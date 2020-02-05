Усталость в большом городе: как жизнь в мегаполисе разрушает здоровье

Среди моих знакомых немало тех, кто жалуется, что у них нет сил. Нет сил работать, воспитывать детей, ходить по магазинам и вообще жить. Но почему? Условия современной жизни намного комфортнее, чем лет 20 - 25 назад. В быту сплошные автоматы, в готовке - полуфабрикаты или доставка еды на дом. Откуда хроническая усталость-то? За ответом на этот вопрос я отправилась к специалистам. Практикующий психолог Ольга ЛОБАЧ разработала целое направление - актуальная антропология, с помощью которого она изучает жизнь человека в современных реалиях.

Выложись по полной

- Тех же гаджетов еще совсем недавно не было, а сейчас они занимают огромную часть нашей жизни, - рассказывает Ольга. - Разумеется, это меняет нас, и нужно понимать как. У меня есть большой цикл работ по жизни в мегаполисе, отправная точка которых - эпидемия депрессии. В мегаполисах эта эпидемия косит всех. На моих консультациях 20-летние жалуются на отсутствие сил теми же словами, что и 80-летние. В большом городе силы иссякают очень быстро.

- Иногда бывают такие дни, когда просыпаешься утром и ждешь вечера, чтобы снова лечь спать, потому что нет сил. Это особенность личности или все-таки явление времени?

- Это тотальное явление. Среди моих знакомых нет никого, кто бы мне говорил, что он всегда полон сил, здоров, бодр. Большинство людей не успевает отдохнуть и восстановиться за ночь. Идет сильная нагрузка на внимание, и расслабиться человеку тяжело. Из-за этого он поздно ложится спать, не высыпается, прервав сон будильником. При этом знает, что такое с ним будет происходить каждый день. И это его не радует, потому что впереди нет ничего, от чего бы он получил силы. Он их только тратит и тратит. Но не тратить нельзя, потому что этого требует жизнь.

Слишком много деталей

- Но что так перегружает наше внимание?

- Допустим, идет человек по городу, ему кажется, что он просто гуляет. Но он сам не замечает, как обращает внимание на невероятное количество людей, присматривается к ним, оценивает их поведение, одежду, походку и т. д. Человек все время переключает внимание от одного объекта на другой и очень устает от этого. Такая же ситуация происходит, когда мы едем в метро. Вроде бы ничего не сделал, проехал утром полчаса в метро, а уже устал.

- Наверное, поэтому я, как и многие в метро, чтобы не замечать ничего, утыкаюсь в экран телефона.

- И тоже от этого устаете. Современный способ отдыхать в мегаполисе - это тупить. Пролистывать соцсети или переключать каналы телевизора. Но тогда мы попадаем в специфическое состояние, которое называется продуктивным трансом. Мы как бы в сознании, но одновременно с этим оно рассеянно. Мы перелистываем ленту новостей и даже что-то читаем в этот момент, но это проходит на границе сознания. Да, мы немного отдыхаем, но этот отдых очень непродуктивен.

ДОКТОР, ЭТО ЛЕЧИТСЯ?

Помогут режим дня и теплая ванна перед сном

От синдрома хронической усталости можно избавиться. Поддерживающие (успокаивающие, снотворные, при необходимости обезболивающие) средства может выписать врач-психотерапевт или невролог. Но большая часть лечебных мер зависит от самого пациента. Они давно известны. Но многим, чтобы начать их применять, нужно, что называется, свалиться на самое дно эмоциональной ямы.

- Составьте режим дня, учитывая баланс работы и отдыха. И начните неукоснительно его придерживаться. Причем напишите расписание на бумаге: подсознательно это воспринимается как план, снижает тревожность.

- Откажитесь от внеурочной работы или совмещения обязанностей. Делегируйте часть домашних дел близким. Объясните им, что, если семья вас сейчас не поддержит, дело закончится больницей.

- Включите в ежедневное расписание вечернюю прогулку (не менее 20 минут, лучше 40). Это позволит насытить организм кислородом, заставить вырабатываться гормоны удовольствия эндорфины.

