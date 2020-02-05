Олег Кашин: Хабиб позорит Россию. А смешанные единоборства надо запретить - это средневековье

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Голованов:

- В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовое побоище на турнире ММА. Турнир проходил вполне себе легально. Олег, вы тоже считаете, что мы сами себе опасность тут создаем, когда приезжают непонятные люди?

Кашин:

- Ну, я к непонятным людям отношусь так же, как и вы. Но гораздо большей опасностью считаю то, что сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Вот это самая большая опасность, самая большая дикость, самый большой ад. Опять же, сошлюсь на страну, где я нахожусь - Великобританию. Она с давними традициями джентльменскими.

Эти джентльмены любят в крикет, в регби, в поло, в серьезные игры. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть - это мерзость. А сидящие на трибунах улюлюкают и радуются, когда один другому разбил голову.

И в принципе вот если бы у меня были запретительные полномочия в России, конечно, смешанные единоборства я бы запретил. А людей, которые занимаются этим кровавым и грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать, потому что всегда, где смешанные единоборства, там бандитизм. Потому что в свободное от выступлений время этих бандитов, этих боевиков используют как реальных бандитов и боевиков в криминальных разборках, во всякой гадости. Поэтому, конечно, очередное ЧП на турнире по ММА должно, я считаю, стать поводом для выяснения, нужны ли в России смешанные единоборства? Я считаю, что, когда у нас есть набор современных героев - летчик, посадивший самолет в кукурузу, спортсмены какие-нибудь олимпийцы великие, и Хабиб Нурмагомедов... Конечно, этот Хабиб лишний. Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Поэтому давайте требовать запретов смешанных единоборств, потому что ну сколько можно.

Хабиб Нурмагомедов прижимает очередного соперника во время поединка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОН НЕ СТРАШНЫЙ, А СМЕШНОЙ

Голованов:

- Ой, на какую опасную дорожку вступили! Я представляю, сколько фанатов Хабиба после этого обозлятся на вас.

Кашин:

- Ну, вы не заткнули мой поганый ро.

Голованов:

- Ну, я просто перепугался. Когда я услышал слово Хабиб, я пал ниц в ужасе и не стал ничего говорить.

Кашин:

- Плохо, Роман, плохо. Вы русский, а русский не должен падать в России перед Хабибом. Слово не страшное. Страшное слово смерть. Слово Хабиб смешное, поскольку он, скорее, такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене.

Голованов:

- Почему вы так говорите?

Кашин:

— Не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками… я хочу, чтобы Россия была по-прежнему страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не этого полуживотного соревнования, когда драка без правил, когда кровь, когда мозги на полу валяются…

Голованов:

- Вы все это хотите запретить?

Кашин:

- Да, я хочу это запретить. Более того, владение единоборствами такого рода, конечно, должны быть приравнены к оружию и соответствующим образом контролироваться.