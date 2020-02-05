Своих не бросаем! Волонтеры и добровольцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая россиян

«По-прежнему принадлежу к семье народов, которые вынесли на своих плечах тяготы Великой отечественной, чья культура веками созвучна Православию и другим религиям, тем у кого есть Толстой и Достоевский, кому в гимне мудрость предками обещана. Из тех, кто после «Русские своих не бросают» в Брате-2 поджимают губы.

Тем печальнее наблюдать ситуацию в рунете, когда одни открещиваются от других, разжигают, захлёбываются в злости. Тут не до ближнего, тут не до соседства, тут даже не до коллективного общежития. Закрыть за собой дверцу, отгородить свои мирок, сесть на стульчик и поесть вкусненько. Не видеть не слышать, не знать. Благоговеть над своей обустроенностью. А кто поколебёт спокойствие – тому глаз вон и проклятие до 7 колена. Говорю вот про что:

144 человек - россияне и родные беларусы, украинцы, казахи эвакуированы из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса, в реабилитационный центр в лесу под Тюменью. Все прилетевшие размещены в санатории.

В интернете стон: дураки, сволочи, тролли, боты – кто во что горазд: «мы что чумной барак», «закупай противогазы», «где мои налоги», «долой правительство». Воют, жгут глаголом, манипулируют. Самое мерзкое, что это ещё и искусственно разжигается: на биржах фриланса, на фабриках троллей, в чатах активностей пишутся посты и темники, накручиваются лайки, строчатся комментарии. Только бы рассорить, заработать политические дивиденды, насадить разлад.

Люди, не ведитесь, не поддавайтесь, поддержите тюменцев, поддержите тех, кто в карантине, всех наших. Пишите зрелое, взвешенное, доброе! Сейчас нужно сказать. Если вы чувствуете, что ваше слово важно для кого-то – говорите. #своихнебросаем - это и слоган, и кредо, и флешмоб. Присоединяйтесь!» - написал на своей страничке общественник Андрей Федоров.

По хештегу #своих_не_бросаем всего за несколько часов было опубликовано порядка 10 000 постов. Стихийный онлайн - флешмоб, в котором принимают участия волонтеры и добровольцы, просто неравнодушные граждане, которые решили поддержать хотя бы словом людей, эвакуированных из эпицентра эпидемии опасного вируса 2019-нКоВ.

fyodorow_andrey #своихнебросаем: по-прежнему принадлежу к семье народов, которые вынесли на своих плечах тяготы Великой отечественной, чья культура веками созвучна Православию и другим религиям, тем у кого есть Толстой и Достоевский, кому в гимне мудрость предками обещана. Из тех, кто после Русские своих не бросают в Брате-2 поджимают губы. Тем печальнее наблюдать ситуацию в рунете, когда одни открещиваются от других, разжигают, захлёбываются в злости. Тут не до ближнего, тут не до соседства, тут даже не до коллективного общежития. Закрыть за собой дверцу, отгородить свои мирок, сесть на стульчик и поесть вкусненько. Не видеть не слышать, не знать. Благоговеть над своей обустроенностью. А кто поколебёт спокойствие тому глаз вон и проклятие до 7 колена. Говорю вот про что: 144 человек - россияне и родные беларусы, украинцы, казахи эвакуированы из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса, в реабилитационный центр в лесу под Тюменью. Все прилетевшие размещены в санатории. В интернете стон: дураки, сволочи, тролли, боты кто во что горазд: мы что чумной барак , закупай противогазы , где мои налоги , долой правительство . Воют, жгут глаголом, манипулируют. Самое мерзкое, что это ещё и искусственно разжигается: на биржах фриланса, на фабриках троллей, в чатах активностей пишутся посты и темники, накручиваются лайки, строчатся комментарии. Только бы рассорить, заработать политические дивиденды, насадить разлад. Люди, не ведитесь, не поддавайтесь, поддержите тюменцев, поддержите тех, кто в карантине, всех наших. Пишите зрелое, взвешенное, доброе! Сейчас нужно сказать. Если вы чувствуете, что ваше слово важно для кого-то говорите. #своихнебросаем - это и слоган, и кредо, и флешмоб. Присоединяйтесь!

Уставших, напуганых, с сонными детьми на руках людей доставили двумя бортами ВКС России на карантин - в санаторий под Тюменью. Всего 144 человека. Здесь они проведут ровно две недели без возможности даже выйти из комнаты - за это время медики убедятся, что никто из эвакуированных людей не привез с собой из поднебесной опасный коронавирус.

Правда некоторые пользователи соцсетей эту новость восприняли крайне негативно. Еще до того как оба борта приземлились в тюменском аэропорту, стали появлятьс гневные сообщения, авторы которых высказывались категорически против того, чтобы карантиная площадка появилась в Тюменской области: «Какой ужас!! Они нам здесь зачем нужны?».

Авторы большинства подобных сообщений, вероятно, мало информированы о том, что происходит на самом деле. А между тем весь процесс эвакуации наших сограждан был проведен со всеми необходимыми мерами предосторожности, эвакуированным гражданам предстоит провести в карантине две недели, а сотрудники всех задействованных в этой операции ведомств проявляют повышенную бдительность.

Санаторий «Градостроитель», в котором оборудовали карантинную площадку, сейчас окружен двумя периметрами ограждений, а безопасность здесь круглосуточно обеспечивают сотрудники Росгвардии, которые никого не впускают и не выпускают. Все медицинские работники и обслуживающий персонал живут в другом крыле здания, а подходят к эвакуированным людям только в специальной защитной одежде.

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