- Если позволяет физическое состояние, 3 - 5 раз в неделю занимайтесь спортом. Не беритесь сразу за экстремальные нагрузки, начните со щадящих, придающих энергию: скандинавская ходьба, плавание, танцы.

- Перед сном принимайте расслабляющую теплую ванну. А если это невозможно, хотя бы душ. Это расслабит мускулатуру, спазмированную хроническим стрессом.

- Ограничьте время в соцсетях, отводите им полчаса в первой половине дня.

- За полтора-два часа до сна откажитесь от использования гаджетов, выключите телевизор (не засыпайте под него).

ВАЖНО

Как понять, что у вас хронический упадок сил

Елена Садыкова, практикующий психолог:

- Индикатор неблагополучия психики - негативные эмоции. Увы, многие их игнорируют. Подумаешь, настроения нет, работа ждать не будет, натянул улыбку - и вперед. Так мы привыкаем обманывать себя, живя не той жизнью, которой хотим. Когда ресурсы истощаются, человек обнаруживает себя в состоянии эмоционального выгорания, а то и в депрессии.

- Дисфория - это как эйфория, только наоборот. Ничего не радует, срываешься даже на близких. Доминирующее ощущение, которое можно выразить словами «Я не живу, а существую».

- Проблемы со сном, утром вы просыпаетесь уже уставшим.

- Ощущение разбитости, боли в мышцах и даже головная боль, не имеющее под собой физических обоснований.

- Сложности с концентрацией внимания, падение работоспособности.

- Пациентам, которые обращаются ко мне с жалобами на апатию, я рекомендую пройти в сети опросник «Шкала депрессии Бека». Он позволяет быстро оценить уровень депрессивного состояния. Эту методику легко найти в интернете, но, конечно, будет лучше, если за интерпретацией вы обратитесь к специалисту.

ВАЖНО

КСТАТИ

Составьте карту эмоций

Елена Садыкова, практикующий психолог:

- Чтобы трезво взглянуть на свое эмоциональное состояние, можно попробовать составить карту эмоций. Выделить день, когда вы будете каждые полчаса фиксировать чувства, которые испытываете. Писать: «7.00 - злюсь на себя, что вчера легла так поздно. 7.30 - раздражена, что вода долго закипает». Так можно обнаружить, что большую часть дня вы, например, тревожитесь и злитесь. Для тела такие чувства являются сигналами о стрессе, и рано или поздно они начнут отражаться на физическом состоянии. Однако, если вы научитесь отслеживать свои чувства и находить их причины, есть шанс победить хроническую усталость до того, как она наберет силу.

Конечно, это потребует и реальных действий: например, вовремя попросить отпуск, отказать коллеге в помощи или меньше пользоваться соцсетями, чтобы лучше отдохнуть. Но чтобы помочь себе, нужно для начала научиться слышать сигналы бедствия.

Думай о себе!

- Как же надо отдыхать?

- Нет одного рецепта, который подходил бы всем. У меня есть знакомая, которая была несчастным начальником отдела в крупной компании. Для нее выходом стало бросить карьеру и заняться другой профессией - стать программистом. Но есть люди, которым нужно, наоборот, - пойти делать карьеру.

- Повышенный уровень тревожности - еще одно явление времени. С чем это связано?

- В большом городе сложно умереть от голода, всегда найдутся варианты для жизни, пусть даже и плохонькой. Но нас ввергает в панику страх потерять тот уровень жизни, который у нас есть. Чаще всего люди приходят к психологу, когда у них совершенно нет сил. И они такие злые становятся, что готовы на что угодно, лишь бы выбраться из этого состояния.

- То есть для начала нужно победить жалость к себе, которая нас же и губит?

- Точно. Нужно начать самому о себе заботиться. Силы появятся, когда вы начнете что-то делать для себя. Иначе у нас не будет сил жить, любить... И если вы начинаете чувствовать себя плохо, то это повод остановиться и проанализировать - что случилось, где я растеряла силы.