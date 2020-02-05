2020-02-05T13:30:37+03:00
Происшествия

В Москве школьник отравился в KFC, выпив аммиак вместо воды

Откуда в стакане взялось опасное вещество, подросток объяснить не смог
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Отец мальчика попросил не проводить проверкуОтец мальчика попросил не проводить проверкуФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

В одном из московских ресторанов KFC отравился 16-летний школьник. Подросток не просто отведал просроченной еды, а выпил стакан аммиака вместо воды.

Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, все произошло в воскресенье, 2 февраля. Парень встретился в ресторане со своими друзьями, и они вместе присели за столик. Рядом стоял бесхозный стакан, и юноша принял весьма необдуманное решение - глотнуть из него воды.

Однако едва жидкость попала в горло, его сильно защипало. Школьник выплюнул оставшуюся жидкость и быстро прополоскал рот. Это, вероятно, спасло его от более тяжелых последствий.

Полиция узнала о случившемся тем же вечером. Обращение оставили сотрудники скорой помощи, которые пришли на помощь пострадавшему подростку. Парень так и не смог объяснить правоохранителям, откуда взялось опасное вещество.

Известно, что юноша - уроженец Дагестана, он постоянно проживает в Москве вместе с родителями и учится в десятом классе. Мать мальчика - кассир в конторе для ставок, отец работает мастером по ремонту очков.

Последний, к слову, уже обратился в полицию с просьбой не проводить проверку по факту случившегося, поскольку считает, что в отношении его сына не было совершенно никаких противоправных действий. Разбирательство находится на контроле начальника по делам несовершеннолетних.

Сайт kp.ru писал, что весной прошлого года в Красноярске двухлетняя девочка по ошибке глотнула аммиак. Ребенок пробрался в медкабинет, когда воспитатели детского сада отвлеклись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российский футбольный союз не уведомили о недопуске сборной на ЧМ-2022
Госдума одобрила законопроект об общероссийской минуте молчания
Китайские врачи подтвердили, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку при беременности или родах
В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин
Редакция РБК эвакуирована из-за пожара
В Китае создают робота для взятия анализов на коронавирус
Трамп: "Положение США прочное как никогда прежде"
Поездку в общественном транспорте можно будет оплатить по QR-коду
BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году
Американские врачи призвали сократить потребление мяса
Песков: Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом
Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»
Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен
Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий
МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране