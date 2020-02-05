2020-02-04T08:25:00+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: Чиновники бесплатно не умеют

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В Чехии программисты за выходные бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить четыре года и 16 миллионов евро

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Тульский участковый совершил кражу при проверке заявления о краже

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Житель Камчатки устроил большой пожар, чтобы скрыть маленький

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Британская компания выпускает гробы в разноцветных блестках

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Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса

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Двое мужчин два часа копались в мусоре ради заначки незнакомой старушки

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В Таиланде служба по борьбе с наркоторговлей по ошибке продала на аукционе машину с грузом наркотиков

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Сапожнику пришили большой палец ноги вместо большого пальца руки

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В Воронеже приставы приостановили работу лифта, из-за того что тот шумел по ночам

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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