиции в студии Кости Хабенского, куда они ходят каждый день... Но рядом со мной надежный друг и помощник, с которым мы все это быстро разбрасываем. Он работал в доме еще до меня, а потом я этот дом купила из-за собаки. О, вы не знаете? Я написала песню «Сенбернары», и фанаты тут же подарили мне сенбернара. Из съемной квартиры нас выселили очень быстро, потому что Робеспьер рос как медведь. Он был 110 (!) килограммов. Стала снимать дом, но поняла, что это очень дорого - легче взять ипотеку. Так я купила дом из-за собаки.

Так вот, в меня постоянно что-то летит, а я раскидываю, как в сквоше. Точно! Я поняла: моя жизнь – сквош. Но пока меня это забавляет. Я все думаю, когда же я устану. А посплю – если с детьми засыпаешь где-то в 23.15 и просыпаешься в 5 – 5.30, все, как огурчик.

- С детьми возникал разговор о папе?

- В какой-то момент Тёма, еще совсем маленький, сказал: «Марта, у нас нет папы». Я так возмутилась: «В смысле нет папы, как это?». У нас нет закрытых тем. Дети спрашивали, где папа, почему мы не живем вместе. Я сказала: «Ребят, смотрите, такая ситуация – мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно». Они так покумекали-покумекали, через пару лет вернулись к этому разговору:

- А можно мы…

- Что, познакомитесь? Да, чуть-чуть времени пройдет, и вы сможете познакомиться.

- Этого еще не произошло?

- Рановато.

- 4 февраля у Марты и Артема день рождения, 10 лет. Какие они в этом возрасте?

- Очень разные. Марте по ощущениям лет 12, Тёме – восемь с половиной. Он, знаете такой бамбино, маленький. Вчера у него полезли первые прыщики. И я говорю: «Пойдем, дорогой мой, сделаем с тобой одну процедуру. Смотри, вот мой косметический стол. Это мое утреннее мыло для лица, вот вечернее, а это лосьон… Сейчас вечер, значит, берем вот это». Он намылился, смыл. «А теперь мы с тобой уберем этот прыщик…». И тут он как заорет: «Аааа!», закрылся, будто его бьют… Заходит Марта:

- Что у вас здесь?

- Прыщи давим!

- И что, он дается?

- Не очень.

- Ну, разумеется!

Был случай: у Марты как-то пятка попала между спиц велосипеда и прямо выгнулась. А она даже не закричала, у нее просто велосипед перестал ехать. Я так удивилась – смотрю, нога в заднем колесе. Пока мы ее доставали, она была синяя от боли, но хоть бы слезу проронила. Вот если бы это произошло с Тёмой, он до сих пор, наверное, ходил бы контуженный!(смеется)

- В юности, когда вы все бросили и уехали из Магадана в Питер, мама с вами даже не попрощалась. Через несколько лет и у ваших детей начнется взрослая жизнь…

- Как ни странно, меня этот жизненный момент научил, как не надо делать. Я благодарна своим родителям, они идеально меня воспитали, но не так, наверное, можно было расставаться. Я маму понимаю: тяжело отпустить ребенка куда-то далеко в Россию с Крайнего севера. Непонятно, с кем она там будет, где она будет. Я сойду с ума, когда мои дети пойдут в университет… Та ситуация меня, конечно, закалила – отсутствие денег, какой-то надежды на понимание. Но не стоит так детей проверять на прочность, я бы хотела своих во всем поддерживать.

Мы с Мартой уже обсудили, откуда берутся дети, и что случается с девочками раз в месяц. Я все объяснила, чтобы не было какого-то искореженного восприятия в сексуальном воспитании. Она должна ко мне с этим идти, а не шарахаться по подружкам или по гуглам.

- Правда, что ваша мама сейчас продает майки на концертах «Ночных снайперов»?

- Когда она ушла с работы – а мама была блестящим журналистом – стало понятно, что в ней еще масса энергии, и ей нужен выход. И вот уже года четыре мама работает с нами. Ездит на гастроли, катается везде, притом, что ей уже 72 года. Заселяясь в гостиницу, она первая спрашивает в общем чате пароль от вай фай. Ей никогда не дашь ее возраст, такая легкая юркая девчонка. Я думаю, что группа ей и дает эту молодость. Поэтому пусть работает, пока может.

КСТАТИ

«Снайперы» попали в пионерлагерь

Диана Арбенина стала музыкальным наставником в новом реалити-блокбастере «Место под солнцем», который стартует на «МУЗ-ТВ» 18 февраля. В рамках шоу молодым музыкантам предстоит сделать выбор: любовь или карьера. В новом реалити «МУЗ-ТВ» много музыки, любви и искушений — ведь сьемки проходили на райском острове Бали.

Диана стала наставником в новом телепроекте "Место под солнцем", который стартует 18 февраля. Фото: личный архив

- Обычно в таких шоу бывают всякие странные люди, - рассказывает Арбенина. – Но тут оказались не фрики, а молодые классные ребята. Я каждому из них давала мастер-класс, и вечером они представляли свой номер. Ну удивление всем моим советам они вняли, спели так, как просила. Кроме того, я посвятила их в изнанку музыкальной жизни. Предупредила, что, выбирая эту судьбу, вы становитесь заложниками сцены и никуда с нее не соскочите. Примеров масса: у нас каждый второй играет прощальные туры, а потом все по новой. У вас, возможно, не будет нормальной семьи, вас абсолютно не всегда будут понимать… Но как ни странно, после моих слов они еще больше захотели в эту профессию.

Но самое интересное случилось после съемок. Я осталась на их территории, чтобы ночью не ехать по серпантину – в закрытом домике, куда они не могли зайти, и даже не знали, что я там. И что они устроили… (смеется) Представляете вакханалию, когда все прыгают в бассейн, орут, до пяти утра на всю громкость слушают музыку… Дыщ, дыщ! Всю ночь канонада из хлопков в бассейне. В общем, я попала в пионерский лагерь, и всю ночь боролась с искушением открыть дверь и сказать: «Ага, так вот вы какие!» (смеется). Зато утром это было классно. Выхожу я в семь утра свеженькая, а вокруг валяются люди. Они открывают глаза и думают, что им это снится, потому что я там быть ну никак не могу..!