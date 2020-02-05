Глобальный обман глобального потепления

Повсюду только и разговоров о триумфе Греты Тунберг, сражающейся за спасение человечества против глобального потепления (а значит, и против всех автомобилей-заводов-пароходов и пр., что выделяют углекислый газ). Правда ли существует такая проблема и что на самом деле угрожает планете, рассказал в эфире совместной программы Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» ученый-геофизик, поэт и автор песен Александр Городницкий.

Зомби по имени Грета

- Александр Моисеевич, вот ведь ситуация: странное дите выходит на трибуну ООН, кричит, что нам всем конец, ибо в мире стало слишком много углекислого газа, а взрослые дяди и тети тут же соглашаются выполнить ее требования. Почему ей так легко поверили?

- Это и для меня загадка. Грета, правда, не такой уж ребенок, ей 17 лет. У девочки было сложное детство, аутизм, депрессии. Она очень впечатлительная, и запугать ее страшной информацией, что мы завтра погибнем из-за глобального потепления, видимо, несложно.

Другое дело, кто за ней стоит. Девочку запугали и подсунули определенную информацию, с которой она так эмоционально выступает в Организации Объединенных Наций. Причем девочка так уверенно заявляет: мол, уже 30 лет назад науке было известно, что человек влияет на глобальное потепление. Интересно, где она это взяла? Кому это было известно? Как можно было допустить, чтобы сессия ООН слушала речь школьницы и полностью игнорировала мнение учёных?

На самом деле, вопрос о влиянии человека на глобальное потепление не нов. Он является предметом ожесточённой научной дискуссии примерно с 60 годов прошлого века. Он зафиксирован в Киотском протоколе 1997 года, который вошёл в силу в 2005 году и призывал все страны ограничить выброс углерода в атмосферу.

- Но раскрутил эту тему знаменитый американский политик Альберт Гор...

- Абсолютно верно! Тема влияния человека на глобальное потепления, возникшая ещё в прошлом веке, и зафиксированная в Киотском протоколе, была раскручена именно Гором - тогда вице-президентом США. В 2006-м в свет вышли фильм и книга под названием «Неудобная правда». Они рисовали апокалиптическую картину: если человечество не снизит выброс промышленного углерода в атмосферу, то в ближайшие годы растают льды в Антарктике, поднимется уровень Мирового океана, утонут Лондон, Нью-Йорк, Токио, начнутся мировые эпидемии, войны за пресную воду, массовая эмиграция из затопленных стран. Излишне говорить, что ничего такого не произошло.

Британский верховный суд нашел в этих «трудах» серьезные ошибки, которые полностью дискредитировали научную основу книги и фильма. Последовала жесткая критика от ученых.

Но все это не помешало Гору получить Нобелевскую премию. А теперь ее, видимо, получит и Грета Тунберг, уже ставшая «Человеком года», сражаясь против загрязнения атмосферы углекислым газом.

Грету Тунберг превозносят как героя. Хотя это просто обыкновенная недоучка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но ведь многие страны согласились: виноваты, загрязняем!

- Людям просто запудрили мозги. В 2005 году вступил в силу Киотский протокол об ограничении выброса парниковых газов в атмосферу. Россия, к сожалению, его подписала. Но в 2015 году, к счастью, передумала. И правильно сделала, - это пустая трата денег! К сожалению, в сентябре прошлого года Россия подписала Парижское соглашение, которое является, по существу, продолжением Киотского протокола и для России носит просто кабальный характер. Чтобы выполнить нормы по снижению выброса парниковых газов, нам нужно перестроить почти всю промышленность.

Парниковый эффект? Да вы парите!

- Зато, как нам говорят, тогда мы спасем Землю, потому что исчезнет парниковый эффект...

- Еще одна страшилка... Идею о разогреве атмосферы парниковыми газами высказал шведский ученый Сванте Аррениус еще в конце XIX века. Он обнаружил, что углекислый газ способен нагреваться за счет поглощения инфракрасного излучения, идущего от нагретой солнцем Земли. Отсюда версия: чем больше углекислого газа, тем жарче. Но, согласно адиабатической теории парникового эффекта, углекислый газ, даже попадая в тропосферу, там не удерживается, потому что любой газ дает расширение, заполняет любой объем. И между тропосферой и стратосферой возникает конвекция. Нагретые газы уходят вверх, на их место приходят холодные. Общий баланс тропосферы и земной поверхности, связанный с этим процессом, остается постоянным! И никакого нагрева от выброса промышленного углерода в атмосферу не происходит и не должно происходить!

