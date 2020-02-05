2020-02-04T21:47:56+03:00
Общество

Авария на МКАД: Остановка и запрещена, и обязательна

Разбираемся, что делать, если попали в ДТП на скоростной магистрали
Анастасия ВАРДАНЯН
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Такие табло появились на кольцевой автодороге в конце прошлого года. Теперь водители при ДТП решают задачку: съезжать нельзя остаться.Такие табло появились на кольцевой автодороге в конце прошлого года. Теперь водители при ДТП решают задачку: съезжать нельзя остаться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Остановка на МКАД запрещена! В случае ДТП съезжайте на обочину!» Десятки табло с таким объявлением появились на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в конце прошлого года. Автомобилисты в соцсетях и на тематических форумах ахнули: обочина есть далеко не на всех участках МКАД. Но главное - Правила дорожного движения (ПДД) запрещают оставлять место ДТП. Так как же быть? Разбираемся.

ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Владельцем электронных табло оказался Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве нам официально подтвердили: объявления их рук дело. Того, что с ГИБДД их не согласовывали, тоже не отрицают.

- МКАД - это дорога повышенной опасности. И прежде всего связано это с высокой скоростью. К разрешенным 100 км/час автомобилисты прибавляют нештрафуемые 20 км/час и несутся в потоке.

Аварии на таких скоростях сами по себе опасны и, как правило, бывают с жертвами и значительными повреждениями, - прокомментировал Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД. - К тому же машины, после ДТП стоящие на аварийке в полосе движения, становятся препятствием, которое далеко не всегда удается объехать другим авто из потока. В итоге происходят новые столкновения. Я уже не говорю о том, что просто выйти из машины, попавшей в ДТП, для установки аварийного знака - это почти самоубийство. А жизнь, поверьте, дороже денег.

Речь идет о компенсации от страховой компании, которую автомобилисты рискуют не получить в случае съезда на обочину. Впрочем, это далеко не единственный ущерб: если оставил место ДТП, могут отобрать водительское удостоверение. В ГИБДД предупреждают: объявления с электронных табло противоречат правилам дорожного движения.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

- Да, остановка на МКАД запрещена. То есть нельзя останавливаться на магистрали, чтобы поговорить по телефону или устроить перекур. В случае с ДТП все иначе, - объяснила «КП» Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве. - ПДД предписывает водителю ряд обязанностей. В частности, согласно пункту 2.5 Правил дорожного движения, при ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить автомобиль. Мы же хотим получить выплату от страховой компании. Не говоря уже о том, что могут быть раненые, погибшие. И тут вступает в силу другой ряд обязанностей. При наличии пострадавших покидать место ДТП нельзя ни в коем случае.

Если пострадавших нет и ущерб автомобилям менее 400 тысяч рублей, можно обойтись без ГИБДД и самостоятельно заполнить европротокол. Правда, и в этом случае без остановки на МКАД не обойтись.

- Чтобы составить европротокол, действительно можно и нужно съехать в более безопасное место. Но! Сразу после ДТП все равно необходимо остановить транспортное средство, оценить нанесенный ущерб, зафиксировать его и расположение машин с помощью фото и видео-съемки, - пояснила Любовь Высоцкая.

При этом в ГИБДД предупреждают: выходить из машины на МКАД смертельно опасно. И призывают водителей быть максимально осторожными.

- Выставляя знак аварийной остановки, обязательно используйте светоотражающий жилет. И постарайтесь свести к минимуму время нахождения на магистрали. Без лишней надобности не выходите из машины. Вызывая сотрудников ГИБДД, акцентируйте внимание на том, что авария произошла именно на МКАД. Такие заявки даже при отсутствии пострадавших обслуживается в приоритетном порядке, - посоветовала Любовь Высоцкая.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Петр ШКУМАТОВ, руководитель «Общества синих ведерок»:

А правила-то устарели

- В ПДД есть понятие «крайняя необходимость», которое можно применить к нарушению того или иного пункта правил, связанного с большой степенью опасности. Остановка на скоростной магистрали - это очень большая опасность. Этот пункт поможет водителям, съехавшим с магистрали, доказать свою правоту. Но без судебных разбирательств, скорее всего, не обойдется. А это удовольствие сомнительное.

Нынешние ПДД просто устарели. Их составляли задолго до появления МКАД и других скоростных магистралей. К примеру, госкомпания «Автодор» уже долгое время борется за корректировку ПДД. Добиваются права для автомобилистов на немедленный съезд с магистрали в случае мелкого ДТП без пострадавших: не фотографируя, не выставляя никакие знаки. Здесь надо коллективно обращаться в правительство Российской Федерации, чтобы соответствующие чиновники обратили внимание на проблему, которая существует. И внесли коррективы в Правила дорожного движения. Разумеется, с участием Госавтоинспекции и страховых компаний, чтобы не плодить случаи страхового мошенничества.

Важно

Что будет, если уехал с места аварии...

«Покинувший место дорожной аварии водитель по закону может лишиться водительских прав либо подвергается аресту на срок до 15 суток» (статья 12.27 КоАП РФ)

...не выставил знак

Согласно ПДД водитель обязан выставить знак аварийной остановки в случае ДТП. Если это не сделано, водителю грозит штраф 500 рублей (статья 7.7 КоАП РФ)

Кстати

Вне зависимости от того, отделена обочина от проезжей части прерывистой линией разметки, сплошной линией разметки или просто имеет другой тип покрытия, езда по обочине наказывается штрафом в 1500 рублей. Единственное исключение - аварийная стоянка и остановка (статья 12.15, ч. 1., КоАП РФ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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