На место хрущевок пришли «человейники»

Росстат подвел итоги 2019 года - мы продолжаем вымирать. Небольшой рост населения, до 100 тысяч человек, зафиксирован только в тех регионах, где расположены крупные мегаполисы. Московская область - плюс 88 тысяч человек, Москва - 77 тысяч, Краснодарский край - 29,6 тысячи, Ленинградская область - 28,5 тысячи.

То есть процесс, зафиксированный демографами, подтвердила статистика. Население гигантской и полупустой страны продолжает скапливаться в мегаполисах. Почему это происходит? Что нас ждет? Чем грозит России внутренняя миграция в города?

«КП» поговорила об этом с профессором экономики Яковом МИРКИНЫМ, одним из немногих специалистов, понимающих опасность гиперурбанизации.

МИНИМУМ ЗАТРАТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДУШУ

- Есть мнение, что причина гипертрофированной урбанизации России кроется не в банальном желании людей жить богаче и цивилизованнее. Мегаполисы - это просто очень выгодно для экономики. Расхожий пример: что выгоднее - тянуть трубу газоснабжения к маленькому поселку с полусотней пенсионеров или к гигантскому городскому кварталу? Миллион потребителей услуг и товаров на одной небольшой площади - это же золотая жила!

Дешевая и эффективная логистика. Якобы в этом и сокрыта причина русской урбанизации. Это так?

- Мы часто забываем предназначение экономики. Ее задача - не сокращение издержек, не дешевизна. А создание человеческой среды обитания, в которой свободно, легко думается и дышится. В которой хочется «плодиться и размножаться», а не ночевать в бараке. Вот эти строящиеся «человейники» мегаполисов - это и есть бараки, человеческие отстойники, жизнь - в толпе, окно в окно. Ощущение, что ты дешевка, которой продали самый недорогой квадратный метр за максимальные деньги. Жилища похожи на казармы, на тюрьмы - минимум затрат на одну человеческую душу.

Для российского народа бессмысленно так обустраиваться, когда у него столь много земли. Когда даже исторический центр страны опустынивается, отчаянно нуждаясь в деньгах, в обновлении любых поселений, от мала до велика. Бессмысленно сгонять всех в 10 - 15 крупнейших агломераций. Так не удержать самую большую в мире и богатейшую ресурсами территорию нашего государства.

Жить в простейших коробках, на 50 - 70-х этажах, когда часто для них даже нет средств пожаротушения?

Жить в клетушках по 7 - 8 метров - их же повсеместно стали делать?!

Получать «жилищный продукт», как его называют сами строители, который потеряет вид через пару десятков лет?

И знать при этом, что единственная причина существования «человейников» - получить как можно больше денег, прибыли, а объяснить можно все что угодно?!

Это просто беда! Мы получили еще одно поколение хрущевок, только этажей у них в 10 раз больше. Их тоже придется когда-нибудь разрушать, как это делали во Франции с так называемыми большими ансамблями - «кварталами-человейниками».

ВРЕМЯНКА С ЛИФТОМ

- Какие риски и проблемы еще нужно ждать от нынешней урбанизации? Что может быть еще, кроме запустения остальной страны? Люмпенизация населения?

- Это дома-гетто, которые будут порождать жесточайшие социальные и этнические конфликты. Дома будущих бунтов. Дома для одиночек, в них плохо быть семьями, с детьми.

Прежде всего в этих домах жилец - поднадзорный человек, подвергаемый массовой обработке сознания, стандартизированный. И да - люмпенизация. Наше сознание, наша сложность очень зависят от среды обитания, ее архитектуры. А это жизнь во времянках, в ущербной, квадратной простоте. Взгляду не на чем остановиться. Неба не видно. Лагерный дизайн.

И еще это времянки. Человек, попадающий в них, мало думает об устройстве в следующих поколениях. Ему бы выбраться из этого ада какими угодно способами. «Человейники» - это и криминогенная зона. Не дай бог, случатся перебои в подаче воды, энергии, тепла.

Какие там библиотеки?! Выскочить рано утром, протрястись до работы, иногда часами, весь день прожить где-то там и вернуться в свою нору, забыться.

Это уже одноразовая жизнь. А люди - обрабатываемые массовыми технологиями существа с извлекаемой максимальной нормой прибыли.

И ведь из столиц такая пластмассовая среда распространяется со скоростью эпидемии в другие города-миллионники.

ЖИЗНЬ ЕДЕТ МИМО

- В одной из своих публикаций вы привели пример опустевшего города Вышний Волочек - он потерял за 27 лет 18% населения. Я очень много ездил через Волочек в Петербург. Поток транспорта, идущий через него, - как в центре Москвы в час пик. В сутки проходит 30 тысяч машин. Казалось бы, город, стоящий на такой артерии, должен процветать. На практике - нет. Какие могут быть причины?

