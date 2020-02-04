2020-02-04T22:31:01+03:00
Наука

Задержка роста, отсутствие зубов, ранняя смерть: ученые установили, как выглядели жители Тулы в 16 веке

Археологи изучили захоронения на территории Тульского кремля
Сергей СЕЛЕДКИН
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Реконструкция портретов жителей Тулы - мужчины и женщины 16 века. Фото предоставлено А. Энговатовой, РАНРеконструкция портретов жителей Тулы - мужчины и женщины 16 века. Фото предоставлено А. Энговатовой, РАН
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В прошлом году ученые из института археологии РАН проводили раскопки на территории Тульского кремля. Главным объектом исследования был Успенский собор 17 века. Но также специалисты обратили внимание и на старинное кладбище, прилегающее к собору. Некоторые из этих захоронений относились к 16 веку, когда Тула обзавелась каменной крепостью.

Антропологи провели анализ останков первых туляков и даже воссоздали внешность мужчины и женщины, проживавших в Туле пятьсот лет назад.

Как рассказала заместитель директора по науке института археологии РАН Ася Энговатова, тщательному исследованию подверглись три наиболее хорошо сохранившихся захоронения: мужское и два женских.

Анализ подтвердил; жизнь в 16 веке была непростая. Тридцатилетний мужчина, умерший от естественных причин, видимо, считался дряхлым стариком. Его кости оказались буквально испещрены «линиями Гарриса», которые формируются, когда истощённый организм «пропускает» одну из фаз роста. По костям, как по спилу дерева, антропологи установили, что мужчина плохо питался, часто и очень тяжело болел в детстве, был крайне истощён.

На момент смерти он лишился большей части зубов, а сохранившаяся часть явно свидетельствовала о том, что туляк страдал чуть ли не ото всех существующих стоматологических заболеваний, начиная с пародонтита и заканчивая зубным камнем и кариесом.

Ещё меньше «повезло» женщине. Миниатюрная, около 160 сантиметров ростом, с асимметричным лицом, она также страдала от болезней и истощения и не прожила и двадцати пяти лет.

Как отметила Энговатова, в это же время люди жили по-разному. Намного лучше, чем в этом регионе, - на юге, чуть хуже - на Севере. Однако уже в 18 веке, по словам специалиста, качество жизни в стране стало «несоизмеримо лучше» и не идёт ни в какое сравнение с тем, что узнали антропологи, изучая останки 16 века.

Ученые продолжают исследования. Помимо прочего, они надеются получить информацию о цвете глаз и волос исследуемых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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