Ледяное спокойствие

- Секунду! Все же говорят, что главным доказательством парникового эффекта и глобального потепления является таяние льдов.

- Надо разделить два момента. Первое - сам факт существования глобального потепления. И второе - влияет ли на него человек. Это разные вещи. Глобальное потепление, так же, как и глобальное похолодание, является реальностью, подтверждающейся огромным количеством достоверных фактов и теоретических моделей. Это цикличные процессы, которые определяются многими факторами. Главный момент - расстояние от Земли до Солнца и солнечная активность. Дальше идет плотность атмосферы, ее теплоемкость, отражающая поверхность… На протяжении существования нашей планеты глобальное потепление и глобальное похолодание имели цикличный характер. Судя по этим циклам, сейчас мы переживаем последнюю стадию глобального потепления, которое должно через десятки лет смениться глобальным похолоданием. Такие циклы были в Европе - они запечатлены в летописях и картинах. В России в 1601 году Москва-река покрылась льдом в начале августа!

- Но к глобальному похолоданию у Греты нет претензий...

- Претензий у нее не должно быть и к глобальному потеплению! В истории нашей планеты потепление случалось задолго до того, как появилась не только промышленность, но и сам человек! Уровень Мирового океана поднимался на десятки метров в юрском периоде - около 100 - 120 млн лет назад. Несмотря на это, жизнь не уничтожалась, а бурно расцветала.

Еще раньше - в кембрии (более 500 млн лет назад), по имеющимся геохимическим данным, количество углерода в атмосфере в 18-20 раз превышало современное, якобы загрязненное промышленностью!

Кому выгодно?

- Но температура же растет, как утверждает Гор в «Неудобной правде»? Странная же зима в Москве?

- Верно, но углерод тут не причём. Гор в своем фильме путает причины и следствие. Как правило, не температура атмосферы поднимается вслед за содержанием углекислого газа, а наоборот. Зеркало Мирового океана, которое закрывает 4/5 поверхности планеты, из-за изменений температуры каждый год выбрасывает в атмосферу такое количество углерода, которое примерно в сто раз превышает выбросы всей промышленности на Земле, вместе взятой. Потом температура понижается, и падает количество CO2. Все эти циклы- природные. От человека они не зависят. Когда люди пытаются на это влиять... с помощью митингов и забастовок, это производит смехотворное впечатление.

- Зачем же человечество водят за нос?

- Инициаторы Парижского соглашения утверждают, что опираются на мировой научный консенсус, но это не так. Многие ученые считают, что это глобальная афера неслыханного доселе масштаба. Ее организаторы зарабатывают на ней огромные политические и финансовые дивиденды. Так бывший президент Национальной Академии наук США профессор Фредерик Зейтц в петиции, подписанной 15 тысяч учёных, пишет: «Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняют или могут вызвать в обозримом будущем катастрофическое прогревание Земли и разрушение её климата».

К великому сожалению, вопрос о антропогенном влиянии на глобальное потепление стал теперь не столько научным, сколько политическим. Что-то вроде религии, где инакомыслящих объявляют еретиками. Кстати, и мои статьи на эту тему вызвали весьма агрессивную реакцию некоторых наших климатологов.

- И Альберт Гор заработал?

- Еще бы! Причем и политическом смысле тоже. Я был в Австралии. У них огромные угольные разработки открытым способом. Приезжали представители Гора и требовали немедленно закрыть эти карьеры, чтобы не вредить природе. А это важная форма экспорта. Всё это наносит огромный экономический ущерб определенным странам. Напоминает холодную войну, в которую втянули СССР, чтобы разорить... Для того чтобы снизить выбросы углерода, нужно полностью модернизировать всю промышленность. Многие страны этого не потянут - надорвутся и разорятся

Замечу: два крупнейших государства - США и Китай - не подписали ни Киотский протокол, ни Парижское соглашение! Китай - понятно, у них свой путь. А Штаты - потому что умеют считать деньги. И Трамп опирается на мнение научной общественности и не слушает, развесив уши, зеленых активистов. Чего стоят хотя бы их требования уничтожить всех коров, потому что они, простите, пускают газы и добавляют углерод в атмосферу. Надо отказаться от молока и мяса!.. И на самолетах не летать... И много еще других глупостей... Выполнение всех их требований приведет нас к пещерному веку. А главное- зачем? Это ничего не дает. На этот процесс человек влиять не может... К великому счастью!

