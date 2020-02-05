Заголовком по мозгам: Чиновники бесплатно не умеют
В Чехии программисты за выходные бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить четыре года и 16 миллионов евро
* * *
Тульский участковый совершил кражу при проверке заявления о краже
* * *
Житель Камчатки устроил большой пожар, чтобы скрыть маленький
* * *
Британская компания выпускает гробы в разноцветных блестках
* * *
Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса
* * *
Двое мужчин два часа копались в мусоре ради заначки незнакомой старушки
* * *
В Таиланде служба по борьбе с наркоторговлей по ошибке продала на аукционе машину с грузом наркотиков
* * *
Сапожнику пришили большой палец ноги вместо большого пальца руки
* * *
В Воронеже приставы приостановили работу лифта, из-за того что тот шумел по ночам
ИСТОЧНИК KP.RU