В России выросли пособия по материнству

С 1 февраля этого года проиндексирован ряд пособий по материнству. Повышение коснулось как выплат в твердой сумме, которые получают в одинаковом размере все родители новорожденных, так и минимальных размеров некоторых пособий. Рассказываем подробности.

- Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплачивается матери либо отцу, если он представит своему работодателю справку с места работы мамы младенца - о том, что ей такое пособие не предоставлялось. Размер пособия с 1.02.2020 составляет 18 004,12 руб. (было 17 479,73 руб.).

- Единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Его может получить будущая мама, если встанет на учет в женской консультации в срок беременности до 12 недель. С 1.02.2020 размер выплаты 675,15 руб. (было 655,49 руб.).

- Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет: с 1.02.2020 выплата по уходу за первым ребенком - 3375,77 руб. (было 3277,45 руб.), по уходу за вторым и последующими детьми - 6751,54 руб. (было 6554,89 руб.). Поясним: речь идет именно о минимальном размере данного пособия. По закону оно равно 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. При этом выплата не может быть ниже установленного минимального размера. Если отпуск по уходу за малышом был оформлен до 1 февраля и предоставлялось пособие в минимальном размере, то с 1 февраля 2020 года этот размер индексируется, то есть повышается до указанных цифр.

Напомним, что с 1 января нынешнего года увеличились также максимальные размеры пособий по материнству.

- Так, максимально возможный размер пособия по беременности и родам (декретных) за 140 дней декретного отпуска составит 322 191,8 руб. В случае осложненных родов - максимум 359 013,72 руб. за 156 дней отпуска. При многоплодной беременности максимальная выплата составит 446 465,78 руб. за 194 дня декретного отпуска.

- Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может составить 27 984,66 руб. в месяц.