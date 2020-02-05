Элитный питомник для собак выдал москвичу труп его добермана в мусорном мешке

Олег Федулов давно мечтал о большой собаке, у них с супругой уже был Йорк-терьер Чичи, но молодой человек хотел завести ещё одного питомца. И вот Олегу удалось уговорить жену завести добермана. Супруги занялись поиском подходящей собаки, выбирали тщательно пса с хорошей родословной, денег на нового члена семьи было не жалко.

Тот самый щенок нашёлся в питомнике в Брянске, ради него Олег не только проделал путь в тысячу километров, но и отдал ни много ни мало 100 тысяч рублей. Мечта стала явью, пса назвали Рагнар.

Молодая пара ответственно подошла к появлению в доме нового жильца, Анна и Олег хорошо изучили особенности породы и понимали, что такая собака нуждается в дрессировке. Поэтому было принято решение воспользоваться услугами профессионалов. Нашли недалеко от дома организацию, оказывающую услуги по воспитанию животных, она называлась ООО "Служебная собака". По условиям собаку нужно было оставить на территории специальной площадки, пёс оставался в вольере, за ним должны были ухаживать работники компании и тренировать инструкторы.

— Эта контора находится среди элитных домов в "Горках 11", мы заключили с ними договор 12 ноября и привезли собаку. Вместе с Рагнаром я привёз для него специальный корм и витамины. Всё было рассчитано, чтобы ему хватило на всё время пребывания в центре. По правилам периодически мы навещали его и приезжали с ним заниматься, чтобы он слушал не только инструктора, но и нас, — рассказал Олег kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754807" frameborder="0"></iframe> Хозяевам вернули тело пса, умершего в центре воспитания "Служебная собака".

Поначалу всё шло хорошо, пока Рагнара обучали профессионалы, во дворе дома его хозяев строился большой отапливаемый вольер, возвращения собаки ждали с нетерпением. Дрессировка подходила к концу, 7 декабря пара приехала на последнюю совместную тренировку.

Тогда молодые люди заметили что-то неладное, Рагнар выглядел очень худым, был вялым и плохо выполнял команды. Корм, который дают в награду за выполненные команды пёс выплёвывал. Они решили, что возможно так сказывается стресс, но присутствие специалистов рядом с собакой пару успокаивало, тем более через 4 дня Рагнара уже можно было забирать домой. Но долгожданной встрече не суждено было случиться.

— 9 декабря мне позвонил кинолог и сказал, что моя собака умерла. Я был в шоке, мы сразу поехали разбираться. Но внятных ответов, что случилось с Рагнаром нам никто дать не мог. Мне просто вынесли чёрный мусорный пакет с телом моей собаки. Чтобы выяснить причины смерти я повёз его на вскрытие. — вспоминает Олег

Оказалось, что судебно-медицинскую экспертизу животных в Москве можно сделать только в одном месте — городской ветеринарной лаборатории, заключения других учреждений в суде могут просто не принять. Получив результаты вскрытия, хозяева Рагнара были в ужасе.

— Ветеринар нашёл в кишечнике собаки жгут длинной 30 сантиметров, это была резинка от трусов. Как и когда он мог её проглотить, откуда она вообще там взялась, для меня загадка. Она вызвала непроходимость кишечника и некроза, пошёл сильный воспалительный процесс, он привёл в отёку лёгких. Ветеринар сказал, что ни одному животному не пожелал бы такой мучительной смерти, собака умирала 3-5 дней, испытывая ужасную боль. А никто из специалистов и инструкторов этого даже не заметил и ничего нам не сообщил. Более того, в глаза врали, что возили его в клинику, но никаких документов в доказательство этого показать не смогли, — возмущается Олег.

Теперь пара обратилась за помощью в полицию, чтобы наказать виновных и не допустить повторения этой ужасной истории с другими собаководами.

Ветеринар нашёл в кишечнике собаки жгут длинной 30 сантиметров, это была резинка от трусов.