- Нет денег. Нет достаточных местных доходов. Нет средств, чтобы вложиться в город, модернизировать его. Вот и уезжают жители. В 1986 году в Вышнем Волочке жили 71 тысяча человек, сегодня - 46 тысяч. Больше, чем нужно, денег, ресурсов, людей собирается в центр, в мегаполисы. И только потом, сверху, если повезет, хоть что-то возвращается обратно, в провинцию.

И еще - обычное дело! - нужно разбираться с местным управлением, с тем, что делалось в городе, кто и как закрывал предприятия. Почему город вместо славы исторического, чистейшего, со знаменитыми каналами, как в Северной Венеции, - стал примером тяжелого неустройства и стыда.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОЛУРАЗРУШЕН

- Еще недавно я слышал от экспертов такое мнение: «все, деревня умерла, забудьте» или «пусть восстановится экосистема». Но следом за деревней пришла очередь малых городов. Потому что малые города не могут существовать в пустыне или безлюдной тайге. Что делать с ними? Первое, что приходит на ум, - консервация до лучших времен. Я видел, например, законсервированный в 2010 году северный город-порт Диксон. А потом его опять оживили, когда начали повторное освоение Арктики. Спасет ли малые города создание туристических маршрутов типа Серебряного кольца или Бронзового? Что-то еще?

- Туристы - счастье, но малое. Нам нужна другая региональная политика. Понять, что восстановление, рост, модернизация России - это регионы. Вспомнить, что в средних и малых поселениях живут больше 100 миллионов человек. Решить, что реконструкция, максимум денег в Россию - как минимум до Урала - очень нужны. Исторический центр России по-прежнему стоит полуразрушенным.

И еще нам всем нужно решить, что свой дом, свой кусок земли, свободное обитание по всей российской земле с тем же качеством жизни, инфраструктуры, медицины, образования - это огромная ценность, дающая шансы народу не убывать, а приумножаться. Это и есть российская мечта - достойная продолжительность жизни (мы сейчас все еще на 100 - 105-м местах в мире), ее высокое качество (мы очень отстаем тут от 40 - 50 стран-лидеров), растущее благосостояние семьи (уже больше ста лет каждое поколение у нас теряет свои активы).

Что стоит за этими благими пожеланиями? Это не пустые слова! Больше денег, ресурсов, людей - в регионы. Дать широкую возможность получать землю (сейчас у государства земли, пригодной для жилья и обустройства, больше, чем до 1917 года). Обеспечить доступ к дешевым кредитам для малого и среднего бизнеса, к дешевой ипотеке для семей, чтобы построить свой дом. Слишком много надзора, отчетности, административного давления? Сократить их! Хорошо известно, как это сделать, какими техническими инструментами. Опыт - десятков стран за многие десятилетия. Только делайте!

Это другая экономическая и финансовая политика государства, чем сегодня. Мы ждем именно ее. А не «человейников».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И люди довольны, и чиновники сыты

Не стоит считать, что во власти сидят какие-то враги России, которые только и думают, как бы побыстрее извести наш бедный народ. Нет. Все значительно проще - власти на местах и чуть выше всегда действуют ситуативно. Их можно понять. Попробуем встать на их место.

Расширение мегаполисов, с их точки зрения, это прекрасно. Занят стройкомплекс и сотни тысяч людей, деньги и налоги поступают в бюджеты городов-миллионников широкой струей. Люди довольны - своя квартира! Работает банковская система. Сетевые магазины, управляющие компании обслуживают новое жилье.

А когда там возникнет гетто, все принимавшие решения уже давно выйдут на пенсию. На почетную пенсию, потому что упрекнуть их не в чем!

И расхлебывать проблему будут другие люди.

Нет у чиновников такой задачи - просчитывать глобальные социальные, демографические и экономические риски в пределах двух поколений и бороться с ними. Этим должны заниматься другие структуры. Просчитывающие предельно допустимую численность мигрантов в конкретных локациях и в стране в целом. Знающих пределы роста мегаполисов - «не дальше Подольска», например. Оценивающие немыслимые, но вполне реальные риски: те же удары атомным оружием по пяти крупнейшим городам России, где через 50 лет соберется половина населения страны. Это окончательно поставит крест на самовоспроизводстве нации и будущем государства.

Кто-то же думает об этом?

Где эти люди, где эти структуры и есть ли они вообще?

СПРАВКА «КП»

Яков МИРКИН, доктор экономических наук. Разработчик структуры и базовых программ отечественного высшего образования в области рынка ценных бумаг. В годы Советского Союза работал в системе Государственного банка СССР. Соавтор экономической программы «Стратегия роста», разработанной Институтом экономики роста им. Столыпина.