- Значит, можно расслабиться и не бояться экологических угроз?

- Нет, не значит. Наоборот. Надо избегать выброса в атмосферу не углерода, а отравляющих веществ - серы, мышьяка, отходов химической промышленности. То, что отравляет землю, убило Аральское море, убивает Байкал, загрязняет мировые акватории.

Это радиоактивные захоронения, которые есть по многим мелководным морям. В Балтийском море и в Северном море в 1947 году затоплено химическое оружие гитлеровского Рейха. И делают вид, что все хорошо. Наше кавказское побережье тоже загрязнено. Вторая система угроз - природные катастрофы. Это прежде всего цунамигенные землетрясения, которые мы до сих пор не научились предсказывать. Достаточно вспомнить землетрясение на Суматре в 2009 году, унесшее 200 тысяч человеческих жизней. Но можно хотя бы создать систему оповещения и спасения людей. Представляет угрозу для человечества и просыпающийся в США Йеллоустонский супервулкан.

Вот настоящие проблемы, куда надо направлять средства. А не на борьбу с ветряными мельницами, именуемыми глобальным потеплением.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Городницкий Александр Моисеевич - поэт, писатель, исполнитель песен, геолог, океанолог, профессор геофизики, доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ, академик Российской академии естественных наук.

Родился 20 марта 1933 г. в Ленинграде в семье служащих. Пережил блокаду.

В 1957 году окончил геофизический факультет Ленинградского горного института им. Г.В. Плеханова.

Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями.

Член Союза писателей России, Международного пен-клуба, член Союза московских писателей и Международного Союза писателей-маринистов, президент Ассоциации российских бардов.

Стихи и песни Александра Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные статьи, кандидатские и докторские диссертации. Именем Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы и горный перевал в Саянах.

ПЕСНИ В ТЕМУ

Александр Городницкий

«Песня о глобальном потеплении»

Невезучее мое поколение,

Нам глобальное грозит потепление,

Нас пугает грипп свиной гиблой зоною,

Угрожают нам дырою озонною.

Нет печальнее, народ, этой повести,

Нас задушит углерод в жарком поясе,

Нас задушит углерод в жарком поясе,

На горах растает лед и на полюсе.

За окошками беда косоротится,

Убежит в моря вода, не воротится.

Все сумеет города затопить она,

Сгинет Лондон без следа вместе с Питером.

Нас пугают от утра и до вечера,

Ну, а мы, как детвора, все доверчивы.

Как нам быть, чтобы не сгинули быстро мы,

Чешут репу президенты с министрами.

Я кривлю в улыбке рот над эпохою,

Что озон, что углерод- все мне по фигу.

Не желаю знать о том, что утопну я.

Не хочу глотать потом водку теплую.

Легковерное Земли население,

Нам глобальное грозит оглупление.

Принимаем все всерьез, что ни мелется,

А на улице мороз и метелица.

«Дорогая Грета»

Дорогая Грета,

Что глядит с портрета,

О тебе в газетах

Шум идет и звон.

Твой доклад задорный,

Для науки спорный,

Слушает покорно

Сессия ООН.

Дорогая Грета,

В атмосфере где-то,

Нас вгоняет в лето

Страшный углерод.

Ждет теперь планета,

Дорогая Грета,

Твоего совета,

Как спасти народ.

Тетеньки и дяди,

При таком раскладе

Незачем учиться,

Незачем учить.

Расскажи нам, Грета,

Про скончанье Света —

Премию за это

Можно получить.

Дяденьки и тети,

Что всегда нам врете,

И на все пойдёте

Для своих затей,

Не сгущайте тучи

И на всякий случай

Перестаньте мучить

Маленьких детей!