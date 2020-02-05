«Опустимся на дно морозного колодца»: Синоптики рассказали, когда будет самая холодная ночь зимы-2020

В Москве наконец-то начнет холодать. Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Даже нынешние -5, такой прогноз на 5 февраля делают синоптики, уже рекорд зимы 2020 года. По сравнению с прошлыми зимами – не много, но синоптики утверждают, что до таких значений зимой 2020 года температура воздуха днем еще не опускалась.

Но синоптики успокаивают тех, кто думает, что погода сменится на весеннюю, так и не достигнув климатической нормы в зимние месяцы: -15 и даже -20 по области еще будет.

- Действительно надвигаются арктические холода, то что мы видим сегодня - это только начало пути, только «ягодки». Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения и с каждым днем минуса будут крепнуть. Сегодня -3...-5, местами небольшой снег, в четверг, 6 февраля, мы вернемся в климатическое русло, причем впервые в этом сезоне ночью будет до -7...-12, днем -3...-8, а дальше больше - на самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье, когда по Москве будет до -15, а по области, на востоке, местами до -20,- сказал Тишковец.

Она напомнил, что таких температур не было вообще в этом сезоне, хотя это всего лишь климатическая норма.

- Похолодает везде, даже на юге нашей страны, - продолжил метеоролог. - Например, в Сочи столбики термометров опустятся ниже нуля, пройдут снегопады, ожидается гололед. Вся Европейской часть России будет в зоне холода.

Правда, наслаждаться обычной зимой россиянам придется не долго. «Зимняя» погода закончится уже в начале следующей недели. Холодные потоки воздуха уйдут на Запад, а к нам вернутся «атлантические» воздушные массы, которые принесут нулевые температуры, мокрый снег, переходящий в дождь.

- В целом февраль будет на несколько градусов теплее нормы, но будет все равно выгодно отличаться от своих собратьев - декабря и января. И это не только одна из самых теплых зим - это вообще рекордно теплая зима, - сказал Евгений Тишковец.