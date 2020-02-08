2020-02-04T14:46:42+03:00
Звезды

Филипп Киркоров обожает Dolce & Gabbana, а Лобода люкс от Balmain

Сколько стоят концертные костюмы популярных артистов
Ирина ВИКТОРОВА
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Этот костюм Филиппа Киркорова стоит 90 тысяч евро (6 млн руб.).Этот костюм Филиппа Киркорова стоит 90 тысяч евро (6 млн руб.).Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Актрисы в кино и сериалах снимаются в одежде, предоставленной реквизиторами, а на красные дорожки на премьерах и фестивалях выходят в платьях, взятых напрокат, - модные дома рады ссудить свою продукцию звездам ради рекламы. А вот эстрадные исполнители чаще всего платят за брендовые вещи сами. И платят немало.

Услуги стилиста - 20 - 70 тыс. руб.

Одни звезды полагаются на собственный вкус - приезжают в шоурумы и выбирают наряды. Другим рисуют несколько эскизов на выбор, согласовывают ткань и потом отшивают, корректируя наряд в процессе работы. Третьи выбирают одежду и обувь в каталогах мировых брендов. Но есть и те, кто пользуется услугами стилистов, которые полностью формируют образ: подбирают наряд, а к нему туфли, украшения, дают рекомендации по макияжу и прическам. Гонорары за разовые услуги топ-стилиста - от 20 тысяч рублей. Если стилист сотрудничает с артистом на постоянной основе, то в месяц от одного артиста он получает не менее 70 тысяч рублей.

Одежда от-кутюр - от 400 тыс. до 6 млн руб.

Самые дорогие и эксклюзивные наряды на нашей эстраде у двух персон. Среди мужчин круче всех наряжается Филипп Киркоров. На «Песне года» он появился в новом, расшитом золотыми узорами костюме от Dolce & Gabbana. Филипп Бедросович не стал скрывать его цену: «90 тысяч евро!» А это, на секундочку, больше шести миллионов рублей. За эти деньги можно купить скромную однушку на окраине столицы. Но король поп-сцены может позволить себе обновки по таким ценам. Как, впрочем, и королева, которой многие сейчас называют Светлану Лободу. Света любит щеголять в платьях Balmain стоимостью от 400 тысяч рублей. Но чаще всего платья для певицы шьют украинские дизайнеры, выступающие под брендом Luvi, а цены у них раз в пять ниже, чем у мировых знаменитостей.

Самые свежие сценические образы Лободы - от украинского бренда Luvi. Фото: Persona Stars

Самые свежие сценические образы Лободы - от украинского бренда Luvi. Фото: Persona Stars

Обувь - от 40 тыс. руб.

На сцену певицы выходят исключительно на шпильках. Популярные бренды у звезд: Giorgio Armani (туфли за 40 000 рублей), Balenciaga (70 000 рублей). Немало звездных ножек украсят кружевные туфли Dolce & Gabbana с декором (66 000 рублей), босоножки со стразами Christian Louboutin (80 000 рублей), замшевые туфли Gianvito Rossi c кристаллами Swarovski (132 000 рублей). У мужчин концертная обувь не дешевле женской - так, Николай Басков недавно пополнил гардероб туфлями со стразами от Dolce & Gabbana.

Туфельки за 132 000 рублей с кристаллами Swarovski. Фото: Instagram.com

Туфельки за 132 000 рублей с кристаллами Swarovski.Фото: Instagram.com

Платье от отечественных дизайнеров - 100 - 200 тыс. руб.

Чаще всего артистки наряжаются для выступлений в платья стоимостью от 100 до 200 тысяч рублей. Например, Кристина Орбакайте не так давно вышла в свет в изумрудном платье румынского бренда Rhea Costa стоимостью 175 тысяч рублей. Певицы часто выбирают наряды от отечественного дизайнера Яны Расковаловой. Кого в них только не увидим: Полину Гагарину, Глюкозу, Жасмин и многих других. Еще один востребованный у эстрадных звезд дизайнер - Игорь Гуляев. Сама Алла Пугачева на своем юбилейном концерте была в юбке-шортах из металлизированной тафты от Гуляева. В его нарядах часто выходит на сцену и Лолита.

Кристина Орбакайте в платье Rhea Costa за 175 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Кристина Орбакайте в платье Rhea Costa за 175 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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