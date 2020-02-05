2020-02-05T09:12:48+03:00
Звезды

«Совесть мучает страшно»: Настасья Самбурская призналась, что влюбилась в двух мужчин одновременно

Актриса рассказала поклонникам о муках выбора
Ирина СУХАНОВА
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Настасья Самбурская ответила на вопросы поклонников и призналась, что влюбилась сразу в двух мужчин одновременно.Настасья Самбурская ответила на вопросы поклонников и призналась, что влюбилась сразу в двух мужчин одновременно.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Настасья Самбурская в Инстаграме ответила на самые провокационные вопросы поклонников. 32-летняя звезда сериала «Универ» рассказала о доходах, рассекретила свой вес и впервые показала тайную татуировку. Оказалось, что при росте 178 сантиметров Настя весит 65 килограммов. «90−70−100», - назвала актриса параметры своей фигуры. Чем немало удивила поклонников – на снимках в соцсети она кажется гораздо более хрупкой.

Самбурская призналась, что у нее нестабильный доход – что называется, то пусто, то густо. В январе, например, она была в отпуске (Настя ездила на Бали) и потому ничего не заработала. Актриса призналась, что она не слишком семейный человек: вить семейное гнездышко – это точно не предел ее мечтаний. А еще Самбурская сообщила, что никогда не смогла бы влюбиться в военного или в полицейского, потому что она сама – командир в юбке.

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За хлебом.
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- Нет! Я сама — та ещё вояка. Надо понимать, что военному нужна тихая и спокойная жена. Которая будет везде за ним следовать и полностью заведовать хозяйством. Как вы себе представляете, что я бросаю всё и иду варить борщ? Плюс женщина в семье не должна зарабатывать намного больше мужчины, - высказалась актриса.

Рассказала Настасья и свою историю несчастной любви. Оказывается, в ее жизни был момент, когда она влюбилась в двух мужчин одновременно. И, судя по всему, отнюдь не платонически – Настя встречалась с двумя поклонниками сразу.

- Это катастрофически ужасно. Совесть мучает страшно. Вариант один — бросить обоих. Но если вас всё устраивает, оставьте всё как есть. Выбор только за вами. Как правило, если с одним хорошо, второй точно не появляется, - считает Настя.

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Всем доброе утро Какие планы на день? У меня Английский и борьба с комплексами.
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Одна из поклонниц спросила у актрисы совета по поводу своего возлюбленного: «Парень изменил, не знаю, что делать, ни разу не была в такой ситуации».

- Ну, давай. Засунь свою самооценку себе в жо*у, забудь про чувство собственного достоинства и живи, как терпила! – категорично заявила Самбурская в ответ. - Ведь это единственный мужик на планете и ты без него жить не сможешь! Не тупи! Ни разу не была в такой ситуации? Так будет у тебя еще раз такая ситуация, раз уже произошло это. Нравится страдать?

На вопрос: какой совет она дала бы себе 22-летней, Настя пошутила: «Приседать в любой непонятной ситуации». А по поводу того, в чем она видит смысл жизни, ответила философским постом:

- Познать себя. Принять опыт, который получаешь на протяжении жизни, исправить ошибки и творить добро. Найти свои таланты и развивать их, а не закапывать. Проживать свой сценарий жизни, а не чужой.

И, наконец, актриса показала свою самую первую татуировку, которую она обычно скрывает от публики. Оказывается, звезда экрана набила ее в 2015 году на… пятке. Причем к выбору надписи Настасья подошла творчески. Она просто вытатуировала на этой части тела слова: «Это пятка».

Актриса показала свою тайную татуировку. Фото: Инстаграм.

Актриса показала свою тайную татуировку. Фото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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