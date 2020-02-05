В Москве школьник отравился в KFC, выпив аммиак вместо воды

В одном из московских ресторанов KFC отравился 16-летний школьник. Подросток не просто отведал просроченной еды, а выпил стакан аммиака вместо воды.

Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, все произошло в воскресенье, 2 февраля. Парень встретился в ресторане со своими друзьями, и они вместе присели за столик. Рядом стоял бесхозный стакан, и юноша принял весьма необдуманное решение - глотнуть из него воды.

Однако едва жидкость попала в горло, его сильно защипало. Школьник выплюнул оставшуюся жидкость и быстро прополоскал рот. Это, вероятно, спасло его от более тяжелых последствий.

Полиция узнала о случившемся тем же вечером. Обращение оставили сотрудники скорой помощи, которые пришли на помощь пострадавшему подростку. Парень так и не смог объяснить правоохранителям, откуда взялось опасное вещество.

Известно, что юноша - уроженец Дагестана, он постоянно проживает в Москве вместе с родителями и учится в десятом классе. Мать мальчика - кассир в конторе для ставок, отец работает мастером по ремонту очков.

Последний, к слову, уже обратился в полицию с просьбой не проводить проверку по факту случившегося, поскольку считает, что в отношении его сына не было совершенно никаких противоправных действий. Разбирательство находится на контроле начальника по делам несовершеннолетних.

Сайт kp.ru писал, что весной прошлого года в Красноярске двухлетняя девочка по ошибке глотнула аммиак. Ребенок пробрался в медкабинет, когда воспитатели детского сада отвлеклись.