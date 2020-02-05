Суперпродукты годжи, киноа, чиа: реальная польза или маркетинговый ход

Суперфудам (от англ. superfood, супер еда, супер пища) приписывают сверхспособности: высокопитательные, невероятно полезные, непревзойденные по витаминам. В теории это продукты, которые предположительно обладают особыми полезными свойствами и имеют большую концентрацию питательных веществ, что обуславливает их уникальность и суперсилу. Обычно это непривычные для нас продукты, импортируемые из-за рубежа, например, водоросль спирулина, как альтернативный источник белка. Но продукты с предполагаемыми сверхсвойствами включают порядка ста наименований от черники и льняного масла до хлореллы и порошка перуанской маки. Считается даже, что суперфуды могут даже защитить от рака и болезней сердца. Несмотря на то, что научного подтверждения этому нет, они являются настоящим трендом. Но действительно ли суперфуды несут особую пользу или это просто хороший маркетинговый ход?

Роскачество вместе с диетологом, д.м.н. Марият Мухиной решило проанализировать пять самых популярных - годжи, чиа, асаи, спирулина и киноа.

Ягоды годжи

Внешний вид:

Красно-оранжевые ягоды овальной формы, внешне напоминающие барбарис. Растут на Тибете и в Гималаях. Реализуются в виде сушеных ягод.

Маркетинговые обещания:

Плоды долголетия и эликсир молодости. Помогают снижать вес и бороться с диабетом. Улучшают здоровье. Помогают вылечить импотенцию и бесплодие.

Полезные свойства:

Ягоды годжи богаты питательными веществами: 4 полисахарида, 21 минерал, 18 аминокислот, 6 моносахаридов, 6 каротиниадов, бета-каротин, витамины B, E, C. Содержащиеся в годжи флавоноиды – растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, – помогают выводу лишнего жира из сосудов печени.

Особенности употребления и рекомендации:

Не рекомендуются в пищу людям, имеющим аллергию на продукты красного цвета.

Средняя цена по Москве: 200 рублей за 100 грамм.

Аналоги:

Годжи можно заменить кизилом, превосходящим их по количеству бета-каротина. По антиоксидантной способности и питательным веществам аналогом выступает сушеная клюква, а по уровню витамина С – ежевика. Также в 30 граммах ягод годжи содержится столько же витамина C, как и в четверти апельсина.

Мнение диетолога: «Ягоды годжи, конечно, полезны, но они уступают по составу нашей клюкве, бруснике, чернике, а те аминокислоты, которые содержатся в годжи, абсолютно дублируются нашими лесными ягодами, и нет смысла переплачивать. Нельзя сказать, что это суперфуд, который жизненно необходим».

Семена чиа

Внешний вид:

Травянистое растение, растущее в Мексике. Продолговатые маленькие семена внешне похожи на мак или кунжут.

Маркетинговые обещания:

Способствуют похудению и снижению аппетита. Заряжают энергией и придают бодрости. Оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Помогают контролировать вес и поддерживать правильную работу желудочно-кишечного тракта.

Полезные свойства:

Содержат растительный белок (21%), много клетчатки, которая за счет разбухания в желудке притупляет чувство голода и чистит кишечник, большое количество Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (17 грамм на 100 грамм), магний, железо, антиоксиданты, витамины A, B, B2, PP. По количеству кальция и фосфора опережают молоко. Выводят токсины из организма.

Особенности употребления и рекомендации:

Рекомендуется умеренное употребление (5-15 грамм в день) из-за высокой калорийности (500 килокалорий на 100 грамм) и высокого содержания клетчатки, так как в случае избытка могут возникнуть проблемы с усвоением питательных веществ и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Средняя цена по Москве: 206 рублей за 100 грамм.

Аналоги:

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве содержатся в рыбе и орехах, кальций можно получить из кунжута, а по содержанию железа 15 грамм семян чиа равны 19 орехам фундука.

Мнение диетолога: «Практически семена чиа можно приравнять к тем же самым фруктам. Нельзя сказать, что в них есть какое-то особое количество витаминов, но польза для снижения веса действительно большая, потому что эти семена заставляют человека чувствовать себя сытым. Семена чиа особенно хорошо употреблять женщинам во время менопаузы, потому что они содержат фитоэстрогены лигнаны, но для мужчин эти эстрогены не нужны».

Асаи

Внешний вид:

Ягоды темно-фиолетового цвета, растущие на пальме асайзейро гроздьями. Внешне напоминают голубику или чернику. На рынке в основном представлены в качестве порошка или экстракта.

Маркетинговые обещания:

Эффективное средство для похудения. Уменьшают риск онкологии.

Полезные свойства:

Ягоды асаи питательные и полезные, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, витамины D, B1, B2, B3, B6, А, E, магний, цинк, медь, кальций, железо, фосфор, калий, натрий и антиоксиданты. Богаты антоцианами, снижающими уровень свободных радикалов.

Особенности употребления и рекомендации:

Асаи, как и другие ягоды, содержат фруктозу, поэтому переедать данный продукт не стоит. В порошкообразном виде содержится меньше сахара.

Средняя цена по Москве: 1060 рублей за 100 грамм.

Аналоги:

По содержанию витамина А пять грамм ягод асаи равны одной свекле. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах как клюква и брусника, а антиоксиданты – в чернике. Калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами – орехи, рыба и авокадо.

Мнение диетолога: «Асаи не содержат какого-то огромного количества витамина А, C, E. Яблоки даже более полезны в плане количества клетчатки, чем асаи. Единственная их особенность – это то, что они хорошо хранятся, что обеспечивается бензойной кислотой в составе, которая содержится и в наших лесных ягодах. Бензойная кислота является натуральным консервантом, который омолаживает организм».

Водоросль спирулина

Внешний вид:

Сине-зеленые спиралевидные микроскопические водоросли из теплых вод Южного полушария. Реализуются либо в таблеточной форме, либо в порошке.

Маркетинговые обещания:

Помогают бороться с ожирением и диабетом, способствуют омоложению кожи и снижению веса.

Полезные свойства:

Большая питательная ценность благодаря содержанию белка (54%), минералов, железа, тиамина, аскорбиновой кислоты, бета-каротина, витаминов группы В, Е (витамина молодости) и А (ретинола, помогающего поддерживать упругость кожи). Обладает антиоксидантными свойствами, защищая ткани организма от свободных радикалов и повышая иммунитет.

Особенности употребления и рекомендации:

Достаточно 7 грамм в день, чтобы получить суточную норму рибофлавина и половину суточной нормы железа.

Средняя цена по Москве: 430 рублей за 100 грамм (за упаковку с порошкообразной массой).

Аналоги:

Белок можно получить из других продуктов, хотя и в меньшем количестве - мясо, рыба, птица, соя, а по содержанию железа 5 грамм спирулины равны 1,5 столовой ложки чечевицы. Практически полным аналогом спирулины могут стать другие водоросли.

Мнение диетолога: «Спирулина действительно обладает высоким содержанием белка, его в нем 54%. Это очень высокий показатель, потому что ни соя, ни мясо, ни рыба не содержат такого количества белка. Еще в ней очень много свободных аминокислот. В отличие от сои не содержит глютен, который ухудшает всасывание питательных веществ в кишечнике. Не содержит фитоэстрогены. При этом есть водоросль дешевле, например, фукус, которая ничем не уступает спирулине и дешевле в 2 раза».

Киноа

Внешний вид:

Крупа киноа относится к семейству амарантовых и является родственницей хорошо знакомой лебеды, которая, например, помогала выживать ленинградцам во время блокады. Да и всей стране помогала не умереть с голода в годы войны. Псевдозлаковая культура, поэтому зерна киноа скорее можно назвать маленькими фруктами.

Маркетинговые обещания:

Улучшает здоровье и помогает снижать вес из-за низкой калорийности.

Полезные свойства:

За счет содержания грубых волокон выводит токсины. Имеет в составе фосфор, цинк, кальций, много железа и витамин B9 (фолиевую кислоту), необходимую для гемопоэза, процесса образования, развития и созревания клеток крови. Обладает низким гликемическим индексом.

Особенности употребления и рекомендации:

Подходит для людей с непереносимостью глютена.

Средняя цена по Москве: 100 рублей за 100 грамм (самый малый объем, в котором реализуется, - 200 грамм, самый распространенный объем упаковки - 350 грамм и 500 грамм).

Аналоги:

По содержанию грубых волокон аналог – гречка, так как в сваренной гречке и киноа их одинаковое количество, 11% от суточной нормы. По количеству фолиевой кислоты киноа опережает гречку (10% против 3%), которая при этом менее калорийна (92 килокалории на 100 грамм против 120 килокалорий на 100 грамм). Эквиваленты киноа по содержанию белка – опять же гречневая крупа (13-14 грамм), чечевица (24 грамма), фасоль (21 грамм), нут (18 грамм).

Мнение диетолога: «Киноа можно сравнить с полбой. Она ничем особо не отличается, просто полба не такая вкусная, как киноа. Киноа – это псевдозлак, но если мы возьмем дикий рис, тоже псевдозлак, он более полезен и стоит дешевле. По составу киноа практически такое же, как гречка: также как и гречка, оно понижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, уменьшает воспалительные реакции. То есть действительно эта культура сравнима с гречкой, но стоит в 10 раз дороже из-за своей экзотичности».

ВМЕСТО ВЫВОДА

Суперфуд – это чисто маркетинговое название. Например, в июне 2007 г. в ЕС вступил запрет на использование термина «суперфуд» в отношении продуктов, произведенных и реализуемых в границах Европейского Союза, если он не может быть научно подтвержден.

Для поддержания здоровья и сохранения хорошей формы лучшим вариантом является сбалансированное и разнообразное питание с учетом особенностей вашего организма, а также регулярная умеренная физическая активность. Это – простые истины, которые сохраняют актуальность, несмотря на сменяющие друг друга тренды, а добавлять в рацион так называемые суперфуды или нет – выбор каждого.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Британская благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research UK считает термин «суперфуд» чистым маркетинговым инструментом, имеющим мало научной обоснованности. Это мнение разделяет португальская DECO Proteste и итальянская Altroconsumo, которые, как и Роскачество, входят в Международную ассамблею организаций потребительских испытаний (ICRT). Португальские коллеги пишут, что сами по себе так называемые суперфуды не способны защитить человека от всех болезней вопреки рекламным обещаниям, к тому же потребитель может выбрать более дешевые продукты с идентичными свойствами. Итальянские эксперты подчеркивают, что важно учитывать, как такие продукты вписываются в общий рацион. Кроме того, маркировка некоторых продуктов «супер» может создать впечатление, что другие продукты, обычно присутствующие в рационе, не настолько полезны для здоровья, хотя на самом деле они содержат ценные питательные вещества.

- Суперфуды - это практически биологически активные добавки к пище, БАДы, так как они содержат концентрированные активные вещества в легко усвояемой природной форме за счет наличия специальных транспортеров, структур, которые хорошо доставляют определенные вещества сквозь клеточную мембрану в сами клетки, - считает Марият Мухина, доктор медицинских наук, диетолог. - Этим они отличаются от витаминных комплексов, потому что чистые химические формулы очень часто не проникают в клетку, и витамины просто выводятся с мочой. Но при этом всегда существует риск аллергии при употреблении непривычных для нас продуктов, поэтому я категорически не рекомендую давать их детям до трех лет. Что бы не заявлялось об их свойствах, на мой взгляд, суперфуды – это индустрия для зарабатывания сверхприбыли. Например, бизнес делает сверхдоходы на продуктах из асаи: асаи боулы, протеиновые напитки, витаминные комплексы. Хотя растения, предотвращающие процессы старения клеток, растут на наших огородах. Это всевозможная зелень, петрушка, укроп. И они стоят гораздо меньше, чем экзотические ягоды. В категорию сверхполезных и нам знакомых можно отнести даже самые простые яйца, содержащие все необходимое для развития и роста клетки; мед и продукты пчеловодства (пыльца, маточное молоко, прополис), содержащие большое количество витаминов; имбирь, являющийся природным иммуномодулятором; и отруби, имеющие огромное количество полезных веществ в своем составе. И если вы хотите укрепить здоровье или, например, сбросить вес, то не стоит ждать чудес от спирулины или семян чиа, так как суперфуды сами по себе не помогут.

- Суперфуды пользуются популярностью среди тех, кто следит за своей формой, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, - говорит Юлия Ушакова, «Заслуженный мастер спорта России», двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. - Для многих суперфуды становятся незаменимым атрибутом здорового образа жизни, и это неплохо, так как у людей появляется интерес к составу продуктов, они больше интересуются чем-то новым. Но работают эти суперфуды не на всех и не всегда так, как заявлено в рекламе. Ведь чудодейственные свойства можно приписать и обычному обезжиренному творогу, и заморскому экзотическому плоду. Вопрос похудения всегда состоит не в том, где найти панацею и чудо продукт, а в количестве даже обычных и привычных продуктов в рационе. Если составить правильный рацион с дефицитом калорий, то никаких ягод годжи не потребуется.