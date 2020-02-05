Вместо Белинского и Гоголя мы читаем учебники по искусству пофигизма

Мы привыкли думать о себе как о самой читающей стране. Точно знаем, чей дядя самых честных правил, чем убивать старуху-процентщицу и что не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.

А что на деле? Недавний опрос ВЦИОМа показал, что россияне покупают книг больше, чем успевают прочитать. Но к каждому в дом не заглянешь, поэтому доверимся финансовой документации. Оператор фискальных данных «Такском» по просьбе «Комсомольской правды» проанализировал 17 миллиардов чеков из книжных магазинов и сайтов за прошлый год.

Хорошие новости - читать мы стали больше, хоть и ненамного. По сравнению с 2018 годом продажи бумажных книг подросли на 1,8%. При этом общий объем книжного рынка в стране оценивается в 77 миллиардов рублей.

Цены, конечно, тоже выросли, но ниже инфляции. Бумажные тома подорожали на 2,3%, электронные книги стоят столько же, сколько и годом ранее. В среднем за один том нужно выложить 327 рублей.

- Основные продажи приходятся на книги в мягком переплете, - отмечают специалисты «Такскома».

Скорее всего, все упирается в деньги. Люди, может, и рады бы купить богато иллюстрированное издание в твердом переплете, но очень оно дорого. А мягкий покетбук - 170 руб. за штуку. И возить с собой удобно.

Каждое третье проданное в стране издание относится к учебной литературе. В мае, когда уже нет сил ждать последнего звонка и все мысли только о летних каникулах, продажи падают до уровня плинтуса. Зато в августе и сентябре увеличиваются в разы.

Любопытно выглядит список бестселлеров. Например, автор книги с броским названием «Тонкое искусство пофигизма» на 191 страницу расписывает нехитрую мудрость: «Определив то, до чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец». А в опусе под названием «Ни Сы» советуют: «Хочешь жить так, как никогда не жил, - начни делать то, что никогда не делал».

В стремлении стать лучшей версией себя россияне не одиноки - эти книги продают по всему миру, мировой тираж того же «Ни Сы» перевалил за миллион экземпляров. Зато в списке авторов с самым крупными тиражами - фантастика и детективы.